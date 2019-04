Al menos 2,5 millones de mujeres no tienen hijos debido a la precariedad laboral

Las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y los problemas económicos por los bajos salarios hacen que las españolas retrasen su maternidad una media de 5,2 años respecto a la edad en la que tenían previsto tener su primer hijo. Además, esto provoca que tengan menos hijos de los deseados.

Son algunas de las conclusiones de la Encuesta de Fecundidad que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes –de la que se difundió un avance en noviembre– correspondiente a 2018, que no se elaboraba desde 1999, y que, por primera vez, incluye la opinión de los hombres.

En su radiografía de la fecundidad en España, concluye el INE que las medidas de conciliación familiar y el horario son lo que más valoran las mujeres con hijos. Además, el estudio refleja que a medida que aumenta el nivel educativo se retrasa la maternidad y que las mujeres que trabajan tienen menos hijos. Por otro lado, las mujeres extranjeras tienen más hijos que las españolas, cuya tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer.

En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas. Las diferencias aparecen entre las mujeres que tienen hijos y las que no los tienen, de modo que la conciliación familiar y el horario pasan de ser los factores más importantes para las primeras a los menos relevantes para las segundas.

Y que el trabajo sea interesante y las satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres menores de 30 años sin hijos, a ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad. Además de los motivos laborales, las mujeres sin hijos alegan otras razones para no tenerlos: no tener pareja, que la que tienen no sea la adecuada o la edad.



El INE constata que el mercado laboral retrasa la edad de maternidad y, así, el porcentaje de mujeres que trabajan y que no tiene hijos es superior al de las que ya han sido madres en todos los grupos de edad, excepto para las menores de 30 años. Los resultados ponen en manifiesto que en España hay 2,5 millones de mujeres de entre 18 y 55 años que no han tenido hijos por razones de precariedad laboral y que desearían tener o haber tenido.

Según los datos de la encuesta recogidos por El Confidencial, el 44% de las mujeres que desearían haber sido madres no lo son por la precariedad laboral. En el caso de las mujeres entre 35 y 39 años, el 50% relaciona las pésimas condiciones laborales con la imposibilidad de tener hijos.

En ese sentido, aparecen elementos claves como son la temporalidad y la parcialidad que articulan el mercado laboral español. Tanto es así, que hay 1,4 millones de mujeres trabajadoras con contratos temporales en España y 1,2 millones con contratos indefinidos pero de jornada parcial.

Por otro lado, la difícil conciliación entre empleo y familia es la causa de que un 25% de las mujeres que desean tener hijos no puedan tenerlos, según los datos del estudio.