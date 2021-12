José Sacristán, a los antivacunas: "Que paguen por ser curados, por imbéciles"

José Sacristán ha lanzado un mensaje a aquellas personas que rechazan la vacuna contra covid-19. El actor no entiende que todavía haya quien no quiera vacunarse, que "estos necios", como los ha calificado, "nieguen que se está muriendo gente mientras otros se dejan el pellejo por salvar vidas".

El intérprete, de 84 años, fue entrevistado el domingo en el programa La Roca de laSexta. "No me cabe en la cabeza el negacionismo, no me cabe en la cabeza estos estúpidos, estos necios que asesinan, que matan, que no se quieren vacunar, que la gente está muriendo", dijo.

Preguntado por la posibilidad de cobrar los servicios médicos a la gente que rechaza la existencia de la covid cuando enfermen, Sacristán se mostró a favor. "Me parece bien. Usted no quiere vacunarse, usted no quiere prevenir, usted no tiene derecho a meter en un ataúd a un semejante, y, por lo tanto, aunque sea solo eso, pague usted la posibilidad de ser curado, por imbécil", declaró.

El actor, premio Goya de Honor 2022, argumentó que todos debemos asumir una responsabilidad. "A estas alturas ya somos mayores", enfatizó. Sobre la expansión de la variante ómicron y la inequidad en el reparto de vacunas, Sacristán defendió que esto evidencia la existencia de una "injusticia universal".

"Mientras no exista un mínimo de justicia vamos a seguir siendo amenazados. El bicho se reproduce donde no hay dinero para poder atacarle. Es algo que quizás nos haga reflexionar, pero tengo serias dudas. Pertenezco a una especie con unos ejemplares que me cuesta reconocerme en ellos. Pero esto viene a poner en evidencia que hay una injusticia tan brutal, tan extrema, que acaba volviéndose contra nuestros propios intereses", concluyó.