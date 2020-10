Media España se dirige hacia el cierre perimetral: estas son las restricciones en cada comunidad

No es la primera vez que ocurre en la pandemia. Cuando una comunidad autónoma toma una medida importante se produce una cadena y otros Gobiernos van sumándose a la decisión. Ocurrió, por ejemplo, con el uso obligatorio de las mascarillas en las calles o la prohibición de fumar en espacios públicos si no hay distancia de seguridad. Ante el puente de Todos los Santos, está ocurriendo esto con los cierres perimetrales.

Repasamos en Público las restricciones de movilidad que se ha tomado en cada comunidad autónoma hasta este martes.

Andalucía: El Gobierno andaluz está estudiando el cierre perimetral de toda la región durante el puente de Todos los Santos. Juanma Moreno lo ha reconocido este martes. Pero, de momento, no hay ninguna decisión tomada. Sí hay confinamientos perimetrales por municipios en: Écija (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba), Linares (Jaén), Granada y en los 32 municipios de su área metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cullar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Guevejar, Huetor-Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Viznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y Valderrubio.

Andalucía no ha modificado el toque de queda marcado por el decreto del estado de alarma de 23 a 6 horas ni la limitación de reuniones a seis personas, pero se cambiarán los horarios. Sí ha comenzado ya la limitación de reuniones a seis personas.

Aragón: Decretó el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de la medianoche del jueves 22 de octubre. También confinamiento de toda la comunidad con respecto al resto de España. Todo el territorio está en el nivel de alerta 3: reuniones limitadas a seis personas y los aforos con carácter general al 25% —salvo en tiendas de alimentación, que se fija en el 50%— así como prohibir el consumo en el interior de los locales de hostelería.



Asturias: Hay cierres perimetrales de las tres grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, y cierre perimetral de toda la comunidad con respecto al resto de España. Se limita a seis personas el máximo de los grupos ya sea en casas, siempre que no se trate de convivientes. El cierre de la actividad comercial es a las 22:00 horas y de los locales de hostelería a las 23:00 horas. Las empresas y las Administraciones públicas facilitarán el teletrabajo como forma prioritaria de organización del trabajo.

Cantabria: Hay limitación de las reuniones sociales, de amigos y familiares a grupos de un máximo de seis personas. En la hostelería se limita el aforo al 50% en el interior, donde se reduce a seis el número de personas que pueden compartir mesa. Las terrazas podrán mantener un aforo del 75%. En el interior de estos locales, ha comentado, las mesas no podrán contener más de seis personas y se recoge la prohibición de consumo en barra. El mismo aforo del 50% se establece para locales comerciales, ampliándose al 75% en mercadillos. El aforo para cines y auditorios es de un 75% con una distancia de separación de 1,5 metros. El cierre de los locales de hostelería y restauración a las 23.00 horas y el toque de queda desde las 00:00 a las 06:00 horas.

Castilla-La Mancha: En estos momentos, Castilla-La Mancha no cuenta con ningún municipio o provincia confinados. Sin embargo, este miércoles se reúne el Gobierno de García-Paje con el de la Comunidad de Madrid y con el de Castilla y León. Hay muchas posibilidades de que se anuncien medidas conjuntas para limitar la movilidad como los cierres perimetrales de las tres regiones al mismo tiempo.

Hay toque de queda de 23 a 6 horas y limitación de las reuniones a un máximo de seis personas. Hay, además, restricciones en la mayor parte de las provincias cuentan con algún tipo de restricción en distintos "niveles de alerta". Afectan a más de cien municipios con restricciones de cierres de la actividad comercial.



Castilla y León: No hay una decisión tomada pero, más allá de la reunión con Madrid y Castilla y León, el viceconsejero Francisco Igea ha explicado en un entrevista en Público que lo más probable es que se vaya al escenario más restrictivo: cierre interior y perimetral. Las reuniones están limitadas a seis personas y han implantado el toque de queda más restrictivo: desde las 22 horas hasta las siete de la mañana.

Catalunya: Cerró el pasado viernes 16 de octubre bares y restaurantes y estudia un cierre solo para el puente. Hay límite del aforo de los comercios al 30% y reducir el de cines y teatros al 50%, prohibición de reuniones de más de seis personas y suspensión de la actividad presencial en las universidades y la limitación del aforo en espacios de culto.

Comunidad de Madrid: El Gobierno de Madrid estudia el cierre perimetral aunque espera a tomar la decisión tras la reunión con las comunidades limítrofes. Desde este lunes, hay confinamientos perimetrales en 32 zonas de salud. Los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 00.00 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas, mientras que en los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 22.00 horas.

