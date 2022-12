El Ministerio de Educación estudia aplazar un año la nueva EBAU

El Ministerio de Educación estudia aplazar un año la aplicación de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Todas las comunidades, salvo Madrid y Castilla y León, han reclamado el aplazamiento.

Tras la reunión de este viernes de una comisión técnica, 15 comunidades han solicitado la prórroga. De esta manera, el nuevo examen de acceso a la Universidad se implantaría completamente en junio de 2028, en vez de en 2027. Previsiblemente el aplazamiento será oficial en la próxima Conferencia Sectorial de Educación.

La idea es conseguir el máximo consenso posible, como ha reiterado en distintas ocasiones la titular de Educación, Pilar Alegría, cuya propuesta, presentada el 27 de julio, ha sido cuestionada por la RAE y otras entidades. Estaba previsto que, oficialmente, los cambios de la nueva evaluación empezaran a introducirse paulatinamente en junio del 2024.

En la citada Conferencia Sectorial, que se celebrará el 13 de diciembre, Educación y las comunidades estudiarán asimismo rebajar el peso del novedoso examen de madurez académica que el ministerio había planteado incorporar a su propuesta. En un principio iba a ser del 75% de la nota y ahora se plantea que llegue solo al 60%.

En el primer año de aplicación de la nueva EBAU se haría sin incluir esta prueba de madurez y, como hasta ahora, solo se evaluarían las materias. El ejercicio de madurez constaría de un dossier formado por una serie de documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, audiovisuales, etc.) que girarían todos ellos en torno a un mismo tema.



Castilla y León y la Comunidad de Madrid no han respaldado la propuesta del resto de autonomías porque siguen defendiendo que se celebre una prueba única en toda España, algo que no permite el marco legal. En un comunicado, el PP ha informado que no participará en más reuniones con el ministerio para tratar la nueva EBAU que se está diseñando y ha reclamado una prueba única que "garantice la igualdad de oportunidades".

Los conservadores proponen asimismo aprobar unos currículos comunes de bachillerato "claros, concisos y de alta calidad científica y retirar la propuesta del Gobierno para la reforma de la EBAU que devalúa el bachillerato y la calidad y equidad del sistema educativo". Hace unos días, la ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmó a EFE que el nuevo modelo de pruebas de acceso a la universidad es solo un borrador y no había nada cerrado.