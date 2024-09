Inicio de curso sin personal y con denuncias de "irregularidades" en la Rey Juan Carlos, la universidad favorita del PP

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha extinguido el 31 de agosto la relación laboral con todo el colectivo de los profesores visitantes, que proceden de otras universidades o centros para desarrollar tareas docentes y de investigación. "El rector no ha cumplido su compromiso, tantas veces reiterado, de que bajo su mandato ningún profesor que cumpliera con sus obligaciones perdería su puesto. Nos hemos quedado en la calle. Esto resume cómo la URJC ha tratado a sus profesores y, de forma indirecta, a sus alumnos".

El personal de la universidad, con campus en Madrid, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada y Móstoles, lleva meses denunciando la "dejadez" del Rectorado y la precariedad del sistema. El centro público madrileño, estrechamente ligado al PP y protagonista de numerosos escándalos, ha arrancado el curso bajo mínimos y buena parte del equipo docente trabajó varios días sin contrato.

Los profesores afectados aseguran a Público que había "mecanismos suficientes" para prorrogar los contratos hasta abril de 2025, de hecho, insisten en que hubiera sido lo "lógico" para hacer una "transición ordenada". Los sindicatos subrayan que sólo una cuarta parte de los profesores visitantes que trabajaban para el centro el curso pasado siguen vinculados a la URJC. "El mes de septiembre está siendo caótico, porque la eliminación de golpe de todos los profesores visitantes ha dejado los departamentos sin fuerza docente", señalan desde CSIF.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que regula el funcionamiento de los campus españoles, entró en vigor hace casi dos años. El Ministerio lanzó la norma para acabar con "la precariedad en el empleo universitario" y garantizar "una carrera académica estable y predecible" para el personal docente e investigador. La URJC ha decidido eliminar la figura del profesor visitante, aunque la legislación actual no lo exige, y parte de su plantilla lleva desde el 31 de agosto en la calle. Esta problemática también afecta a otros centros, como la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad de Sevilla, aunque el impacto ha sido "más reducido".

"La URJC tiene una particularidad que la distingue de la mayoría de las universidades españolas: el uso abusivo que se ha hecho de la figura del profesor visitante. El centro ha estado utilizando masivamente esta categoría y ha infringido la ley", denuncian desde la plataforma PrecariURJC en un correo al que ha tenido acceso Público. Los sindicatos aseguran que muchos profesores arrastran contratos de visitante desde hace una década. La URJC cerró 2023 con 321 plazas de este tipo, según datos del Portal de Transparencia de la propia universidad.

La comunidad educativa valora positivamente los cambios que introduce la nueva norma, sobre todo porque, según explican, la figura del profesor visitante era una de las más denostadas. "El movimiento tiene lógica, porque hacíamos 300 horas por 1.500 euros brutos al mes. Estábamos explotados", reivindica Patricia –nombre ficticio–, que trabajó durante dos años como profesora visitante en la URJC. El personal del centro que ha hablado con este diario prefiere mantenerse en el anonimato por "miedo" a las posibles represalias de los jefes de departamento, de quienes depende su carrera profesional.

"El curso ha arrancado con puestos sin cubrir"

La URJC lleva años adjudicando plazas de profesor visitante por encima de lo permitido, según advierten los sindicatos y los docentes que han hablado con Público. "El curso ha arrancado con puestos sin cubrir en todos los grados. Esto es un caos. Los compañeros que estamos con una beca predoctoral sólo podemos impartir 60 horas anuales, pero tenemos programadas hasta 90", subraya Patricia. Los docentes aseguran que algunos departamentos tienen órdenes de la universidad para "pedir a sus profesores que asuman docencia extraordinaria".

Los cambios también están ocasionando "graves disfunciones" en el Aula Virtual, sobre todo por la vinculación de los profesores con cada una de las asignaturas. "El curso empezó el 10 de septiembre y tenemos asignaturas sin profesor asignado. Nos han pedido impartir clases que no son nuestras hasta que lleguen los sustitutos. Los chavales van a tener a un tutor durante un mes y medio y a otro profesor distinto durante el otro mes y medio. ¿Esto es normal?", sugiere Marcos –tampoco quiere desvelar su identidad–, otro de los compañeros afectados por la "mala gestión" de la URJC. La universidad ha reconocido a este medio el déficit de personal en pleno inicio del nuevo curso.



