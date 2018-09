Willy Toledo se ha negado a declarar ante el juzgado de instrucción número 11 de Madrid y ha reiterado mediante un escrito que no ha cometido ningún delito. El actor ha quedado en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. "No era necesario que me presentara ante ningún juez ni un fiscal por esta denuncia", ha añadido.

Así lo ha manifestado el propio Toledo ante los medios a la salida de su declaración ante el juez, que apenas ha durado 10 minutos —según efe—, y en la que se ha negado a contestar a preguntas de la Fiscalía o de la acusación, ejercida por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Toledo ha lamentado haber tenido que pasar "20 horas" en una comisaría de Policía tras ser detenido este miércoles en su domicilio de Madrid por orden del juzgado para ponerle a disposición de la Justicia después de que no se presentase ante el juez en dos ocasiones anteriores.

"Me cago en Dios, en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe"

El actor ha lamentado que todavía se juzguen y criminalicen los sentimientos. "Me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos", ha criticado.

Asimismo, al activista le resulta "indignante que todavía la Iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país mientras siguen ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y niños". En esta línea, ha exigido a la Asociación Española de Abogados Cristianos que denuncien estos hechos. "Esto parece que no les ofenden en sus sentimientos religiosos, pero lo que sí les ofende es que me cague en Dios. Y me cago en Dios, en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe, de la santidad y divinidad de la Virgen María 27.000 veces".