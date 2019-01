Cuando desmontan tu campaña con una simple pregunta: Gonzo pone contra las cuerdas al número uno de Vox en Andalucía

Cuando te pasas media campaña hablando sobre un tema y después no sabes los datos más básicos pasan estas cosas. El periodista de El Intermedio (La Sexta), Gonzo puso contra las cuerdas ayer al número uno de Vox en Andalucía, al preguntarle por la violencia machista. Este partido y en especial Francisco Serrano se han pasado media campaña clamando contra la Ley contra la Violencia de Género, una medida que la formación ultraderechista quiere derogar.

“¿Sabe usted cuantas mujeres hay ahora mismo en Andalucía que tienen que ser vigiladas por las Fuerzas de Seguridad para proteger su seguridad?”, preguntó Gonzo. Sorprendentemente, Serrano no supo dar la cifra.

“Lo, eh, lo sabemos porque yo me muevo con datos de la Fiscalía General del Estado… […] Ahora mismo, mire usted, no se exactamente pero se lo puedo decir mañana si quiere…”.

“Son 15.000 mujeres, ¿Cómo puede usted pedir que se elimine una ley sin conocer el dato de las personas a las que dejaría desamparadas?”, inquirió Gonzo después.

En su reportaje, Gonzo también también lanzó una pregunta al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. “Ustedes han pasado de apoyar un gobierno socialista a formar parte de un Gobierno con el PP, ¿se va a una clínica de desintoxicación para dar ese cambio?”. Marín respondió así: “Hemos pasado de un acuerdo de investidura con el PSOE a un acuerdo de Gobierno con el PP, y yo creo que esa es la voluntad que han expresado los andaluces en las urnas”.

El espacio de Gonzo ha tenido eco en las redes sociales:

Gonzo destripa en un minuto al líder de Vox en Andalucía, el juez Serrano parecía un pez intentando respirar fuera del agua. Tengo los datos de la Fiscalía, pero no me los sé ahora, déjeme que los estudie y me vuelve a preguntar cuando me los sepa. Alucinante.

