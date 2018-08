Los tuiteros, sorprendidos de que Ciudadanos no apoye la exhumación de Franco: “Ay, madre. Que al final van a ser de derechas”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este miércoles que su partido no apoyará la convalidación en el Congreso del decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco. La noticia ha dejado totalmente estupefactos a los tuiteros (guiño, guiño) que no entienden cómo pueden no votar a favor de la retirada de los restos del dictador, máxime siendo un partido de centro (guiño, codazo), y sobre todo cuando el año pasado ya votaron a favor de tomar esta medida, siendo Ciudadanos un partido reconocido sobre todo por su coherencia (guiño, codazo, patada).

En decenas de mensajes, los tuiteros han dejado patente su tremenda sorpresa por la noticia:

¡¡¿¿COMO QUE CIUDADANOS NO VA A APOYAR LA EXHUMACIÓN DE FRANCO??!! pic.twitter.com/ZTezd4CDLV — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 22 de agosto de 2018

C’s no va a apoyar la exhumación de Franco. pic.twitter.com/0900nfsFza — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) 22 de agosto de 2018

SALTA LA SORPRESA: Ciudadanos no apoyará la exhumación de los restos de Franco. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de agosto de 2018

Cuentan en la radio, OH SORPRESA, que Ciudadanos no va a convalidar el decreto de exhumación de Franco. Otro claro caso de ni de izquierdas ni de derechas, sí. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de agosto de 2018

Ciudadanos y PP no votarán a favor de exhumar al dictador Francisco Franco. ¡OH, QUÉ CHORPRECHA! pic.twitter.com/yrYDeRidJ4 — skakeo fanzine (@skakeofanzine) 22 de agosto de 2018

Albert Rivera no aprueba la exhumación de los restos de Franco, La Tierra no es plana y la cerveza SIN no es igual que la CON. La gente no deja de llevarse sorpresas. — EL Largo (@LargoJavariega) 22 de agosto de 2018

Pablo Motos anuncia que tampoco apoyará la exhumación de Franco. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 22 de agosto de 2018

Ay, madre. Que al final Ciudadanos va a ser de derechas. pic.twitter.com/hU7PPnuq8u — Miguel Anómalo (@Anomalo) 22 de agosto de 2018

¿¡Cómo!? ¿¡Que Albert Rivera dice que Ciudadanos no apoyará el decreto ley para exhumar a Franco!?

¡No me lo puedo creer! pic.twitter.com/OiIKkhYlQN — No Abras Paz (@noabraspaz) 22 de agosto de 2018

—No vamos a apoyar el decreto de exhumación de Franco.

—Yo diría más, la exhumación por decreto de Franco no la vamos a apoyar. pic.twitter.com/avmBZIBet6 — Esmereldo Ceraviejo de Maximo y Litio (@piezas) 22 de agosto de 2018

Ciudadanos no quiere exhumar a Franco porque el siguiente es primo de Rivera. — Dios (@Sr_Dios) 22 de agosto de 2018

Rivera anuncia que no apoyará quitar la tumba honorífica al aliado de Hitler porque eso sería de nazis como vosotros. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 22 de agosto de 2018

Españoles, Ciudadanos como un partido de españoles de bien no apoyará la exhumación del Generalísimo Franco. pic.twitter.com/anMBHfatJa — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 22 de agosto de 2018

Ciudadanos el Franquismo sensato. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 22 de agosto de 2018

Dentro de no demasiado tiempo, Albert Rivera se jactará de que gracias a la mediación de Ciudadanos se pudo exhumar a Franco — diegrotesco (@diegrotesco) 22 de agosto de 2018

Ciudadanos se escuda siempre en las formas porque no tienen fondo. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 22 de agosto de 2018

KÉMEDISE pic.twitter.com/gUEP60puaJ — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) 21 de agosto de 2018

Después de sacar a Franco del valle, y cuando las encuestas digan que la mayoría está a favor ¿Qué os apostáis a que Rivera trata de apuntarse el tanto? — laquintacolumna (@laquintacolumna) 22 de agosto de 2018

Ciudadanos no va apoyar que se exhume a Franco porque es muy carca estar todo el día acordándose de los huesos de no sé quién... pic.twitter.com/Lm6AaIIpVI — Protestona (@protestona1) 22 de agosto de 2018

Dice @Albert_Rivera que Ciudadanos no votará a favor la exhumación de Franco del Valle los Caídos. Para los que pensaban que eran un partido diferente al PP. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 22 de agosto de 2018

Encontrar la coherencia de Albert Rivera challenge. — ღαɾtα ???? (@martiescriu) 22 de agosto de 2018

- José María, nosotros vamos a votar en contra del decreto para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

- Los de #Ciudadanos de la Falange me representáis

- Es #Ciudadanos , a secas

- Conmigo no tenéis que disimular pic.twitter.com/duo1Sc1bgQ — Fairlaine (@Fairlane4) 22 de agosto de 2018

-Francamente, no quiero que exhumen los restos de Franco

-Franquistamente

-Eso — Supel Latón (@Supel_Laton) 22 de agosto de 2018

Albert Rivera, ni de izquierdas ni de derechas. De extrema derecha — Supel Latón (@Supel_Laton) 22 de agosto de 2018

SIEMPRE A LA ÚLTIMA pic.twitter.com/JpBjyC7Ttg — El Hematocrítico (@hematocritico) 22 de agosto de 2018

Albert Rivera anuncia que no apoyará el decreto ley para exhumar a Franco.

En su lugar estará arrancando lazos en la planta 8 de el Corte Inglés. — Cris ???? (@gallifantes) 22 de agosto de 2018