Madrid confirma uno de cada tres contagios del coronavirus con más de una semana de retraso

La Comunidad de Madrid tarda más de una semana en confirmar la tercera parte de los positivos de Covid-19, y en comunicárselo al Ministerio de Sanidad, mientras los resultados de tres de cada cuatro pruebas le llegan fuera del plazo de 24 horas que el Gobierno central exige para afrontar con garantías la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Los desajustes y bailes de datos en las cifras de positivos que maneja el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el que Enrique Ruiz Escudero ocupa la cartera de Sanidad, comenzaron este lunes a ocupar espacio en el debate mediático y partidista después de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, advirtiera en su cuenta de Twitter a la Comunidad de Madrid del peligro que entrañan esas prácticas: "Si nos hacemos trampas al solitario lo pagaremos", dijo.

Igea recogía un hilo en el que David Andina, médico y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, revelaba cómo el número de positivos de Madrid del día 12 de mayo había pasado de 75 a 230 en cuatro días y el del 13, de 88 a 239 en tres: se triplican en apenas media semana.

Casos positivos de Covid-19 notificados por PCR

Ese desfase, que supone un notorio "disparo en el pie" en el discurso de Díaz Ayuso contra el Gobierno central, al que acusa de mantener a esa comunidad en Fase Cero por motivos políticos cuando los registros sanitarios avalarían el inicio del desconfinamiento, lo había levantado en Twitter el informático zaragozano Guillermo Lázaro, que ya el viernes advertía de que "el 40% de positivos reportados tenían más de una semana y 1 de cada 3 eran de abril".

Se refería a los datos de nuevos positivos notificados por la comunidad al Gobierno el 14 de mayo. "Dirán lo que quieran, pero mientras Madrid sea incapaz de detectar y notificar positivos en 24 horas no podrá ir avanzando en la desescalada. Ayer sólo lo hizo en 1 de cada 5 casos", añadía.



Tres de cada cuatro resultados llegan fuera de plazo

Lázaro lleva semanas haciendo un seguimiento de los datos de la Comunidad de Madrid que publica el Instituto de Salud Carlos III, cuyas actualizaciones diarias ofrecen unos reajustes llamativos, como que entre el 1 de mayo, fecha de la última actualización de criterios sobre la contabilización de los positivos, y el 12 únicamente el 25,02% (901 de 3.601) fueran confirmados en el día y que únicamente los resultados de poco más de la mitad (52,48%) estuvieran disponibles en 48 horas.

"El problema de Madrid no es hacer test (que hace y muchos) sino tener la capacidad de dar el resultado en 24 horas", sostiene Lázaro, para quien "mientras no la tenga no puede avanzar" a nuevas fases de la desescalada.

El decalaje es de tal magnitud que más de la séptima parte de los contagios se conocen cuando ha pasado un mes desde la toma de muestras a la persona con síntomas, la cuarta parte supera los quince días, un tercio no llega antes de que haya pasado una semana y más del 40% rebasa los tres días, un plazo cercano a los cinco que se consideran necesarios para incubar el Covid-19.

En lo que se refiere al tiempo de confirmación de los positivos, el chequeo de los datos oficiales de Madrid pone sobre la mesa la existencia de notables carencias en la posibilidad de detectar eventuales brotes de manera inmediata, algo que supone un hándicap de calado a la hora de avanzar en el desconfinamiento por la escasa capacidad de maniobra ante un evento sanitario de ese tipo.

El ministerio exige a las comunidades que puedan disponer de los resultados en 24 horas, algo que no ocurre con tres de cada cuatro muestras en la comunidad madrileña.



Más de tres meses para el primer caso

El desajuste de los datos es algo asumido por el Ministerio de Sanidad, cuyos informes diarios de actualización ya advierten que "la Comunidad de Madrid consolida diariamente la serie de casos confirmados por PCR, asignando a los casos nuevos notificados la fecha en la que se toma la muestra o se emite el resultado", con lo que "se realiza una actualización diaria de la serie de casos".

De hecho, el primer positivo madrileño, fechado el 15 de febrero, se conoció oficialmente este lunes, cuando, más de noventa días después de la toma de pruebas, la comunidad difundió su actualización con fecha 17 de mayo.



Evolución casos positivos de Covid-19 notificados por PCR

Se trata del mismo documento en el que la cifra de casos acumulados de Madrid es inferior en 32 unidades a la del día anterior, algo que también resulta, cuando menos, llamativo.

Los gráficos sobre los positivos por Covid-19, por otro lado, muestran una cadencia de dos días de valle tras cinco de diente de sierra, en un ritmo que, vistas las fechas, parece directamente relacionado con el descenso durante los fines de semana del volumen de muestras, y también de la práctica de las analíticas en los laboratorios.

Y no sería la única incongruencia de calado. Hay otra sobre los efectos del coronavirus en los niños: según la comunidad han fallecido seis menores de diez años solo en su territorio, mientras que los informes del Ministerio de Sanidad indican que eso solo ha ocurrido en dos ocasiones en todo el país.