Los tuiteros critican la “encerrona” de ‘laSexta Noche’ en la entrevista a Pablo Iglesias

En su entrega de este sábado, 'laSexta Noche' -el programa estrella del 'prime time' conducido por Iñaki López- contó con un invitado muy esperado: el líder de Podemos Pablo Iglesias, que no sólo volvió a la escena política, sino que también lo hizo en el plano mediático con una entrevista en la que habló sin pelos en la lengua de todo tipo de controversias.

Tras la vuelta de su baja por paternidad, Iglesias ha destacado que ha cumplido con su “obligación como padre” y que haber cuidado a sus hijos durante tres meses hace que esté “más preparado para gobernar”. Pero la convulsa época que ha atravesado la formación, sumado a la ausencia del líder, sirvieron al periodista Hilario Pino- también presente durante la entrevista- para achacar a Iglesias que en un momento tan delicado decidiese desaparecer de la escena. Incluso le planteó la posibilidad de que haya quien considere que el político ha preferido anteponer su vida personal a sus responsabilidades políticas.

En este contexto, ha subrayado que es una “vergüenza” que los niños se queden con la madre, ya que, a su juicio, los permisos de maternidad y paternidad “tienen que ser iguales”. “Hablaría muy mal de nuestro país si por tener un cargo público no se pudiera criar a los hijos”, ha dicho.

Unas acusaciones que han traído cola en Twitter:

#L6Npabloiglesias por favor que alguien le diga a Hilario Pino, que a l@s votantes e inscrit@s de Podemos, nos parece genial que Pablo Iglesias haya cogido su baja paternal, eso se llama igualdad, algo por lo que las mujeres llevamos luchando mucho tiempo#LaHistoriaLaEscribesTú — Julia (@JSancibri) 23 de marzo de 2019

Tienen dos niños que nacen antes de tiempo, que son los primeros de esos padres, que están muertos del miedo para que salgan adelante y el periodista pregunta ¿que si Pablo Iglesias no hace sacrificios por el partido? ¿Dónde te has dejado el alma Hilario Pino? #L6Npabloiglesias — Patricia López ???????????? (@patricialopezl) 23 de marzo de 2019

Cuando Irene Montero fue a la Sexta Noche nadie le cuestionó que hubiera estado de baja. Que Hilario Pino le haya dicho a Pablo Iglesias que tendría que haber vuelto antes demuestra todo lo que nos queda por recorrer en esta sociedad #L6Npabloiglesias — Lídia Rubio (@Lidrubio) 23 de marzo de 2019

Te voy a contestar @hilariopino: No, no me influye ni a mí ni a ningún militante, me parece retrógado cuestionar a un hombre e insinuar abandono político o haber priorizado su vida personal ante una baja paternal, comentario vergonzoso #L6Npabloiglesias pic.twitter.com/lpf4v2sFA9 — Maica Travesa ???????????? (@Iratxotravesa) 23 de marzo de 2019

“Estoy orgulloso de haber cumplido mis3meses cuidando a mis hijos. Después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales,estoy más preparado para ser un buen presidente que antes"( Declaración de Pablo Iglesias q se tendrá en cuenta para quien aspire a la Moncloa) — Pepe Oneto (@pepeonet) 25 de marzo de 2019

Pero 'laSexta Noche', que quiso sacar el máximo partido de la entrevista, siguió apretando la tuerca y aprovechó para comentar con Iglesias uno de los temas más polémicos de la semana: la propuesta de Vox sobre el uso de armas para defensa propia, que provocó todo tipo de reacciones. En concreto, desde el programa quisieron recordarle la suya. Exactamente un vídeo del año 2012 en el que el político reivindicaba "el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas".

"Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados pero nada tiene que ver con el derecho de portar armas que es una de las bases de la democracia", decía Iglesias en el vídeo. Unas acusaciones ante las que el político no ha dudado en defenderse, no sin antes criticar al programa por no haber emitido "el vídeo entero: "Me refería a la segunda enmienda de la constitución americana. Habéis cortado una parte que tenía su importancia. Que explicó qué significa el derecho de portar armas en términos teóricos".

Hablando en Telecinco sobre la propuesta de Vox de legalizar las armas ponen un vídeo de 2012 de Pablo Iglesias defendiendolo también. Lo busco y resulta que es un vídeo irónico, que en vez de defenderlo lo critica. El nivel al que llega la manipulación de los medios es flipante — Javi Gómez (@javigomezro) 20 de marzo de 2019

No recuerdo a tanto progre cabreado cuando @Pablo_Iglesias_ reivindicaba el uso legítimo de las armas por los ciudadanos. En cambio si lo dice @Santi_ABASCAL ya es fascista, retrogrado, racista... pic.twitter.com/UWGFFBEdIh — DIF™ (@IronDif) 20 de marzo de 2019

Las televisiones han utilizado el fragmento del monólogo omitiendo una parte importante del mismo en donde @Pablo_Iglesias_ habla de una reivindicación del derecho de los americanos a portar armas en TÉRMINO TEÓRICOS. Aquí el fragmento que han omitido ???? pic.twitter.com/r940AXmBEu — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 20 de marzo de 2019

#FelizDomingo Me esperaba una encerrona a Iglesias en La Sexta, pero no de tal calibre. La entrevista, bochornosa de principio a fin, y el linchamiento previo son la descripción descarnada de cómo los medios se postran de rodillas ante los poderes económicos. #DerechasODerechos — bakterioilogiko (@bakterioilogiko) 24 de marzo de 2019

