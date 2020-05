La mitad del país pasó a la fase 1 el 11 de mayo. Este lunes 18 avanzará otra buena parte del territorio, pero la Comunidad de Madrid y zonas de Catalunya y Castilla y León seguirán en la fase 0. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega que no hay motivos técnicos para que el Ministerio de Sanidad rechace el paso de fase, pero en realidad sí los hay. De hecho, los ejecutivos autonómicos de las otras zonas que no han avanzando han reconocido que no están preparadas.

Madrid, Catalunya y Castilla y León son las comunidades más afectadas por el coronavirus. Lo muestran los datos: en la serie de nuevos contagios, de fallecidos y de hospitalizados tienen las cifras más altas desde hace semanas. El número es importante porque, aunque la incidencia pueda cambiar por la proporción de la población, el riesgo de nuevos focos aumenta directamente por los nuevos contagiados.

Este mismo viernes las tres acumulaban la mayoría de los contagios. Del total de los 549 nuevos positivos, 151 se detectaron en Catalunya, 99 en Castilla y León y 49 en Madrid. De los 138 fallecidos, 59 son de Catalunya y 30 de Madrid. De los 364 nuevos hospitalizados, 95 son de Madrid, 77 de Catalunya y 35 en Castilla y León. Además, la Comunidad de Madrid es la única que tiene más de cinco ingresos en UCI. Diez en las últimas 24 horas.

Por otro lado, desde que las comunidades comenzaron a enviar sus datos al Ministerio de Sanidad, Madrid y Catalunya han presentado fallos y errores. Aún no han resuelto este problema y esta misma semana el ministerio señalaba que los gobiernos autonómicos corregían o actualizaban la serie de nuevos datos.

Madrid tiene que reforzar Atención Primaria y Salud Pública

Isabel Díaz Ayuso ha sido la única presidenta que se ha manifestado en contra de las decisiones del Gobierno. "El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos", ha asegurado la presidenta de la Comunidad por Twitter.



Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado las razones por las que la Comunidad de Madrid no pasa de fase.

Simón ha destacado que la Comunidad de Madrid ha hecho un "grandísimo progreso", pero ha señalado que aún hay que reforzar la capacidad del sistema sanitario: "Se tiene que trasladar la potencia en la parte asistencial (de los hospitales) a los servicios de Atención Primaria y de salud pública. Eso no se hace en unos pocos días, hay que dar un margen suficiente".

De hecho, una decena de sanitarios explicaron a Público que Atención Primaria no está preparada para la fase 1. Entre otros motivos porque los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs) siguen cerrados, no se han hecho efectivas las 600 nuevas contrataciones prometidas por la Consejería de Sanidad para Atención Primaria ni las 400 de Salud Pública para el rastreo de contactos.

Además, Simón ha comentado que la detección de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid, "siendo buena, no ha sido tan alta como en otros lugares y sigue habiendo casos posibles que se tienen que controlar".

Por otro lado, Simón ha explicado que Madrid y Barcelona son lugares con "transportes púbicos masivos" y una concentración de personas "muy alta", por lo que "los riesgos asociados a estas ciudades no son los mismos que en el resto del territorio" nacional.

Pese a estas razones, el Ministerio de Sanidad cree que es muy posible que la semana que viene todas las comunidades ya estén preparadas para entrar en la fase inicial de la desescalada.