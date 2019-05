La rebelión de las faldas por obligación en las aulas

"Los uniformes no deben estar segregados por género ni que obligatoriamente se tenga que llevar falda o vestido por el hecho de ser niña". Así se refleja en la proposición no de ley aprobada por la Cámara baja el 28 de septiembre de 2017 a iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (contó con los votos en contra del PP) y que argumentaba lo "incómodo" de jugar a determinados juegos llevando una falda y lo "fácil" que es que un niño levante la falda a una compañera cuando no ocurre lo mismo con quien lleva pantalón.

El frío en invierno, sentirse observada o algún complejo físico son otras razones que pueden llevar a que una niña desea llevar pantalón en lugar de falda con el uniforme del cole.

Fuentes de Unidos Podemos señalan a Efe que confían en que el PSOE, en la próxima Legislatura, establezca por ley algo sobre lo que estaba de acuerdo cuando apoyó su iniciativa.

El tema ha cobrado actualidad esta semana después de que en el colegio concertado madrileño Santa María de la Hispanidad más de 300 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato hayan pedido al centro (informó la Cadena Ser) que las chicas puedan ir con pantalón a clase. Pero no es una petición novedosa.

Carmen y Sina, dos chicas canarias de 12 años, hace cuatro años se negaron a llevar falda al colegio y con el apoyo de sus familias lograron que en su centro no se les impusiera "uniformes sexistas".

Lo recuerdan ellas mismas ahora en la plataforma de peticiones Osoigo, donde el pasado abril han lanzado una recogida de firmas al considerar que "es urgente que desaparezcan los uniformes diferenciados por sexo en los centros escolares y que así se garantice la igualdad entre chicas y chicos".

"Hoy nos puedes ver jugar y estudiar en pantalones junto a muchas niñas de otros colegios que se animaron a hacer lo mismo. Sin embargo, todavía hay muchas niñas que no pueden, y eso es lo que queremos evitar. Sabemos que los estereotipos de género tienen repercusiones perjudiciales en nuestro día a día y en nuestras aspiraciones futuras", argumentan estas alumnas.

El coordinador de Campañas de Osoigo, Xavier Murua, explica a Efe que esta plataforma ciudadana está abierta a "las respuestas de los partidos" y que mantienen contacto "con más de 600 políticos", por lo que esperan que la petición de Carmen y Sina tenga pronto "más de una respuesta".

"Queremos impulsar que la ley prohíba expresamente que los colegios puedan imponer uniformes sexistas", por lo que "pedimos a las políticas y políticos que cumplan el sueño de muchas niñas de este país y aprueben esta ley", concluyen estas alumnas en su petición.

"Pedimos a las políticas y políticos que cumplan el sueño de muchas niñas de este país y aprueben esta ley"

Un sueño que también tiene su equivalente en la plataforma Change.org, donde Rita, del colegio Pureza de María de Granada, también busca firmas desde el pasado mes para que "exista la posibilidad de elección entre falda o pantalón".

Los uniformes son más usuales en los coles concertados y privados aunque también existen algunos públicos donde se recomienda su uso. Es el caso del Gabriela Mistral de Madrid, donde además, se especifica en su web: "pantalón de pinzas gris oscuro para los niños" y "falda o pichi de cuadros para las niñas".

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal, comenta a Efe su rechazo a "uniformar a los niños y las niñas" y critica asimismo "el gasto que provocan los uniformes a las familias".

Quienes ya han conseguido elegir entre falda y pantalón son las estudiantes gallegas, pues desde este curso se ha implantado esa posibilidad a través de una cuerdo parlamentario en su comunidad.

Una posibilidad con la que esperan contar por fin otras muchas alumnas al igual que ha pasado con los años entre enfermeras, militares o azafatas.