Los jóvenes golpeados por la Policía en Lavapiés denuncian a los agentes por su "actuación desproporcionada"

El pasado 30 de marzo, una patrulla de la Policía Nacional arrestó de forma violenta a dos jóvenes negros en el barrio madrileño de Lavapiés. Siete días después, las dos víctimas y sus abogados han decidido denunciar a los agentes por lo que consideran una actuación desproporcionada. "Lo que hemos puesto de relieve es la falta de motivación para llevar a cabo tanto la detención como la actuación desproporcionada de los funcionarios", cuenta Javier Moreno, encargado de la defensa de uno de los jóvenes.

Las víctimas han pedido asesoramiento legal para poner el caso en manos de la Justicia y han presentado la correspondiente denuncia este viernes en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. "El magistrado tiene que decidir ahora si acumula este procedimiento al que han abierto los policías por un supuesto delito de atentado contra la autoridad o si lo investiga de forma paralela", explica Moreno. El abogado reconoce que el hecho de que las víctimas contaran con una "red de apoyo" ha sido fundamental para elevar el tono y llevar la agresión a los tribunales. "El acceso a la Justicia de motu proprio no hubiera sido tan fácil porque [las víctimas] no manejan el idioma", precisa.

Un usuario grabó la brutal paliza y las imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales. En el vídeo se puede ver como uno de los agentes reduce a un joven en el suelo, mientras otro compañero lo golpea con la porra. En un momento dado, aparece un segundo joven en escena, también negro, para recriminar la brutalidad de los policías. El agente que hasta entonces golpeaba con su porra al detenido se levanta y empieza a cargar contra este hombre, tratando de agarrarle del cuello y propinándole varios empujones.

"Ese día estaba de guardia y me tocaron más casos en los que hubo personas que increparon a las fuerzas de seguridad, pero ninguna tuvo que soportar una reacción como esta. Hemos pedido las grabaciones y estamos pendientes de recibirlas para hacérselas llegar al juez", cuenta Javier Moreno, encargado de la defensa de una de las víctimas. Las asociaciones antirracistas aseguran que la falta de recursos y pruebas son en muchos casos un impedimento para que los casos de violencia policial contra las personas racializadas lleguen a los tribunales.

En el atestado que los policías redactaron a raíz del suceso consta una "discusión acalorada" como motivo de la detención, que no es en ningún caso constituyente de delito. Ninguno de los jóvenes agredidos tuvo acceso a un intérprete hasta que ambos pasaron a disposición judicial, pese a que los propios agentes reconocen en su alegato las barreras lingüísticas. "No es comprensible que los policías utilicen una maniobra que puede obstruir las vías respiratorias de terceras personas si no manejan el mismo idioma, porque no tienen forma de medir el riesgo que existe", añade el letrado.

La Policía responde a golpe de amenaza

El sindicato Alternativa Sindical de Policía, cuyo líder fue candidato de Vox en la Comunidad de Madrid, ha amenazado con denunciar al activista Serigne Mbaye por haber difundido el vídeo en el que los dos agentes cargan de manera violenta contra dos hombres negros en el barrio de Lavapiés. "No es la primera ni será la última vez que intentarán callarnos. Antirracista como siempre", ha precisado Mbaye a través de su cuenta de Twitter. El grupo policial hizo público un comunicado en el que acusaba al exdiputado de Podemos de un posible delito de injurias y calumnias y amenazaba con emprender acciones legales.