El 'modelo Viena' que ofrece pisos baratos aterriza en España para hacer frente a la crisis de la vivienda

El modelo Viena ha aterrizado en España para poner fin al alza de los precios en los alquileres. Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que gestiona proyectos de provisión de vivienda asequible con intervención social, propone las Housing Associations (asociaciones de vivienda) como una tercera vía donde las ONG ofrecen alquileres de vivienda a precios por debajo del mercado.

La asociación explica a Público que estas organizaciones, desde el no lucro o el lucro limitado, construyen, rehabilitan y gestionan vivienda asequible y social junto a la colaboración de otros agentes públicos para facilitar el acceso a la vivienda. "Las ONG pueden cambiar el paradigma del alquiler en España y ser la solución a los altos precios de la vivienda en nuestro país", aseguran.

Asimismo, Provivienda afirma que su estatus como entidades sin ánimo de lucro les hace reinvertir en la sociedad los beneficios y, "en la medida en que su fórmula jurídica no busca la máxima rentabilidad, permite alejar el modelo Viena de procesos especulativos característicos del sector inmobiliario".

"El mercado privado no ofrece garantías"

Sixto, a través de la gestión de Provivienda, ha sido beneficiario de este tipo de alquileres. Tras 20 años viviendo en Getafe (Madrid) con su hija de 11 años, tuvo que renunciar al pago de su hipoteca debido a las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. "Intenté entregar el piso, pero el banco no lo aceptaba, querían que siguiera pagando y no podía", cuenta a Público. Finalmente, entregó la vivienda y se quedó con una deuda de 180.000 euros.

Desde entonces, durante un año y medio vivió con su hija en habitaciones alquiladas, mientras buscaba el alquiler de un piso. "Solo entraba una cama, mi hija no podía hacer los deberes ni en una mesa". Reconoce que, después de experimentar la comodidad de vivir en un piso durante toda su vida, "irnos a vivir en esas condiciones es muy doloroso".

"La inmobiliaria nos llegaba a pedir hasta cuatro cuotas, dos meses de fianza y un mes de reserva, de 900 euros". Sixto asegura que tenía que disponer de 3.000 euros para poder empezar a plantearse alquilar una vivienda. Provivienda negoció el precio y su contrato de alquiler actual. "Le avalamos porque no podía conseguir garantías en el mercado privado", explican.

El precio de alquiler de la casa actual de Sixto está un 20% por debajo de los precios de pisos similares de la zona

Ahora vive como titular de contrato de alquiler −algo que no le ofrecían las inmobiliarias debido a su deuda bancaria− en un piso en Villaverde (Madrid) por 850 euros. La vivienda tiene tres habitaciones y dos baños, y su precio está un 20% por debajo de los precios de pisos similares de la zona.



Cuatro de cada diez hogares se empobrecen en España

"El sistema actual de vivienda asequible y social no funciona y no es suficiente para la realidad de nuestro país", aseguran desde Provivienda. No es ninguna sorpresa que España presenta una realidad de exclusión residencial y de soluciones de vivienda alejada de sus socios europeos. Una de las principales diferencias es el ínfimo porcentaje de hogares que habitan en viviendas con precios por debajo del mercado. Actualmente, el parque de vivienda a precios por debajo de mercado se sitúa sobre el 2,8% del total, −frente a la media europea del 9,3%−, según el Observatorio de Vivienda Asequible (OVA).

La Fundación Alternativas informa que alrededor de 400.000 personas en España están inscritas en solicitud de vivienda pública y, de acuerdo con un estudio elaborado por Provivienda, 5,5 millones de hogares se encuentran en situación de exclusión residencial. Este mismo informe señala que el alquiler empobrece a cuatro de cada diez hogares españoles y la fundación estima que será necesario promover 1,5 millones de viviendas a precios reducidos en los próximos años para atender las necesidades residenciales actuales y futuras.

Como recoge el OVA, el Banco de España advierte de que la mitad de los hogares que viven de alquiler están en riesgo de pobreza. Según señala el mismo Observatorio, el 40,9% de las familias que viven de alquiler destina más de un 40% de sus ingresos a pagar la renta, mientras que la recomendación general es que no supere el 30%.

El mercado de alquiler más asequible de Europa

Las Housing Associations (H.A.) son actores fundamentales en la política de vivienda europea en países como Alemania, Inglaterra o Austria. Estas asociaciones operan bajo una normativa nacional concreta que regula la fijación de precios, el tipo de actividades en las que pueden participar y las auditorías por las que tienen que pasar. Para ilustrar los beneficios de este modelo, Provivienda establece la siguiente comparación.

Provivienda: "El mercado del alquiler en Viena es de los más asequibles de Europa: 8,66 euros por metro cuadrado"

"El salario medio en Austria en 2022, según los últimos datos publicados, fue de 52.666 euros anuales, 4.389 euros al mes en 12 pagas. En España, el salario medio el mismo año fue de 28.360 euros al año, es decir, 2.363 euros al mes, suponiendo 12 pagas anuales. Si se compara Austria y España, el mercado del alquiler en Viena es de los más asequibles de Europa: 8,66 euros por metro cuadrado en 2022, según el índice inmobiliario anual de la consultora Deloitte. Un precio que contrasta con los publicados en ese mismo informe sobre Barcelona (21,30) o Madrid (18,46)".

Un informe de CIRIEC International señala que las H.A. dan vivienda al 25% de los hogares aproximadamente en Austria, −frente al 2,8% del parque de vivienda por debajo del precio de mercado que hay en España−. Estos datos se complementan con las cifras aportadas por un estudio de Housing For All el cual expone que, en Viena, el 78% de los hogares viven de alquiler y, dentro de este porcentaje, el 58% es vivienda pública o de colaboración pública con el Tercer Sector y el 42% corresponde a alquileres del mercado privado.



"Actualmente, podemos decir que las H.A. cuentan con un desarrollo y una experiencia escasa en nuestro país", lamenta Provivienda. Para paliar esta anomalía, la asociación considera que es necesario impulsar distintas estrategias. "Una de ellas llega a través del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que permite destinar más viviendas al alquiler asequible a través de acuerdos como el que acaba de suscribir la asociación con el Gobierno de Canarias para adquirir 76 viviendas en las islas".