Un menor de 17 años ha denunciado ser víctima de una agresión homófoba en València cuando iba paseando de madrugada de la mano con un amigo. Los agresores, dos hombres de 20 años, les increparon con insultos hasta llegar a abrirle la ceja al joven de un puñetazo.

"Iba cogido de la mano con un amigo en la plaza de Honduras, era la una de la mañana y terminábamos de cenar y de repente unos chicos nos gritaron ‘¡Maricones!", relata la víctima en el diario El Levante.

"Pasé miedo porque no era la primera vez que me lo decían, pero cuando me giré de repente un chico me pegó un puñetazo en la cara, me caí al suelo y me pegaron entre los dos. En el suelo medio inconsciente me siguieron pegando, me quitaron el móvil y se fueron", describe en el mismo medio.

"Me siento triste de pensar en que, cuando tenga una pareja, ¿ya no puedo cogerla de la mano?"

Su acompañante pudo escapar de las agresiones. Sus amigas avisaron al resto de personas que se encontraban en la Plaza de Honduras, lugar donde ocurrieron los hechos, pero cuando llegaron a socorrerle los agresores ya habían salido corriendo. Tampoco pudo detenerlos la patrulla que llegó minutos más tarde para llevarlo hacia el hospital.

El menor se encuentra malherido, con un punto en la ceja y varias lesiones en la costilla. Sin embargo, afirma que lo que más le duele no han sido los golpes: "Me siento triste de pensar en que, cuando tenga una pareja, ¿ya no puedo cogerla de la mano?".



El aumento de las agresiones homófobas preocupa cada vez más en un año en que el porcentaje de los sucesos ha subido de forma considerable respecto al 2019. Los mensajes de odio contra las personas LGTBI promovido por discursos de la ultraderecha son más frecuentes, aun más coincidiendo con el mes del Orgullo.