El papa Francisco: "Ser homosexual no es un delito, pero sí un pecado"

El papa Francisco se caracteriza por ser uno de los pontífices más progresistas de la historia de la Iglesia Católica. El pasado miércoles ofrecía en una entrevista para la agencia de noticias AP su opinión más directa hasta el momento con respecto al colectivo LGTBIQ. "Ser homosexual no es un delito, es una condición humana", aseguró el pontífice.



Si bien el papa Francisco critica la penalización de la homosexualidad y tilda dichas leyes de "injustas", en sus declaraciones remarca la diferencia entre delito y pecado. "No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo", ha matizado.

El pontífice critica a los obispos y altos cargos de la Iglesia que apoyan las leyes y acciones discriminatorias contra el colectivo LGTBIQ. Aunque arremete contra estas actitudes, entiende que existe un contexto cultural. Aun así no exime a cada obispo de su deber de atravesar un proceso de cambio y reconocer la dignidad de cada individuo. "También el obispo tiene un proceso de conversión", señaló. Según el papa, la base para este cambio es "la ternura". "Ternura, por favor, como la tiene Dios con cada uno de nosotros".

Un total de 68 países prohíben a día de hoy las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Las penas aspiran desde años de prisión a castigos corporales y la pena de muerte.

Ante las críticas de los sectores más conservadores de la Iglesia, Francisco ha decretado que son "como un la urticaria, que molesta un poquito, pero prefiero que las haya para que haya libertad".

No es la primera vez que el papa Francisco se pronuncia en relación al colectivo LGTBIQ. Ya en 2013 se le preguntó sobre su opinión en torno a la homosexualidad, a lo que el pontífice replico: "¿quién soy yo para juzgar? A pesar de que sus respuestas son, para la Iglesia, claramente aperturistas, en 2021 aseguró que no se podría "bendecir la unión de dos personas del mismo sexo, porque Dios no puede bendecir el pecado".

"Ni delito ni pecado"

La Iglesia española da un paso más adelante. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha afirmado como respuesta a las palabras del papa Francisco que ser homosexual "no es pecado ni es delito".

Según García Magán, que una relación sea pecado no depende que sea una pareja homosexual o heterosexual. "Desde el punto de vista de la moral católica, también hay aspectos en una relación heterosexual que pueden no estar de acuerdo con las normas regidas en el catecismo", ha advertido.