Interrumpen a gritos a Montero en un acto del 8M y la ministra les invita con calma a intervenir: "Esto es un espacio seguro"

Un grupo de jóvenes feministas ha interrumpido el acto institucional del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado bajo la consigna "Ahora que ya nos veis, hablemos de todo" y en el que han participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y moderado por la presentadora Carlota Corredera.

Durante la celebración de la mesa redonda, un grupo de jóvenes, a voz en grito, ha cargado contra las políticas de la ministra y ha comenzado a reivindicar "los derechos de las mujeres", así como que "ser mujer no es un sentimiento", tras lo que Montero las ha animado a "subir" al escenario y "explicar sus argumentos".

"El único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todos, todas y todes", ha declarado Montero, como ya hiciera hace unas semanas en un nuevo enfrentamiento con feministas durante el Encuentro Internacional Feminista que se celebró en Madrid.

Ha sido entonces cuando la periodista Carlota Corredera, responsable de conducir el acto, se ha acercado a las jóvenes con un micrófono para que estas pudieran hablar. "Ministra, ¿qué es una mujer?", le ha espetado una de las jóvenes, a lo que la ministra ha señalado que ser mujer es "tener más riesgo de sufrir violencia y mayor riesgo de sufrir pobreza". "Por eso es importante hacer políticas públicas que respeten a las mujeres", ha añadido.

"Quizás lo que nos quieres explicar es que no hay mujeres que tengan pene y que las mujeres trans no son mujeres, pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos", ha matizado Montero.



A las jóvenes no les ha convencido su intervención y han señalado que es "lo mismo de siempre" porque, según han indicado, Montero "no responde a ninguna pregunta". "Si no sabes definir lo que es una mujer", ha lamentado, antes de explicar que "las feministas están de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación" pero ha puntualizado que se confunden esta discriminación con la "opresión". Así, ha defendido que la situación de la mujer viene por "haber nacido con un hecho material, por una realidad biológica" que, a su juicio, el Ministerio "está negando".