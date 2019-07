La delegación del sindicato Unión Federal de Policía (UFP) en Granada difunde desde el pasado 21 de julio en su cuenta de Twitter un bulo xenófobo publicado por la web esdiario.com en el que se afirma: "El 70% de los violadores en 'manadas' son extranjeros: 245 de 350 identificados". Pese a que el dato ha sido desmentido por Newtral y Maldito Bulo –se basan una interpretación errónea de dos informes publicados por el diario El Mundo–, el bulo fue amplificado en Twitter por Rubén Pulido, número 2 de Vox al Congreso por Sevilla y reconocido activista contra los migrantes.

Después de que numerosos usuarios de Twitter señalasen que se trataba de desinformación, la Unión Federal de Policía puso un segundo tuit en el que afirmaba que "esta cuenta ni confirma ni desmiente la noticia de la que se ha hecho eco. Eso si [sic], los que han faltado al respeto han sido bloqueados". Entre esos bloqueados hay usuarios que simplemente han señalado la falsedad del enlace y desmentido el bulo.

En vista de los comentarios que se han leído aquí, esta cuenta ni confirma ni desmiente la noticia de la que se ha hecho eco. Eso si, los que han faltado al respeto han sido bloqueados. — UFP Granada 🇪🇸 (@UFP_Granada) 22 de julio de 2019

Contactado por Público, el secretario de Comunicación de la UFP, Serafín Giraldo, ha declarado que de confirmarse que se trata de un bulo, llamará al delegado sindical de Granada y hará que borren el tuit e incluso pongan otro disculpándose. Al encontrarse de viaje, Giraldo ha declarado desconocer este asunto y se ha comprometido a tomar medidas en cuanto llegue a Madrid ya que desde UFP no apoyan compartir desinformación, ha dicho.

UPF es un sindicato que ya acumula varias polémicas: según ha reconocido el propio secretario general de la organización, Víctor Duque, ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que lo investiga por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, se pagó a prostitutas con dinero de la organización. Así lo publicó El Independiente.

Este supuesto pago por servicios de prostitución habría ocurrido en un viaje a Tánger (Marruecos) que realizó junto al hermano de su expareja en 2017, quien declaró en el juzgado que Duque contrató servicios sexuales. El secretario general de la Unión Federal de Policía reconoció el viaje a Tánger y el pago con una tarjeta del sindicato pero afirmó desconoce cómo ocurrió y negó en el juzgado haber contratado servicios de prostitución, siempre según El Independiente.

Este medio también ha detallado que la UFP gastó más de 15.100 euros en bares, restaurantes y pubs durante los fines de semanas de la comarca donde reside Víctor Duque de viernes a domingo. Tanto Duque como el secretario de Organización y Finanzas, Juan Manuel Heredia, están siendo investigados por presunta malversación, acorde a lo publicado por eldiario.es.

Además, ese mismo año el líder del sindicato policial fue detenido por el ciberacoso a su expareja, quien también es policía y miembro de la Unión Federal de Policía, según El Mundo. Duque habría publicado el teléfono de su expareja en anuncios online de prostitución. El secretario general del sindicato policial negó a El Mundo todo lo que se publicó.

Duque también insultó y golpeó a un policía en la feria de Algeciras de 2018, según otra información de El Independiente. "Eres un niñato, no me digas lo que tengo que hacer que lo sé antes de que tú nacieras. No tienes ni idea de quién soy yo" y "No me voy a identificar ante ti, que eres un niñato. Inútil. Si quieres me detienes", gritó Duque según el atestado policial publicado por El Independiente. La trifulca se produjo después de que el controlador de una caseta no dejase entrar al hijo de Víctor Duque al creer que era menor de edad y el líder sindical increpase al trabajador y le rompiese el polo mientras le gritaba: "Te voy a buscar la ruina, tú no sabes dónde te has metido. Te voy a acosar, te voy a hacer la vida imposible".

UFP es el sindicato policial que ha contradicho el informe policial filtrado a El País que negaba la versión de Ciudadanos sobre los incidentes del Orgullo. El sindicato publicó una nota de prensa en la que afirmaba que seis policías fueron agredidos junto a los políticos de Ciudadanos en el desfile del Orgullo de Madrid. Según el informe policial al que accedió El País no hubo “agresiones físicas” aquel día.

Dimisiones en León

Pese a estas dos causas judiciales abiertas contra él, Duque continúa siendo el secretario general de la Unión Federal de Policía, puesto para el que fue elegido en febrero de 2014. Estas acusaciones de pago de prostitutas y malversación de fondos provocó que en mayo dimitiese todo el comité de la UFP en León y que se abriese expedientes a tres dirigentes regionales que exigieron que Duque cesara en su puesto.

La Unión Federal de Policía tiene un vocal de los 14 que forman el Consejo de Policía, órgano colegiado paritario de participación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la Administración, tras las elecciones ocurrido el pasado mes de junio. Este vocal fue obtenido entre la Escala Básica. En las anteriores elecciones de 2015, UFP logró dos vocales de 16, ambos en la Escala Básica.