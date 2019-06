“Corridas de toros solidarias”. Lo que para las asociaciones animalistas resulta una contradicción, es, para algunas ONG, una fuente de financiación. Este domingo se celebra en Albacete la 49ª edición de la Corrida Asprona, organizada a beneficio de la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias (Asprona).

“En este día se habla de las personas con discapacidad y defendemos los derechos de estas personas”, señala Lucio Gómez, presidente de Asprona en Albacete. Gómez explica que la asociación espera recaudar entre 20.000 y 30.000 euros con el evento, que irán destinados a las actividades de Asprona. “Detrás de un festejo taurino hay una entidad social”, recalca.

Gómez reconoce que en los 49 años que llevan organizando esta corrida, “la mentalidad y el avance de la sociedad no es el mismo, antes dejaba más dinero”. Sin embargo, subraya que las personas con discapacidad a las que apoya la Asociación “tienen asumido que esta es su fiesta” y, mientras ellos no lo decidan o se ilegalice, la mantendrán.

“El que se haga con fines benéficos no reduce el daño al animal”, critican



“Una asociación benéfica no tiene que mejorar la sociedad solamente en lo que le concierne, sino en su conjunto”, denuncia Marta Esteban, directora de Animal Guardian y portavoz de la plataforma animalista La Tortura no es Cultura. “No todo vale, no puedes utilizar un espectáculo sangriento” para promocionar una buena causa, afirma. Al mismo tiempo, apunta a un lavado de cara de la tauromaquia a través de estas causas benéficos: “La tauromaquia está de capa caída, lo utilizan para lavar su imagen”, indica.

La activista no sólo se preocupa por el sufrimiento de los toros, también apunta a posibles “daños emocionales” de los niños que asistan a las corridas: “España está desoyendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, hay niños que pueden tener perjuicios emocionales al ver el dolor y la muerte de los toros y de los toreros”. Opina que una ONG no debería beneficiarse de un evento que incumple estas recomendaciones.

Cheo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, tiene una visión similar: “Estas actividades tienen como base el maltrato animal, el que se haga con fines benéficos no reduce el daño al toro”, sostiene. “Que sea muy rentable económicamente no reduce los daños a los animales, hay otras actividades que se pueden hacer para recaudar fondos”. La portavoz de la asociación animalista explica que, aunque es una práctica cada vez menos usual “por el rechazo social que está generando”, aún existen numerosas ONG que reciben financiación de eventos taurinos.

La Asociación Española contra el Cáncer y Manos Unidas, entre las que reciben fondos taurinos



Una larga lista de asociaciones organiza o recibe fondos de “corridas de toros solidarias”. Es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, que no organiza este tipo de eventos, pero sí se beneficia de su recaudación y hace difusión de ellos en su página web. “Mientras no sea ilegal no podemos negarnos a recibir fondos, nos preguntarían si nos sobra el dinero”, dice su responsable de comunicación, Esther Díez. “Estamos en una batalla que no es esta”, asegura.

Desde Manos Unidas, que también recibe fondos de eventos taurinos, reconocen que no lo han llegado a reflexionar “en ningún momento”. “Nos preocupamos más por que esos fondos puedan ayudar a situaciones de hambre, desnutrición, enfermedades por falta de acceso al agua, que aquí en España ni nos imaginamos”, subraya el secretario general de la organización, Ricardo Moy. Organizaciones como Fundación Aladina, y la Federación Nacional de la Asociación de Lesionados Medulares de España (ASPAYM) también han conseguido financiación de corridas de toros en los últimos años.

En el otro extremo, entidades como la Federación Down España han decidido dejar de realizar actos benéficos de contenido taurino. Inciden en que dentro de la federación hay asociaciones locales (como la Asociación Down Granada o la de Toledo), que siguen celebrando estos eventos, pero a nivel nacional hace dos años que incluyeron esta negativa en sus estatutos. “No hacemos actos solidarios con el tema taurino, por ser un tema con posicionamientos encontrados en nuestra sociedad”, explica su gerente, Agustín Matía. Dentro de la federación, “hay asociaciones que han tenido la oportunidad y lo han rechazado”, añade.