Tres familias son propietarias de la mitad de los diarios conservadores

Dos de cada cinco medios percibidos como conservadores están controlados por los grupos Vocento, Promecal y Prensa Ibérica. Tras ellos se encuentran algunas de las familias más relevantes del panorama mediático español, según el análisis realizado por Público de la propiedad de los diarios que los españoles han catalogado como de derechas en el Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ellos son los Ybarra, los Méndez Pozo y los Moll Sarasola. De su gestión dependen cabeceras como ABC, Diario de Ávila, Diario de Burgos o El Correo Gallego, cuyas líneas editoriales han sido ubicadas por los encuestados en la mitad derecha del arco ideológico.

No son los únicos en ese espectro: el 37% de los periódicos nombrados por los encuestados en el estudio fueron calificados con más de un 6,1 dentro de una escala en la que el 1 representa "lo más a la izquierda" y el 10 "lo más a la derecha". Tanto es así que sólo uno de cada cinco medios es considerado de izquierdas. Ahora, Público analiza en qué manos se concentra la propiedad de estos medios, sus orígenes y sus vínculos políticos y económicos.

En los consejos de administración y patronatos de estos medios se sientan empresarios del mundo de la banca y de la construcción, así como políticos conservadores. Pero, sobre todo, herederos de figuras relevantes de la Transición. Esta es, de hecho, una de las características que comparten la mayoría los diarios conservadores recogidos en el informe del CIS.

La estirpe Ybarra

El Grupo Vocento está compuesto por 18 diarios. El estudio sociológico recoge sólo 14: los ciudadanos españoles ubican en el centro ideológico a siete de ellos, mientras que sitúan en la derecha a los otros siete. Se trata de los regionales El Correo, El Diario Montañés, El Norte de Castilla, La Rioja, La Verdad, La Provincia y el nacional ABC. De todos, este último es el que ha sido calificado más a la derecha, con una puntuación de 7,8 sobre 10.

Además de prensa escrita, el grupo aglutina en su seno varias radios, que incluyen COPE y Radio María, entre otras. También impulsó la televisión Intereconomía Corporación (actualmente El Toro TV) y MTV España, y tuvo acciones de Disney Channel y Paramount Channel.

Su consejo de administración está presidido desde 2019 por Ignacio Ybarra Aznar, quien ocupó el sillón en el que anteriormente se sentó su padre, Emilio Ybarra y Churruca, fundador del conglomerado junto a su hermano Santiago Ybarra en el año 2001. Pero es en el sector bancario donde la familia Ybarra ha destacado en la historia reciente de España. Emilio Ybarra fue consejero delegado y vicepresidente del Banco de Bilbao, convertido en 1989 en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y, tras su fusión con el privatizado Banco Argentaria, en el BBVA.

Ybarra presidió la entidad durante toda su transformación, hasta que en 2001 la Audiencia Nacional abrió una investigación contra él y varios ex altos cargos del BBV por la apertura de unos planes de pensiones en paraísos fiscales para consejeros del banco. El banquero fue condenado en 2005 a pagar una multa millonaria y a seis meses de prisión por apropiación indebida. Diez años después el Tribunal Supremo lo absolvió.

Méndez Pozo, socio del Gobierno de Castilla y León

Según su propia narrativa, la semilla de la Promotora de Medios de Castilla y León (Grupo de Comunicación Promecal SL) se plantó a finales del siglo XIX, con el nacimiento del Diario Palentino. Pero la fundación oficial del grupo fue en el año 2000, de la mano de Antonio Miguel Méndez Pozo, conocido empresario del sector de la construcción de Burgos.

El grupo tiene una clara vocación regionalista. Sus medios se difunden entre las provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde según la encuesta del CIS los lectores no identifican ningún medio de izquierda o centro izquierda.

Méndez Pozo cosecha buenas relaciones con los gobiernos de ambas comunidades autónomas –en manos del PP y del PSOE respectivamente–, y ha resultado beneficiario de importantes contratos públicos para la construcción de infraestructuras públicas, incluida la reforma del barrio de Gamonal (Burgos) adjudicada en 2014, que contó con la oposición en las calles de miles de burgaleses.

