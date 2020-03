La preocupación que está generando la pandemia producida por el coronavirus y la paranoia por conseguir fármacos para el tratamiento de la COVID-19, pone en riesgo a la población ante la posibilidad de adquirir medicamentos en webs ilegales y otras formas de venta online.

Tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) y Productos Sanitarios han advertido de este peligro que está a un solo golpe de click.

Según explica la AEMPS en un comunicado, estos productos se pueden ofertar para el tratamiento o la prevención de la COVID-19, o como una manera fácil de acceder a fármacos autorizados, que de otra manera requerirían prescripción, siendo estos productos "probablemente medicamentos falsificados".

¿Cómo son los medicamentos falsificados?

Los medicamentos falsificados son aquellos que se ofertan bajo la apariencia de originales o autorizados. Estos medicamentos pueden contener principios activos distintos a los declarados, no contener ningún principio activo, o contenerlo pero a dosis diferentes a las autorizadas. Pueden también contener sustancias muy nocivas que pueden producir daño a la salud o el empeoramiento de una enfermedad, advierten las autoridades sanitarias.

Con el fin de evitar el riesgo que supone la compra de medicamentos en páginas web ilegales, recuerdan que únicamente deben comprarse medicamentos sin prescripción médica en oficinas de farmacia autorizadas, que estén registradas para la venta online por las autoridades sanitarias competentes –en España, las comunidades autónomas–. El listado de farmacias registradas para la venta a distancia, a través de internet de medicamentos sin prescripción médica, puede consultarse en Distafarma, página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

¿Cómo verificar que una farmacia online es legal?

Todas las farmacias online registradas para la venta a distancia de medicamentos sin prescripción utilizan el logotipo común a través del cual se puede verificar su legalidad, que consiste en un rectángulo con franjas horizontales y una cruz blanca situada en la mitad izquierda a la altura de la franja central. En la parte inferior se sitúa la bandera del país donde está registrada la farmacia online.

"Antes de comprar medicamentos en una página web, debe verificar que tenga el logo y hacer clic en él. A continuación se le redirigirá al sitio web de la autoridad sanitaria en la que aparecerá el listado de farmacias de venta a distancia registradas. Compruebe que la farmacia online que ha visitado está registrada en el listado antes de continuar con la compra. Si la farmacia no se encuentra en el listado, no es una farmacia registrada para hacer venta online, por lo que no debe comprar ningún medicamento en esa página web", aconsejan a los ciudadanos.

Asimismo, las autoridades sanitarias insisten en que actualmente no hay ningún tratamiento específico autorizado para la COVID-19. Los medicamentos para el tratamiento de los síntomas producidos por el coronavirus, tales como la fiebre, están disponibles y debe consultarse con un médico o farmacéutico, reiteran nuevamente.