La jueza mantiene la libertad provisional para el actor Luis Lorenzo y su pareja, acusados de asesinar a la tía de esta

El Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey ha mantenido la libertad provisional del actor Luis Lorenzo y su pareja Arancha Suárez Palomino. Ambos habían sido acusados de acabar con la vida de la tía de Suárez, María Isabel Suárez, de 85 años, para cobrar la herencia de su "familiar", cuya autopsia reveló un "envenenamiento" de "etiología homicida".

Si bien, la magistrada ha mantenido como medidas cautelares la retirada de los pasaportes y la obligación de presentarse semanalmente en el órgano judicial —como había solicitado en su momento la Fiscalía—, según ha comunicado el abogado de la acusación particular a los medios de comunicación tras su salida del juzgado.



El letrado de los familiares de María Isabel Suárez señalan que "hay indicios de asesinato"

De esta forma, el letrado —que representa a la familia de la anciana fallecida— ha señalado que el fiscal ha mantenido su petición de mantener a la pareja bajo libertad provisional, "a pesar de que hay indicios de asesinato". "La posición de la Fiscalía no me parece lógica; que para un delito tan grave no se atreva a pedir la prisión provisional, yo creo que hay material de sobra para que ingresen en prisión", manifiesta.

Según la Fiscalía, ya se han impuesto medidas cautelares, así como, indica que "no hay riesgo ni de fuga ni de destrucción de pruebas". Una cuestión que el abogado de la acusación responderá mediante la solicitud de que testifiquen los médicos que recetaron los medicamentos a María Isabel Suárez.

Envenenamiento y "alegría contenida"

Los acusados, tras el dictamen de la magistrada, han expresado una "alegría contenida", según el letrado de su defensa, aunque ha señalado que todavía están a la espera de cómo evolucione el proceso. El letrado también ha considerado que no existen pruebas "contundentes" para determinar que la anciana falleciese por un envenenamiento al apuntar que "los informes técnicos no son sentencias". "Los informes no pueden decir ni que la causa de la muerte fue por envenenamiento ni quienes fueron los autores", ha recalcado.

El letrado de la defensa apunta que "no existen pruebas contundentes"

María Isabel Suárez falleció el 28 de junio de 2021 en el domicilio de los acusados, en Rivas Vaciamadrid. El actor y su pareja trasladaron a su tía hasta la provincia de Asturias, para celebrar su entierro.

Durante ese momento, el hermano de la fallecida se percató de que su muerte podría no ser natural, lo que le motivó a denunciar su sospecha ante la Guardia Civil. La autopsia confirmó que la mujer había fallecido por un "envenenamiento" de "etiología homicida" al encontrar en sangre 200 niveles de cadmio y 20 de manganeso, cantidades superiores a una normal.