También su empresa mediática ha firmado numerosos contratos públicos con los gobiernos de ambas regiones. En 2019 trascendió que la entonces presidenta popular del Parlamento de Castilla y León y posterior candidata de Ciudadanos, Silvia Clemente, había regado con 3,6 millones de euros a varios medios de la región durante la legislatura 2015-2019.

Uno de los premios más cuantiosos fue para Promecal, que recibió casi medio millón de euros por la publicación de información –no de "publicidad"– sobre las Cortes de Castilla y León. Pero el Gordo –1,6 millones de euros– se lo llevó Radio Televisión Castilla y León (RTCL), medio privado de financiación mayoritariamente pública que hace las veces de canal regional, cuya propiedad se reparten Méndez Pozo y el también empresario de la construcción José Luis Ulibarri.

Entre los negocios mediáticos de este último se encontraba el periódico El Heraldo de Soria, quien también resultó beneficiario en este reparto. Desde 2021, son sus hijas Adriana y Soledad Ulibarri las que se sientan en el consejo de administración de Editorial de Prensa Soriana SL, propietaria del medio.

La línea editorial de El Heraldo de Soria ha sido ubicada por los encuestados del CIS en el extremo derecho del arco ideológico, lo que sitúa este periódico como el segundo diario más conservador de toda la prensa escrita española, después del Diari de Sabadell.

Según publicó eldiario.es, el gasto del Parlamento de Castilla y León en estos medios regionales tenía el objetivo de generar un clima mediático favorable para el Gobierno popular de la Junta, y en especial para Silvia Clemente, quien se había visto envuelta en varios escándalos por la lujosa reforma de un chalet o las subvenciones recibidas por la empresa de su pareja cuando Clemente era consejera de Agricultura de Castilla y León.

Tanto Méndez Pozo como Ulibarri se han visto involucrados en numerosos casos de corrupción. El primero fue condenado en 1994 a siete años de prisión por falsedad documental por el Caso de la construcción de Burgos, aunque sólo cumplió nueve meses. Por su parte, Ulibarri fue condenado por la Audiencia Nacional a 18 meses de prisión por fraude, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública en el marco de la trama Gürtel. También estuvo imputado en el caso Enredadera, archivado en 2022.

Los 45 años de implantación regional de Prensa Ibérica

Detrás de los medios El Correo Gallego, La Opinión de Murcia, La Opinión El Correo de Zamora, La Provincia y El Adelanto de Salamanca se encuentra la misma empresa: Prensa Ibérica. Desde su nacimiento, en 1984, el consejo de administración de este conglomerado ha estado presidido por la familia Moll Sarasola. Desde 2014 su consejero delegado es Javier Aitor Moll Sarasola, hijo del fundador del grupo, Francisco Javier Moll de Miguel. A la derecha del heredero se sienta su hermana Ainhoa Moll Sarasola, adjunta a la presidencia y directora editorial del grupo.

Sus apellidos sellan la unión de dos importantes familias de la Transición. Por un lado, la del padre de los actuales gestores, Francisco Javier Moll de Miguel, quien desde que fundara en 1978 la Editorial Prensa Canaria, germen del actual grupo, se consolidó como el magnate de la prensa regional española. Su hermana, Mercedes Moll, fue una de las primeras mujeres diputadas de la mano de Unión de Centro Democrático (UCD) en plena Transición.

Por otro lado, la de María Aránzazu (Arantza) Sarasola Ormazábal, su madre, quien es vicepresidenta de Prensa Ibérica desde sus orígenes. Desciende de una importante familia de empresarios de la Transición.

El padre de Arantza, Andoni Sarasola Martínez, era ingeniero y un importante empresario durante los últimos años del franquismo. Su hermanastro sería, según algunas fuentes, Enrique Sarasola Lerchundi, fue íntimo de Felipe González y se dedicó durante años al sector inmobiliario. A él se le atribuye la construcción de la sede del PSOE en Ferraz. Antes de su muerte, en 2002, fue imputado en el caso Torras.

