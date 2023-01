TV3 despide al humorista Manel Vidal del programa 'Zona Franca' por una broma sobre el PSC

El humorista Manel Vidal, conocido por su participación en el programa de humor La Sotana y El Soterrani, ya no volverá a salir en Zona Franca, el late night conducido por Joel Díaz que TV3 estrenó el pasado octubre. Así lo ha decidido la dirección de la cadena pública y la productora del formato, Atomic Beat, después de que en su última intervención en el programa bromeara sobre el PSC, algo que ha gustado nada en la televisión pública, según ha avanzado el diario Ara.

El hasta ahora colaborador del late night de la televisión pública conducía una sección semanal que consistía en un falso consultorio político satírico. En su última intervención, el humorista utilizó un political compass, el clásico gráfico que se utiliza para situar a alguien políticamente: izquierda/derecha y autoritario/libertario, para comentar las negociaciones de los presupuestos catalanes.

Hasta ahí todo bien. El "problema" llegó cuando el humorista situó a un votante del PSC en la parte de arriba de la derecha, pero el gráfico ya no era un cuadrado con dos ejes, cuando el cuadro volvió a salir en pantalla había adoptado la forma de una esvástica gigante de color azul celeste (haciendo referencia a un popular meme de Internet). "La única diferencia entre el PSC y Junts es que el PSC podría poner en prisión a los de Junts", dijo.



La broma no ha gustado en absoluto al consejo de gobierno de la Corporación, donde tres de los siete miembros son nombrados a propuesta del PSC. TV3 dice que Vidal ha superado "una línea roja". El programa ha sido censurado y retirado de la web de TV3 y de su canal de YouTube, pero el vídeo se ha difundido como la pólvora a través de las redes sociales, con la colaboración, entre otros, de la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, que ha apoyado al despedido.

Sobre el polémico despido de Vidal, el director de TV3, Sigfrid Gras, ha asegurado este viernes en RAC1 y Catalunya Ràdio que la decisión de despedir al humorista ha sido suya porque "ha superado los límites". "Con Zona Franca buscábamos un cambio generacional y éramos conscientes de que era una apuesta que tenía riesgos; el gag de Vidal no se adecua a TV3", ha dicho.

El director de TV3 ha asegurado que "revisan todos los guiones" con la productora, pero en este caso era un gráfico, que no estaba adjunto al guion y por tanto no lo vieron. Sigfrid también ha avanzado que a partir de la próxima semana, el presentador, Joel Díaz, no empezará el programa diciendo "Puta noche y buena España", como hace habitualmente. "Es una broma que ya ha hecho su recorrido; habrá cambios", ha dicho.

Esta misma semana, Joel Díaz denunciaba que Zona Franca había perdido un patrocinio por "una campaña mediática" coordinada por partidos de derecha y extrema derecha, justamente por las palabras "Puta noche y buena España".

Polémica en el programa 'Planta baja'

Polémica tras polémica. El despido de Manel Vidal de Zona Franca no ha sido el único movimiento que ha hecho estos últimos días la dirección de TV3. También ha realizado cambios en el programa Planta Baja, que se emite cada tarde de lunes a viernes. Según ha avanzado NacióDigital, la Corporación y la productora La Manchester han decidido apartar de sus funciones a los responsables que pusieron por error la canción Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, mientras en pantalla aparecía una imagen del expresidente Carles Puigdemont. Concretamente, desplazaron al realizador y al técnico de sonido.

El mismo día que ocurrió, el pasado 12 de enero, la presentadora del programa, Agnès Marquès pidió disculpas en directo y explicó que fue un error técnico no intencionado, "una fatal coincidencia". Y es que durante todo el programa se pusieron temas musicales de desamor publicados a lo largo de la historia a raíz de la canción de Shakira sobre su ruptura con Gerard Piqué.

En las redes sociales, el programa lamentó la situación. "Inmediatamente lo hemos aclarado en directo y hemos pedido disculpas a los telespectadores. También se las hemos hecho llegar a Carles Puigdemont. Lamentamos la imagen emitida y reiteramos las disculpas a toda la audiencia".