El plan alternativo de la universidad

Las primeras noticias sobre la intención de eliminar la figura del profesor visitante empezaron a circular por los pasillos de la URJC en el mes de abril. El personal afectado dice haber recibido "distintas informaciones y versiones", más o menos optimistas en función del cargo de los interlocutores: sindicatos, directores de departamento, gerencia, compañeros o miembros del Rectorado. "Nos da la sensación de que no tenemos toda la información", criticaban internamente por aquel entonces. No iban desencaminados: han pasado casi cinco meses y algunos siguen sin conocer todos los detalles de su futuro laboral.

Los sindicatos pidieron en mayo una reunión con el rector, Javier Ramos López, para "estudiar soluciones reales" y aclarar la situación de los profesores visitantes. El encuentro se ha producido con dos meses de retraso y, según los representantes de la plantilla, la dirección de la universidad no ha movido ficha. "Hemos solicitado que se prorroguen los contratos de los visitantes todo el tiempo que permite la ley, y en todo caso hasta el 12 de abril de 2025", continúan desde CSIF. El rector rechazó la iniciativa y llegó a decir que la "excelente" propuesta que había hecho el Vicerrectorado ya atendía las demandas del equipo docente.

La URJC confirma en una llamada con Público que "el elevado número de profesores visitantes no se podía mantener" y detalla cuáles son las opciones que ha planteado al personal. El centro les ofrece la posibilidad de continuar como profesores ayudantes doctor, con menos horas de docencia y un salario 300 euros superior, pero los departamentos no tienen sitio ni becas para todos. La otra alternativa es solicitar plaza en una bolsa para profesores sustitutos. Los afectados critican la "lentitud" del proceso y aseguran que cuando empezó el curso, todavía no tenían la lista provisional de admitidos. "El verdadero problema recae sobre los profesores que, ni son doctores, ni hacen un doctorado. El grueso de la plantilla ha mejorado sus condiciones", argumentan desde la URJC, mientras dicen haber seguido "los pasos que marca la ley".

Los sindicatos se remiten al artículo 83 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). "Las universidades podrán contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadores de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros, que puedan contribuir significativamente al desempeño de los centros universitarios", reza la norma. Las mismas fuentes precisan que el verdadero problema son las "irregularidades" que ha cometido el centro público durante los últimos años y la cifra "desproporcionada" de profesores con contrato de visitante. El plazo máximo que marca el BOE para estos convenios es de dos años.

¿Salarios por debajo del convenio?

Los profesores visitantes de la URJC tienen dos demandas en proceso. La primera, por haber cobrado salarios "muy por debajo de lo que dicta el convenio". Los sindicatos calculan que el personal afectado ha dejado de percibir entre 10.000 y 15.000 euros brutos anuales. La segunda causa judicial tiene que ver con los despidos. Los contratos de profesor visitante son anuales y se renuevan cada curso, pero los trabajadores generan una serie de días por año trabajado. Los docentes aseguran que algunos compañeros llevaban "hasta cinco años dando clase" y se han ido sin ningún finiquito. Patricia y Miguel coinciden a la hora de hacer una radiografía del problema: "Esto denota la precariedad que embebe el sistema: pierden los alumnos y perdemos nosotros".



La URJC, salpicada por los escándalos

La Universidad Rey Juan Carlos, trampolín de familiares y ex altos cargos del PP de Madrid, lleva más de una década rodeada de polémicas. En diciembre de 2014, fuentes populares describían el centro como la "universidad mimada" del partido, según publicó en su día El Plural.

El caso más sonado posiblemente haya sido el del máster de Cristina Cifuentes. La expresidenta autonómica resultó finalmente absuelta por la falsificación de las actas, pero hubo dos condenadas: Cecilia Rosado, profesora de la URJC, que confesó haber fabricado el acta por "presiones", y Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid e "inductora" de la falsificación.

Este no es, sin embargo, el único escándalo que ha salpicado los casi 30 años de vida del centro, de titularidad pública. En 2009, la universidad le otorgó el doctorado honoris causa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, para el que la Fiscalía pide 63 años de cárcel y 42,2 millones de multa. Los alumnos consiguieron tras varios meses de lucha que el Consejo de Gobierno de la URJC revocase su decisión.

El rector de la universidad entre 2002 y 2013, Pedro González-Trevijano, terminó como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. El expresidente del órgano no dibuja ninguna excepción. La lista de profesores de las distintas facultades ha contado con más de una cara conocida para Génova: una prima de Ruíz-Gallardón, una sobrina de Mayor Oreja y la hermana de la propia Cifuentes.