Prensa Ibérica cuenta con medios cuyas líneas editoriales se reparten por todo el tablero ideológico –siempre alejados de los extremos–, aunque la mayoría de ellos se encuentra en la mitad derecha.

Además de los ya nombrados, el estudio del CIS recoge la percepción de los españoles sobre La Opinión de Málaga, El Periódico Mediterráneo o El Correo Gallego, a los que identifican como de centro. También del Periódico de Aragón –que al igual que el Adelanto de Salamanca pertenece al Grupo Zeta, adquirido por Prensa Ibérica en 2019–, al que se sitúa en el centro izquierda del arco mediático.

Inversores italianos y burguesía andaluza

El Mundo es el segundo periódico más leído en España, según el CIS. Por la presidencia de su grupo editorial (antes Unedisa, luego Recoletos y posteriormente Unidad Editorial) han pasado Alfonso de Salas, Jorge de Esteban –embajador de España en Italia durante el Gobierno de Felipe González (PSOE)– y Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, además de tutora de la infanta Cristina de Borbón y preceptora del rey Felipe VI.

El último español en presidir el conglomerado fue Antonio Fernández-Galiano. Su padre, llamado de igual manera, fue senador de UCD y presidente de Castilla-La Mancha entre 1978 y 1982, antes de la constitución de las autonomías. En 2007, RCS MediaGroup, el grupo editorial más importante de Italia, se convirtió en el accionista mayoritario de Unidad Editorial. Galiano se mantuvo al frente del grupo hasta el año 2021, cuando fue sustituido por Marco Pompignoli, actual presidente del grupo. Actualmente, el editor de El Corriere della Sera controla el 96% del capital de la empresa, propietaria, además de El Mundo, de Marca y Expansión, entre otros.

En el sur de la Península, los medios del Grupo Joly tienen una mayor implantación, resultado de la larga tradición editorial de la familia Joly, que se remonta cinco generaciones atrás, con la fundación de la cabecera Diario de Cádiz. Mientras que los encuestados del CIS consideran que este medio es de centro, identifican al Diario de Jerez y El Día de Córdoba, también de este grupo, con el centroderecha y la derecha política, respectivamente.

Todos ellos se encuentran en manos de José Joly Martínez de Salazar, presidente del conglomerado de medios desde 1998 y actual presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal de los medios tradicionales impresos en España. Durante más de 20 años el presidente del consejo editorial del grupo fue Manuel Clavero Arévalo, ex ministro adjunto para las Regiones y de Cultura con Adolfo Suárez.

En 2018, el Grupo Joly se vió envuelto en el caso de los ERE, debido a una presunta subvención de 8 millones de euros recibida durante el Gobierno del socialista Manuel Chaves en Andalucía. En 2022, el juez instructor del caso, José Ignacio Vilaplana, cerró el caso por un defecto de forma.

‘El Español’, ‘Okdiario’ y la Fundación de Vox

La conexión más evidente entre portal de noticias y partido político se encuentra en la web La Gaceta de la Iberosfera, propiedad de la Fundación Disenso, uno de los tentáculos asociativos con los que el partido de ultraderecha Vox pretende llegar a la sociedad civil.

El patronato de esta organización está encabezado por el líder nacional del partido, Santiago Abascal. Junto a él se sientan el vocal del Comité Ejecutivo de Vox. Enrique Cabanas, además de Pablo Sáez y Julio Utrilla, también miembros relevantes de la formación. Según el Estudio del CIS, La Gaceta de la Iberosfera fue puntuado ideológicamente con un 7,15 de 10.

Otros ocho medios que el estudio del CIS sitúa a la derecha no cuentan con el respaldo de grandes grupos mediáticos. Ocurre con la web Ok Diario, marca comercial de la empresa Ok Diario SL, fundada y dirigida por Eduardo Inda, ex director adjunto de El Mundo y exdirector de Marca. También con El Español, propiedad de Pedro J. Ramírez, presidente de la editora El León de El Español Publicaciones SA, que fundó tras ser destituido de la dirección de El Mundo.