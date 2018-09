¿Se sorprenden si un músico se quita la camiseta en un concierto? Es posible que no. De hecho forma parte de la parafernalia de los espectáculos musicales. Sin embargo, todo cambia si la que está encima de un escenario es una mujer. La cantante del grupo Las Chillers, Rocío Saiz, se paseó entre el público en hombros y enseñó los pechos en Molina de Segura (Murcia), una actuación que ha indignado al PP de la localidad.

Exigimos responsabilidades a la alcaldesa @EstherClavero del @psoemolina y a sus concejales del equipo de gobierno, por ser los responsables d permitir un espectáculo irrespetuoso, carente de valores, erótico... en un recinto público con acceso y presencia de menores.#PSOE #PP pic.twitter.com/3E3cXRF6mt — Populares Molina de Segura (@popularesmolina) 8 de septiembre de 2018

"Estoy cansada de que me digan que como mujer no me puedo enfadar, no puedo insultar, no puedo gritar, no puedo cagar, no puedo follar...", decía la cantante en el vídeo publicado por el PP de Molina de Segura en su cuenta de Twitter. El Grupo Popular exige responsabilidades a la actual consejera de Cultura y lo tacha de "espectáculo irrespetuoso, carente de valores, erótico...". La situación ha obligado al partido que gobierna en la localidad (PSOE) a responder: "Ni hubo faltas de respecto, ni sabemos por qué ven en el cuerpo femenino un espectáculo erótico", han señalado en su cuenta de Twitter.

No sabemos a qué espectáculo se refieren.El de anoche fue un gran concierto con un gran grupo. Ni hubo faltas de respecto, ni sabemos por qué ven en el cuerpo femenino un espectáculo erótico. Las artistas actuaron en #libertad y lo de censurar no va con nosotros https://t.co/eAibfZQiq6 — PSOE MOLINA SEGURA (@psoemolina) 8 de septiembre de 2018

La propia cantante también ha manifestado su indignación en las redes sociales: "No insulté ni le falté al respeto a nadie. Nosotras, en nuestra página estamos recibiendo cosas como éstas. Por favor, que acabe ya este odio. Es la música y el amor lo que debería unirnos, que fue lo que también dije cantando Como yo te amo".

Independientemente de lo que yo haya hecho,no insulté ni le falte al respeto a nadie.Nosotras, en nuestra página estamos recibiendo cosas como éstas.Por favor, que acabe ya este odio. Es la música y el amor lo que debería unirnos, que fue lo que tb dije cantando “Como yo te amo” pic.twitter.com/3GSISv3k8P — Rocio Saiz (@rociochillers) 9 de septiembre de 2018

La cantante ha recibido numerosos comentarios de apoyo: "Es vergonzoso es que dos tetas en el 2018 causen este revuelo". "Basta ya de hipersexualizar el cuerpo femenino". Otra usuaria recordaba que "la cantante de las Chillers SIEMPRE hace esto en sus actuaciones". Hace dos meses, por ejemplo, lo hizo en las fiestas del barrio del Infante, en Murcia. Un Ayto gobernado por el PP, entonces no dijisteis nada. Ojalá vuestro partido desaparezca".

La cantante de las Chillers SIEMPRE hace esto en sus actuaciones. Hace dos meses, por ejemplo, lo hizo en las fiestas del barrio del Infante, en Murcia. Un Ayto gobernado por el PP, entonces no dijisteis nada. Ojalá vuestro partido desaparezca. — Malaper (@missmalaper) 9 de septiembre de 2018

Viva @LasChillers, viva @rociochillers y viva @EstherClavero por apostar por artistas del siglo XXI con un transfondo social y necesario ante la situación actual.

SOIS NECESARIAS — Gaspar Blaya (@MonsieurBlaya) 9 de septiembre de 2018

Exigimos respeto a la música y a la libre expresión artística. Basta ya de censurar nuestros cuerpos. Somos #chilliebers. Amigas, no podrán con nosotras ???? @LasChillers ???? https://t.co/wkfdt56fb1 — Los Koplowitz (@LosKoplowitz) 9 de septiembre de 2018

En #MolinaDeSegura hay mucha gente indignada (seguramente gente que no estaba allí) porque en el Pre #BSideFestival la cantante de @LasChillers enseñó las tetas. El nivel de puritanismo mezclado con demagogia me parece vergonzoso y hace muy mal a la imagen como pueblo pic.twitter.com/Gp5u9SGN5Q — RaMGoN (@RaMGoN) 9 de septiembre de 2018

Que asusten unos pechos, que escandalice la libertad creativa y sexual, que se llame a la censura ¡¡¡en 2018!!!Ya basta.Ánimo compañeras pic.twitter.com/20wAun8rQl — ASOCIACIÓN MIM (@AsociacionMim) 9 de septiembre de 2018

"Seguiremos haciendo nuestra revolución bailando".