#SalvadosProcés Ojo, Ferreras dice que la línea editorial de La Sexta es de izquierda o centro-izquierda, y que él mismo es de izquierda. ¿Y a qué vino entonces la encerrona de anoche a Pablo Iglesias (el representante de la izquierda de verdad en España) en La Sexta Noche? — Tomás Casas (@TomasCasas_1) 24 de marzo de 2019

Una entrevista que también sirvió al líder de la formación para hacer autocrítica, llegando a tachar de "vergüenza ajena" las luchas internas del partido. "Tenemos que reconocer que la situación es falsa. La gente no me tomaría en serio si dijera que estamos de maravilla", defendió. Un sincero Iglesias que no dudó en asegurar que "hemos cometido muchos errores y hemos dado vergüenza. Yo tengo que asumir la responsabilidad. Hay cosas que no vi venir. Lo de Iñigo y lo de Manuela tenía que haberlo visto venir", afirmó el líder, que quiso compartir con la audiencia que la propia Carmena le dijo que en las últimas elecciones no se había votado a Ahora Madrid, sino que la gente había votado a Ahora Manuela.

Más allá del tono agresivo de Pablo Iglesias y de errores garrafales como su ataque a Carmena y Errejón, me parece bien que reivindique la Constitución.

Ahora bien, llega muy tarde. Todos recordamos sus ataques a lo que llamaba 'régimen del 78'. #L6Npabloiglesias — Mario Montero ???????? /♥️ (@MarioMR__) 24 de marzo de 2019

María Llapart pregunta a Pablo Iglesias que por qué no apoyan a Errejón en @MasMadridCM. A esta chica la tenía por tonta, ahora la tengo por idiota.#L6Npabloiglesias pic.twitter.com/TLkO8xJyoQ — Juan (@_Juan__A) 23 de marzo de 2019

- Iñaki: "Va usted a reconocer parte de su responsabilidad en la marcha de Íñigo Errejón?" - P.Iglesias: "Sí" ???? (Vamos Pablo, hazlo, recupera tu dignidad) - P.Iglesias: "Reconozco que hay cosas que tenía que haber visto venir" ???? Qué voto más complicado#L6Npabloiglesias — ProtheanTom (@ProtheanTom) 23 de marzo de 2019

El líder de Podemos también se mostró crítico con el propio programa, al que reprochó que entre sus tertulianos habituales contasen con periodistas como Eduardo Inda: "Vosotros perdéis prestigio cada sábado que un periodista de cloaca como Eduardo Inda viene a este programa". "Decir que los medios de comunicación no son neutrales, que tienen intereses políticos propios, es algo arriesgado. Porque inmediatamente a uno le van a acusar, poco menos, que está atacando a la libertad de prensa", insistió el líder.

Un duro Iglesias que también quiso dedicar unas palabras a la periodista, y también comunicadora de laSexta, Ana Pastor: "Me han contado que ha estado escribiendo tuits ofendidísima con nuestro mitin. Creo que las verdades ofenden, y era necesario que nosotros dijéramos ciertas cosas", ha asegurado Iglesias sobre la periodista. Unas acusaciones a las que Pastor ha contestado en su Twitter adaptando el lema del El Objetivo: "Estos son los tuits, tuyas las conclusiones"

Que dice Pablo Iglesias que estoy muy enfadada por estos tuits...creo que no me ha visto nunca de verdad enfadada ????????????#estossonLosTuitsTuyaslasConclusiones pic.twitter.com/gDklL9t5uw — Ana Pastor (@_anapastor_) 23 de marzo de 2019

Y que, por supuesto, trajo cola:

Ana Pastor. Pregunto ¿estais obligados a que Eduardo Inda este en el programa de la sexta noche. Ese personaje no le hace ningún favor al programa ni a los seguidores. Muchas personas, hemos dejado de verlo por culpa de el. Hoy yo lo he visto porque estaba Pablo Iglesias. — Eriemer (@Eriemer) 24 de marzo de 2019

La autocrítica que piden a los demás hagala UD misma Para UD los 2000 y pico comentarios críticos a su profesión le importan... nada

Y enfadada está ud siempre aunque eso sí cuando más corrupto es el entrevistado/da más relajada se la ve hay que reconicerselo — Fanny Blasco (@fannyblama) 24 de marzo de 2019

Tu no te preocupes Ana Pastor que la multimillonaria familia del marquesado de Lara y el multimillonario RTL group, ambos proietarios de la Sexta TV aplauden tu labor de atacar a Podemos, para eso te pagan tanto, igual que a Ferreras. — DESMATRIX (@Moe_virus) 24 de marzo de 2019

Pero la entrevista, que se desarrolló con cierta tensión- especialmente en algunos momentos-, puso el punto y final con un Iñaki López que, poco acertado, se metió en el fango al preguntar al líder de la formación sobre la noticia de que iba a ser padre por tercera vez: "Déjeme que le pregunte, ¿buscado no era, no?", preguntó López. "Bueno, sí, lo que pasa es que, quizá, no para.... o sea, es como, buscado, sí", decía a duras penas un Pablo Iglesias que no vio venir la pregunta.

Menos mal que ahí estaba María Llapart, también presente durante la entrevista, que no dudó en salir al rescate de su compañero: "Deseado pero no buscado", afirmó. "Deseado sí, pero, efectivamente, gracias por sacarme de este charco", manifestó el presentador agradecido. "Es que yo, no sé vosotros, pero yo estoy como Leonardo Di Caprio en la última escena de Titanic. Estamos al raso, hace mucho frío y tengo ya los dedos morados", sentenció el presentador tratando de poner el broche humorístico a una polémica entrevista.