Comunitat Valenciana: Ximo Puig anunció este domingo que, tras la entrada en vigor del estado de alarma, se ratificaban las restricciones que ya había aplicado: limitación de movilidad entre las 00:00 y las 06:00 horas y limitación de reuniones sociales a seis personas. Por el momento, la Comunitat Valenciana no cuenta con confinamientos perimetrales pero no se descarta que se tome esta medida a lo largo de la semana.

Euskadi: Es la comunidad con mayor restricciones de movilidad: cierre perimetral de la comunidad e interior. Es decir, limitada la entrada y salida de personas del término municipal en que las personas tengan fijada su residencia

El toque de queda es desde las 23:00 a las 06:00 horas. Hay limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados: máximo 6 personas y reducción de aforos al 50% en ámbitos como la hostelería (salvo terrazas), los eventos culturales y los religiosos, así como la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los bares, salvo en el momento de consumir.

Extremadura: Por ahora descarta el confinamiento perimetral. El consejero de Sanidad ha confirmado que el toque de queda en esa comunidad será de 0:00 a 6:00 horas y limitación de reuniones sociales a seis personas. En toda la provincia sí hay hasta 17 municipios confinados.

Galicia: La medida principal es la prohibición de celebrar reuniones de más de 5 personas no convivientes. Hay toque de queda de once de la noche a seis de la mañana y recomendación a las personas mayores de 75 años que eviten salir de casa durante las horas de más afluencia. "Cierre" de las actividades de fiestas y verbenas, los locales de hostelería y restauración no podrán superar el 50% de su capacidad para consumo en el interior del local y los centros comerciales y pequeño comercio también tienen limitado el aforo a la mitad. Por ahora no se plantean el cierre perimetral.

Islas Baleares: La presidenta balear, Francina Armengol, ha descartado por el momento imponer restricciones de movilidad a cualquier nivel. "Hemos hecho confinamientos selectivos cuando se requería, pero en este momento no es necesario", ha indicado. Se ha optado por el toque de queda laxo, de 0 a 6 horas, y las reuniones sociales se han limitado a un máximo de seis personas.

El confinamiento perimetral que empieza este miércoles es el del municipio de Manacor. Este tendrá una duración de 15 días. También hay restricciones en las islas de Mallorca e Ibiza: reuniones entre no convivientes a seis personas y a diez en encuentros entre convivientes en el interior.

Islas Canarias: Es la única comunidad que ha quedado excluida de las restricciones de movilidad nocturna del estado de alarma. Es la región que presenta la mejor situación epidemiológica a día de hoy y no se prevén restricciones de movilidad. El Gobierno autonómico sí exige una prueba covid-19 negativa a turistas extranjeros y nacionales, tanto en origen como en destino, realizado en las últimas 48 o 72 horas antes.



Sí hay algunas restricciones en Tenerife: reuniones sociales no más de 10 personas y bares y restaurantes cierran a las doce de la noche, una hora antes que en el resto de islas. Las autoridades no han impuesto un confinamiento perimetral, pero para entrar en la comunidad exigen un test de coronavirus negativo realizado entre 48 y 72 horas antes.

La Rioja: Confinamiento perimetral de toda la comunidad. Además, confinamiento perimetral de Logroño y Arnedo durante un mes. Se adelanta el toque de queda a las 22 horas y se prolongará hasta las cinco de la madrugada. Se cierran los establecimientos a las 21 horas, menos farmacias, supermercados, cines, teatros y locales de servicio de comida a domicilio. Todos los establecimientos de hostelería de Logroño y Arnedo quedarán cerrados durante un mes

Navarra: Toque de queda entre las 23 horas y las 6 horas y confinamiento perimetral que restringe la entrada y salida de la Comunidad Foral. Se limitan a un máximo de seis personas las reuniones en el ámbito público y privado. Cierre total de la hostelería y restauración, bingos, salones de juegos y recreativo. Adelanto a las 21:00 horas del cierre de comercios y espacios de servicios y de ocio. En museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales el aforo es del 30%.

Región de Murcia: Por el momento, la Región de Murcia ha confinado de manera perimetral a los municipios de Totana, Fortuna y Abanilla. Se ha implantado el toque de queda de 23 a 6 horas y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas. Por el momento, no se aplica confinamiento perimetral.

Sí se han introducido otras medidas destacas como la prohibición de comer y beber en espacios públicos si no se puede mantener la distancia de seguridad o la suspensión de visitas a las residencias universitarias. En hostelería, se reduce el aforo en el interior al 30%, aunque se amplía hasta el 100% en terrazas.