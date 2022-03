Los convocantes del paro indefinido de transportistas de mercancías mantienen las manifestaciones de este viernes en Madrid. El Gobierno se ha reunido este jueves con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) —el mayoritario— para tratar de desbloquear la situación. Reunión en la que no se encuentran las plataformas minoritarias y convocantes del paro.

Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transportes, Raquel Sánchez, llevan reunidas desde las 11.30 horas de este jueves con CNTC para tratar de llegar a un acuerdo con los transportistas.

El paro cumple su undécima jornada. Los transportistas piden al Gobierno soluciones para paliar la escalada de precios de los combustibles derivada de la guerra en Ucrania. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte convocante del paro ha mantenido la manifestación de este viernes a las 10.00 horas frente al Ministerio de Transportes en Madrid.

"Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro", ha advertido a EFE el presidente de la Plataforma convocante, Manuel Hernández, quien pide además la dimisión de la ministra de Transporte. Hernández se ha referido también a las ayudas de 500 millones de euros que anunció el Gobierno —medida que no ha convencido a los convocantes y a la que Hernández tilda de "subvenciones" y "limosnas".

Descuento de entre 20 y 30 céntimos por litro

Según participantes en la reunión con el Gobierno consultados por la Agencia EFE, se debate un descuento en el precio del combustible para el transporte de mercancías entre 20 y 30 céntimos por litro durante varios meses, con la opción de que una parte la asuma el Estado y la otra se hagan cargo las operadoras. Sin embargo, el Gobierno no ha querido pronunciarse públicamente sobre estas cifras.

Se debate un descuento en el precio del combustible para el transporte de entre 20 y 30 céntimos el litro

Se trata de un modelo que ha seguido Francia —que una parte lo asuma el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras o comercializadoras—, aunque en el país lo ha dotado con 400 millones de euros. En Italia el pasado viernes el Gobierno un decreto para reducir en 0,25 euros los impuestos especiales en el precio del litro de gasolina y del gasóleo de los trasportistas.

Taxistas, ambulancias y autobuses se suman a las protestas

En los últimos días, los taxistas, conductores de VTC, ambulancias o autobuses de líneas no regulares también se han sumado a las manifestaciones por la escalada de los precios de los carburantes.

Este mismo miércoles, sindicatos, autónomos y organizaciones sociales salieron a las calles de todo el país para protestar contra la subida del precio de la energía. Miles de personas acudieron a las marchas, reclamando al Gobierno soluciones para no seguir "cargando con la mochila de los beneficios del oligopolio eléctrico".

Cumbre europea

Este mismo jueves, los líderes de la Unión Europea (UE) han arrancado una cumbre para tratar de llegar a un consenso y hacer frente a la dependencia del gas ruso. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado en que se desbloquee la situación y los paros se desconvoquen: "Yo espero que en pocas horas podamos tener buenas noticias en España en el ámbito del sector de transportes".

Las principales organizaciones de consumidores y usuarios del país —CECU, Facua, UNAE, FUCI, Hispacoop, AUC y OCU— han pedido que se desconvoque el paro y reclaman lo hagan "dentro del marco de legalidad, con la fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando a los profesionales seguir trabajando".