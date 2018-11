Jornada de tensión en Barcelona con los médicos y los estudiantes en pie de guerra

Barcelona vive este miércoles una jornada de protestas y tensión en sus calles. Por un lado, los médicos de primaria y la sanidad concertada mantienen su tercer día de huelga para protestar por su sobrecarga de trabajo y para exigir que se otorguen más recursos para el sector y más tiempo para atender a los pacientes.



Mientras, los universitarios han iniciado dos jornada de huelga y protestas para exigir una reducción del 30% de las tasas universitarias. Además de la huelga de estudiantes, que también piden la equiparación de los precios entre másteres y grados, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y el sindicato CGT han convocado para huelga del Personal Docente e Investigador (PDI) de todas las universidades públicas catalanas.



La jornada en los campus ha empezado convulsa. Grupos de estudiantes universitarios se han encerrado durante la noche en algunas facultades de las universidades Pompeu Fabra (UPF) y de Barcelona (UB) y a primera hora de la mañana han bloqueado los accesos al campus de Bellaterra acumulando contenedores de residuos.

Además, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha cerrado dos de sus campus, que no abrirán hasta las 9.30 horas de este jueves, con el objetivo de "garantizar la seguridad de todos".

Tercer día de huelga de los médicos

La protesta estudiantil se une a la que están llevando a cabo desde el lunes los médicos catalanes, que este miércoles han acudido al Parlament, donde han coincidido con otra protesta de medio centenar de Bomberos de la Generalitat, que han lanzado petardos, botes de humo de colores y han quemado un muñeco.

Ataviados con batas blancas y haciendo sonar pitos, megáfonos y vuvuzelas, los sanitarios han vuelto a pedir la dimisión de la secretaria de Salud, Laura Pelay, y ha interpelado al presidente: 'Torra, pon orden', han chillado, entre consignas como 'Somos sanidad y queremos calidad' y 'Menos corbatas y más batas'.

Allí se han vivido momentos de mucha tensión entre los manifestantes y los Mossos d'Esquadra, que han formado un cordón de seguridad para impedir la entrada al interior del recinto. Los agentes apostados han reaccionado empujando y alejando a manifestantes y periodistas.

Algunos manifestantes aseguraban que no querían entrar, y otros que no tenían cordón delante no han avanzado. Sin embargo, la tensión ha ido en aumento cuando el grupo de Bomberos ha intentado acceder, ante lo cual los Mossos han comenzado a cargar contra ellos y a golpearles con porras. Uno de los bomberos ha sido detenido y permanece esposado en el interior del Parlament mientras sus compañeros están negociando su puesta en libertad.



Mensaje al presidente Torra

El presidente del sindicato Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a todos los grupos parlamentarios "que tengan en cuenta la salud a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene".

Los médicos exigen a Quim Torra más presupuesto para la sanidad pública y menos "golpecitos en la espalda"

También ha pedido al presidente catalán, Quim Torra, más presupuesto para la sanidad pública y menos "golpecitos en la espalda". Cruz ha reclamado a Torra que su "empatía" se traduzca en cosas prácticas, "que no solo sean golpecitos en la espalda" como hasta ahora, para poder atender a la población con dignidad y seguridad asistencial y laboral.

Jordi Cruz, ha reclamado que las Cuentas de la Generalitat para 2019 tengan "el presupuesto para salud más alto", y ha pedido a todos los grupos parlamentarios y al Govern que luchen por ello.

El presidente del sindicato ha explicado que en las negociaciones con el ICS sobre primaria han avanzado y están estudiando un informe que les han entregado, pero ha alertado de que el ámbito concertado no se está negociando --se aprobó un convenio colectivo entre patronales, UGT, CC.OO. y Satse, sin apoyo de MC-- y ven más improbable desconvocar la huelga en este sector, que es el 55% de la sanidad catalana.

Para este jueves, profesores, estudiantes, médicos y funcionarios de la Generalitat preparan una gran manifestación en Barcelona para exigir que se reviertan los recortes hechos durante la crisis económica, y que será el colofón de una semana de protestas de estos colectivos.