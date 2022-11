El incendio en el polígono de Constantí pone a prueba los protocolos de alerta en caso de incidente químico: ¿qué falló?

Hace menos de una semana se llevó a cabo un simulacro –el mayor que se ha hecho hasta ahora en Catalunya– en cinco municipios del Camp de Tarragona para mejorar la reacción ciudadana en caso de un hipotético accidente químico. Durante un rato, sonaron 20 de las 45 sirenas que Protecció Civil tiene en los polígonos petroquímicos. Además, las personas que se encontraban en los barrios de Ponent de Tarragona, las urbanizaciones Covamar y Mirador de Salou, una parte de un polígono industrial de Reus y toda la población de La Canonja y Vila-seca (las zonas de influencia escogidas por el simulacro) recibieron una alerta en su teléfono móvil.

Este lunes, cuatro días después del simulacro, un incendio en una empresa del polígono de Constantí ha puesto a prueba los protocolos de alerta en caso de incidente químico, y lo cierto es que la sensación general es que no han terminado de funcionar como deberían. La Plataforma Cel Net critica que el Plaseqta (Plan especial de emergencias exteriores del sector químico) no se activara hasta una hora después de iniciarse el fuego. La población de la zona tampoco recibió el SMS que alertaba de riesgo químico y las sirenas sonaron tarde. ¿Qué falló?

La activación del Plaseqta y las sirenas

A las 14.15 horas del lunes se declaró un incendio en la empresa AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès), en el polígono industrial de Constantí. El fuego, que ya se ha dado por extinguido, se produjo en un almacén de azufre y generó dióxido de azufre, provocando una columna de humo negra y blanca muy visible desde diferentes puntos del Camp de Tarragona. Sin embargo, el Plaseqta no se activó hasta una hora después (15:30 h) de haberse recibido el aviso por el incendio.

El delegado del Goven en Tarragona, Àngel Xifré, acompañado por Joan Ramon Cabello, jefe de Protecció Civil en Tarragona, Óscar Sánchez, alcalde de Constantí, y Pere Poblet, jefe de servicio de la oficina de Gestión de Calidad Ambiental, han explicado que se decidió activar la fase de emergencia del Plaseqta cuando se detectó que la combustión de este material podría producir dióxido de azufre, "de afectación leve a la población".

A las tres y media de la tarde, una hora más tarde de que se iniciara el fuego, se activaron las dos sirenas del polígono de Constantí para que las empresas y los trabajadores se confinaran y, de acuerdo con los servicios territoriales de Educación, se pidió el confinamiento preventivo de las dos escuelas y el instituto del municipio. La nube tóxica avanzaba hacia el norte, en dirección contraria al núcleo de población, lo que permitió desactivarlo. Sin embargo, el suceso obligó a confinar el aeropuerto de Reus, la zona comprendida entre esta infraestructura y las carreteras TV-7211 y C-14 y evidentemente el polígono donde está ubicada la fábrica afectada.

Rosa estaba trabajando en una nave que se encuentra a 14 kilómetros de AFEPASA cuando sobre las dos de la tarde se inició el incendio. Ella, como la mayoría de los trabajadores de la zona, no se enteraron hasta una hora después, cuando se activaron las sirenas del polígono de Constantí. Fue entonces cuando desde la empresa les repartieron mascarillas. Dice que el olor era "insoportable" y que llegaba a su casa, entre la Selva del Camp y Alcover, a unos 20 kilómetros de la zona del incidente.

El delegado del Govern en Tarragona dice que en la cabina de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPCA) de Alcover se detectaron 38 microgramos de dióxido de azufre, muy lejos de los 500 microgramos a partir de los cuales tendría "afectaciones importantes". "Alrededor de las seis de la tarde las mediciones de dióxido de azufre eran prácticamente de 0", según Xifré.

"Uno de los repartidores de la empresa donde trabajo se quedó atrapado en una nave del polígono de Constantí desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche. Una vez dentro, sellaron las puertas y ventanas con precinto", explica la Rosa, que es asmática y hoy todavía tenía picores en la garganta, y asegura que en la calle tiene dificultades para respirar.

La Plataforma Cel Net afirma que los protocolos de alerta y la coordinación entre los distintos cuerpos "parece que han mejorado respecto a hace unos años, pero todavía hay muchas carencias". En este sentido, cree que todos los municipios del Camp de Tarragona deberían tener puntos de control continuos, no sólo las zonas más cercanas a las industrias. "Al final todos estamos expuestos al peligro de un incidente químico. Hay que ampliar esta red de puntos que miden la calidad del aire y controlan las sustancias a las que estamos expuestos", dice Neus Roig, miembro de la plataforma.

"La población de Tarragona y de los municipios de alrededor tenemos derecho a saber a qué estamos expuestos en todo momento, lo que implica tener una red más distribuida por el territorio", afirma Neus.

Una empresa no catalogada como peligrosa

La empresa AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès) no es una empresa química, por lo tanto, no está afectada por la normativa Seveso, que regula los accidentes de empresas de sustancias peligrosas, y por eso es ha registrado como un "incendio de industria". Además, el aviso se trasladó directamente al cuerpo de Bomberos de la Generalitat.

La Plataforma Cel Net pide más "transparencia" a las empresas químicas, y no sólo a las catalogadas como peligrosas. "Siempre ponemos la mirada sobre las más grandes, como Repsol o Dow, y obviamos una serie de empresas más pequeñas que también trabajan con sustancias químicas peligrosas y que a menudo no declaran por no ser catalogadas como tal", explica Neus.

"Estamos supeditados al polígono Norte, que es donde está la refinería, pero en el polígono Sur o en el de Constantí hay muchas empresas que también hay que vigilar de cerca y comprobar que se aplican todos los protocolos de seguridad, que lo tienen todo en regla, etc. No debemos infravalorarlas", añade el activista.

Algunos de los empleados de la empresa donde se ha producido el incendio han explicado a la ACN que se marcharon del área industrial cuando sonaron las alarmas, mientras que otros lamentan que no se les avisas por mensajería móvil. "Nos picaba la garganta y más tarde nos dolió la cabeza", ha dicho Jaume Rossell, comercial de Som3 Suministres. Desde AFEPASA dicen estar pendientes de la evaluación de los peritos para cuantificar los daños y de las tareas de limpieza para volver a la normalidad.

Sistema de avisos en el móvil inactivo

Durante el simulacro, las personas que se encontraban en las zonas de influencia no solo escucharon las sirenas, también recibieron un SMS. Un mensaje que esta vez, las personas que se encontraban en la zona del incendio no recibieron. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ángel Xifré ha afirmado que el envío de mensajes de alerta es competencia del Estado. Xifré ha reivindicado que el incidente ha demostrado que los SMS a los teléfonos móviles "son muy necesarios". La Generalitat está a la espera de firmar el convenio para poner en marcha este sistema de aviso de accidentes y riesgo químico.