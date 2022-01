La Junta de Andalucía ha cerrado por falta de médicos el área de hospitalización de psiquiatría de Osuna, un hospital que atiende a una población de más de 170.000 habitantes del sur y este de la provincia de Sevilla, similar a la que tienen capitales como Santander, Burgos o Albacete. La Federación de Salud Mental de Andalucía ha mostrado una gran "preocupación" por esta decisión y la Marea Blanca por la sanidad pública ha convocado una manifestación de protesta ante el centro por una medida que llega en plena pandemia cuando ha aumentado considerablemente la demanda de atención psiquiátrica.

Era algo que se veía venir, una falta de médicos psiquiatras de la que los sindicatos venían advirtiendo desde hace un tiempo y a la que no se puso remedio hasta que a finales del pasado diciembre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió cerrar la unidad de hospitalización, con 11 camas, tras la baja de otros dos facultativos, y enviar a los pacientes internados a tres hospitales de la ciudad de Sevilla, situada a cerca de 100 kilómetros. Ahora, sólo permanece abierta la unidad de día de salud mental de ese centro comarcal.

CCOO ya había denunciado en la primera quincena de diciembre ante el Comité de Seguridad y Salud del Área de Gestión Sanitaria de Osuna "la insostenible situación" de la unidad de salud mental, debido a que había varios médicos psiquiatras de baja y dos con reducción de jornada por conciliación familiar. "Sólo tenemos cuatro facultativos cuando tenía que haber cómo mínimo diez médicos psiquiatras", ha manifestado a Público la delegada sindical Paqui Martín. Esos cuatro especialistas son los que se ocupan ahora de la unidad asistencial de día en el hospital de ocho de la mañana a ocho de la tarde y también de la de los centros de salud de Osuna y Écija, los únicos servicios psiquiátricos que permanecen abiertos en este área sanitaria de la provincia de Sevilla.

Según la delegada de CCOO, la unidad de hospitalización ha estado al límite durante toda la pandemia, debido a la mayor presión asistencial y a las bajas de profesionales, lo que motivó que en algunos días tuviesen que ser derivados a la ciudad de Sevilla enfermos debido a la falta de camas. "Estaban trabajando con mucho estrés, tanto el personal de enfermería como el facultativo, aunque los que se han dado de baja han sido los médicos", explica la representante sindical.

También había pronosticado el cierre el Sindicato Médico de Sevilla a causa de "las pésimas condiciones de trabajo" en el área de salud mental de Osuna, que no disponía, a su entender, de los facultativos suficientes para mantener con garantías las guardias y la asistencia a pacientes agudos. Según esta organización, a los médicos que disfrutaban de reducciones de jornada se les comunicó, además, que se les anulaban esa prerrogativa de conciliación, lo que podría motivar más renuncias y empeorar aún más la situación.

"Desde el Sindicato Médico nos planteamos por qué no se ha actuado antes, por qué no se llevan a cabo medidas para dotar a los hospitales comarcales de plantillas adecuadas (...) Dada la importancia de la salud mental, con una demanda en ascenso motivada por la pandemia y tan defendida por nuestros políticos, hay que plantearse si es igual de importante para unas poblaciones que para otras, ya que problemas como éste, que se vienen produciendo en otros hospitales comarcales con déficit endémico de determinadas especialidades, se pueden multiplicar", señala esta organización en un comunicado.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), ha criticado duramente el cierre del área de hospitalización de salud mental, un hecho que ha calificado como "gravísimo", por las repercusiones que acarrea a familiares y pacientes que tienen que ser trasladados a hospitales de la capital de la provincia, y que le hace temer un progresivo desmantelamiento de los servicios sanitarios que presta el hospital comarcal.

En un comunicado difundido el pasado 30 de diciembre por la Consejería de Salud y Familias que gestiona el PP en el gobierno de coalición con Ciudadanos en la Junta de Andalucía, el Área de Gestión Sanitaria de Osuna atribuye el cierre a una "concatenación de incidencias, como incapacidades laborales o reducciones de jornada de la plantilla estructural de la unidad". La Administración andaluza asegura que desde junio está llevando a cabo una "búsqueda incesante" de especialistas en psiquiatría a través de la bolsa única de empleo del SAS y de listas adicionales, que ha sido infructuosa porque "no existe disponibilidad de profesionales de esta especialidad".

