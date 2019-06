Rocío de la Osa, quién fuera vicepresidenta de la organización Infancia Libre, ha comparecido este martes ante el juzgado de Instrucción número 9 de Granada, donde había sido citada para "tomarle declaración en el marco de una causa abierta por los presuntos delitos de sustracción de menores y amenazas", tal como ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

​Según este tribunal, de la Osa. que estaba citada bajo "apercibimiento de detención por no haber comparecido a anteriores citaciones", se presentó de forma voluntaria y se acogió a su derecho a no declarar, por lo que no fue detenida ni por tanto precisó ser puesta en libertad.

Según los datos a los que ha tenido acceso Público, dos sentencias emitidas por sendos juzgados de Granada en 2017, otorgan la guarda y custodia de la menor a la madre y archivan las órdenes de busca y captura que estaban vigentes hasta ese momento.

La primera de las sentencias, dictada en firme el 16 de mayo de 2017 por el Juzgado sobre la Mujer nº1 de Granada, estableció que la patria potestad de la pequeña, que hoy tiene diez años, fuera compartida, pero otorgó la guarda y custodia de la menor a la madre. La resolución se dictó en medio de un juicio por violencia de género. La sentencia también establece que el régimen de visitas de la menor con el padre tendría que realizarse en un Punto de Encuentro Familiar, pero afirma que éste "comenzará a desarrollarse cuando ambos progenitores estén de acuerdo en ello y así lo manifiesten al Juzgado". Fuentes cercanas al caso afirman a Público que esa petición por parte del padre nunca se ha producido desde la sentencia.

El juez decreta también una pensión de 260 euros mensuales que el padre (Mauro G. G.) debe entregar mensualmente en concepto de alimentación y que deberá incrementarse anualmente en función del incremento del índice de precios al consumo.

Una segunda sentencia, fechada el 29 de junio de 2017 acuerda que "se deje sin efecto la orden de busca y captura" que previamente tenía Rocío de la O. y que esta decisión sea comunicada a todas las partes.

Fuentes del TSJA han afirmado este martes que el juez ha acordado como medida cautelar que la custodia de la menor pasara provisionalmente a cargo de una tía paterna, a la espera de que sea el juzgado de familia el que finalmente tome una decisión al respecto en los próximos días.

Tal como afirma la abogada de Rocío de la Osa, Carmen Simón, "no existe ninguna desobediencia en la actuación de Rocío, que está cumpliendo la sentencia vigente de 2017 en estrictos términos". Por ello, afirma la letrada, en el plazo de tres días se va a recurrir la decisión del juzgado y solicitar el sobreseimiento de todas las actuaciones.

Esta comparecencia, vuelve a reactivar las voces que hablan de Infancia Libre como una trama delictiva que, según fuentes policiales utiliza un mismo modus operandi, que se dedica a interponer denuncias falsas y que utiliza a profesionales de la sanidad pública para "fabricar" informes a medida. Sin embargo, cada uno de los casos conocidos desde los últimos tres meses tiene tintes diferentes y presentaron denuncias por posibles abusos sexuales hacia sus hijos hace años, cuando la organización Infancia Libre ni siquiera se había creado.

Rocío de la Osa no se encontraba en paradero desconocido y su hija estaba escolarizada. De hecho, según confirman fuentes conocedoras del caso, regenta junto a su pareja un bar en el centro de Granada.

Hasta el momento, otras tres mujeres que formaban parte de Infancia Libre han sido detenidas: María Sevilla, presidenta de Infancia Libre fue la primera. Posteriormente Patricia González fue detenida en unan urbanización de la sierra norte de Madrid. La tercera de las detenidas fue Ana María Bayo, que no estaba huida y cuyo paradero era conocido. De hecho se la detuvo a la entrada del parking del hospital de La Paz, donde ejerce como matrona.