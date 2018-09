El síndrome postvacacional se cura con un 'inicio de curso' repleto de emociones fuertes y, por eso, la periodista Nuria Coronado nos propone un plato fuerte para el sábado: 'Somos mujeres que contamos', un acto en el que el patriarcado es el único que no será bien recibido. "Este evento nace del hartazgo. Las mujeres estamos hartas de estar en la otra lista, en la de la invisibilidad, en la de no poder acceder a los puestos directivos, en la de no dormir más de cinco horas, en la de las muertas por violencia machista... Estamos cansadas de ser siempre las que pierden", explica Coronado, organizadora y presentadora del encuentro, que tendrá lugar entre las 11.00 y 13.00 horas en el número 9 de la calle Hernán Cortés, en Madrid.

"El primer paso para el cambio es poner las cosas sobre la mesa. Así que hemos reunido a cuatro mujeres 'enormes' que hablarán de techos de cristal, oportunidades laborales, corresponsabilidad, educación, racismo, sexismo, violencia de género, cosificación, misoginia, homosexualidad, medios de comunicación o música machista, entre otros temas", añade.

Las cuatro elegidas son Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Marina Marroquí, educadora social y presidenta de la Asociación contra la Violencia de Género AIVIG; las periodista Lucia Mbomio y Arita Mitteenn, cantante y compositora. Cada una de ellas aportará su experiencia como activista por la igualdad en charlas de 20 minutos a las que seguirá una mesa redonda y un cierre musical.

"Queremos hacer una mirada desde distintos puntos de vista a todo un sistema que no quiere que seamos iguales, pero lo vamos a hacer caer gracias a una lucha política imparable", subraya Coronado. "Las mujeres que nos acompañan este sábado son exponentes de que podemos ser lo que queramos. Reyes Maroto, por ejemplo, siempre ha aplicado la perspectiva de género como economista y ahora, como ministra de Comercio, Industria y Turismo, se enfrenta también a un espacio bastante masculinizado. No se me ocurre un mejor referente para las niñas. Ojalá muchas quieran ser ministras cuando crezcan", anhela la organizadora del evento. Maroto será la encargada de la primera de las ponencias, que versará sobre mujer y empleo.

Marina Marroquí, por su parte, defenderá la importancia de la educación para acabar con el machismo. "Su trabajo ha sido clave en la lucha contra la violencia y ha ayudado a muchos jóvenes. Los adolescentes necesitan identificar qué es el amor tóxico y dejar atrás las relaciones que les hacen daño", introduce Coronado.

Este encuentro apuesta por un feminismo transversal, que dé visibilidad a mujeres que no solo lo tienen difícil por su género, sino también por los perjuicios racistas. La encargada de hacerlo será Lucia Mbomio, que analizará el racismo y sexismo en los medios de comunicación.

La cantante y compositora Arita Mitteenn pondrá la guinda al pastel con una exposición sobre canciones y feminismo. "Ella, que hace política cada vez que respira, tiene un talento especial para hacerla llegar a los corazones de los demás", señala coronado. Los asistentes podrán comprobarlo en el recital que ofrecerá como clausura al evento. El recinto tiene capacidad para 150 personas y la entrada es libre.