Ante tal situación, la Junta ha decidido hacer "un llamamiento a profesionales de psiquiatría para cubrir las incapacidades temporales y reducciones de jornada" que se han dado en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Osuna, un llamamiento que contrasta con la decisión que tomó en octubre de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios de los hospitales públicos de la comunidad que había contratado para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

La Federación de Salud Mental de Andalucía Feafes, integrada por asociaciones de familiares y enfermos, ha expresado a este periódico su gran preocupación por la situación de la unidad de hospitalización de Osuna, porque genera "grandes dificultades" a los pacientes para tener un seguimiento adecuado y cercano al domicilio: "derivar a las personas a centros lejanos no asegura la atención adecuada y las separa de su entorno", advierte esta organización.

Feafes, según ha una portavoz, ha contactado con la Consejería de Salud para solicitarle información acerca de lo sucedido y la solución que se plantea para remediar el cierre de la unidad de hospitalización. "Esperamos y deseamos que la solución sea inmediata y lamentamos profundamente este suceso, que constata, una vez más, que la salud mental es el furgón de cola de la sanidad y sus recursos muy escasos", subraya la federación andaluza.

Una Atención Primaria "catastrófica"

La Marea Blanca en defensa de la sanidad pública también ha mostrado su gran preocupación por el cierre de la hospitalización psiquiátrica en el centro comarcal del sur y este de la provincia de Sevilla, área que arrastraba una "situación caótica", asegura la plataforma de la Sierra Sur. "El problema de la atención a la salud mental está muy relacionado con lo que pase en la Atención Primaria, que es donde se detectan los problemas. Y si a la situación catastrófica de la Primaria le sumamos una atención deficitaria en el área especializada, pues nos encontramos con tiempos de espera de hasta seis y ocho meses para que te pueda ver un psicólogo clínico", explica Juan José Monedero, portavoz de esta plataforma y médico jubilado.

La Marea Blanca de la Sierra Sur asegura que la atención de la salud mental en esta comarca de Sevilla sufre "importantes carencias de recursos desde hace años" que la pandemia ahora ha hecho más evidentes. "Diferentes estudios –añade- indican que los trastornos mentales ocupan aproximadamente un 30% de los problemas de salud atendidos en Atención Primaria, que ésta no puede asumir. La actual saturación de las consultas, las listas de espera de los equipos de Salud Mental, las revisiones casi imposibles de conseguir, los cambios de psiquiatra de referencia son constantes y la Consejería de Salud y la Gerencia del Área, conocedoras de esta situación, no han tomado medidas eficaces".

Según Juan José Monedero, los pacientes les han dicho que no se están haciendo las revisiones periódicas que necesitan y que cambian a menudo el especialista que les atienden, lo cual no ayuda al tratamiento de un problema de salud mental. "Los profesionales están haciendo todo lo que pueden y más, pero la Administración no está haciendo nada para solucionarlo, a pesar de que se lo llevan advirtiendo desde hace muchos meses", recalca el portavoz de la Marea Blanca de la Sierra Sur, que ha convocado una concentración el próximo 19 de febrero en la entrada del hospital de La Merced de Osuna contra "el desmantelamiento" de la atención sanitaria pública.

La falta de incentivos para trabajar en hospitales comarcales alejados de la capital, como es el caso de Osuna, hace más difícil la solución de los problemas que padece la unidad de hospitalización de salud mental, a juicio de Monedero. Sin esos incentivos, señala, resulta más complicado encontrar profesionales dispuestos a trabajar en esos centros, lo que se suma a los menores salarios que se pagan en la sanidad pública de Andalucía en comparación con los de otras comunidades autónomas.

De la misma opinión es la delegada sindical de CCOO. "Tienen que ofrecer estabilidad. Si sólo ofrecen dos meses de contrato, aquí no vienen especialistas, porque esto está lejos de la capital. Es la reivindicación de los hospitales comarcales, que tienen que poner incentivos para que vengan a trabajar aquí", dice Paqui Martín.

Las carencias de la atención a la salud mental en la red sanitaria pública de España llevaron al Gobierno central a aprobar el pasado octubre un plan especial de acción hasta 2024 dotado con 100 millones de euros. Al presentar el plan, la ministra de Sanidad Carolina Darias, puso el foco en el impacto que la pandemia había tenido en la salud mental. "Son múltiples los estudios que apuntan a que dichas consecuencias han sido importantes y que nos acompañarán en los próximos años", dijo.

Según la ministra, los enfermos de covid y sus familiares, las mujeres, los niños, la población con menos recursos económicos y el personal sanitario son los grupos cuya salud mental ha sufrido los golpes más duros durante la pandemia.