El inglés nunca ha sido el punto fuerte de nuestros líderes políticos. La vergüenza y las risas son las protagonistas en estas situaciones tan incómodas para nuestros representantes. El inglés es complicado pero... ¿no podrían prepararse un poco más sus intervenciones?

En Tremending, a raíz de la reciente intervención de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, vamos a hacer un recorrido por la historia de España para hacer un ranking de nuestros magnates en política que más vergüenza ajena dan hablando en inglés.

1. Ana Botella

El "relaxing cup of café con leche" quedará para la posteridad. Este gran momento tuvo lugar durante su presentación de la candidatura olímpica de Madrid en Argentina para los Juegos Olímpicos de 2020. Sin lugar a dudas, este discurso se utilizó en las redes sociales con el objetivo de burlarse y crear cachondeo.

Bueno tenemos "the relaxing cup of Café con Leche in Plaza Mayor" ...

Los idiomas son un lastre de la educación de este país, especialmente en ciertas generaciones. Espero que las venideras suban el nivel... — Bruna Larkin (@BrunaLrkn) 2 de mayo de 2019

- ¿Quieres un relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor de Madrid mientras ves los papeles de Bárcenas?

- Sí, gracias.

- ¿Sobre?

- En B.

- Me refería al azúcar.

- Uy perdón. Sí. El subconsciente.

- Ya, claro. #FelizDomingo — Mollete dice miau (@reymollete) 7 de abril de 2019

No es el "RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE" de la ocurrente Ana Botella pero, ahí, ahí????! Relaxing cup café con leche en Málaga, con un clima fantástico y unas vistas muy relaxing as well????.

Andalucía is different! pic.twitter.com/Pmxk0FQvE8 — Miguel Rodrigo (@miguelrodrigocs) 4 de marzo de 2019

2. Mariano Rajoy

A pesar de las numerosas horas semanales que pasaba el expresidente del Gobierno aprendiendo inglés, en la práctica era diferente. Durante una cumbre presupuestaria celebrada en Bruselas, Rajoy puso a prueba su inglés para hablar con el presidente británico David Cameron y le dijo: "It's very difficult todo esto".

- Deseo un feliz 2016 a los vecinos que eligen al alcalde que son mucho españoles porque no son sentimientos ni tienen seres humanos y esto no es cosa menor.

- ¿Pero qué dice señor Rajoy?

- It's very difficult todo esto. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 30 de diciembre de 2017

y que decir de Mariano Rajoy, sexto presidente del Gobierno de España desde 2011 hasta 2018 además del creador de la frase “It’s very difficult todo esto” — Za (@zaibarrero) 2 de mayo de 2019

A su ya famoso “It’s very difficult todo esto” se han sumado otros momentos como cuando se le preguntó por la fecha de su debate de investidura. Rajoy respondió con un sorprendente: “Bueno, in one hour”, aunque seguramente quería decir que en una semana, ya que la fecha de la investidura estaba prevista para la siguiente semana.

Rajoy dice en Bruselas ante los líderes europeos que será investido en "ONE HOUR". El hazmerreír de Europa. pic.twitter.com/sSzIqirqu5 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 21 de octubre de 2016

3. José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno ni siquiera lo intentó. Una periodista le preguntó si podía contestar en inglés cómo habían ido unas negociaciones con Tony Blair, expresidente británico. "Gracias, hablo en español", fue su única respuesta.

Sin embargo, esta no ha sido su única aparición hablando en inglés. Zapatero fue invitado a la Universidad de Oxford para ofrecer una charla sobre la Europa Post-Brexit y el futuro de la Globalización. El ridículo fue visible.

Acabo de oír a Zapatero hablando en inglés. Qué bochorno. ???? — Mazelmind מזל (@Mazelmind) 6 de marzo de 2017

Lo mejor de todo el día es Zapatero hablando inglés. https://t.co/gFgTzdygHV — Tamiroff (@tamiroff_) 6 de marzo de 2017

4. José María Aznar

El expresidente tuvo unos comienzos muy duros con el inglés. Aznar protagonizó una escena memorable tras reunirse con George W. Bush. Compareció con acento texano incluso cuando hablaba en español. El porqué, nunca lo sabremos.

Un político español que sabe hablar inglés? Con lo que me reía con el acento tejano de Aznar hablando espanglish ???? — A Contra Corriente (@pensarmasalla) 26 de abril de 2019

5. Carmela Silva

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentó este jueves el evento Mundial de Duatlón y Triatlón. Su pronunciación se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Buuuuf, que nivelón el de Carmela Silva del PSOE en la inauguración del Campeonato del mundo de duatlon en Pontevedra, presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Menuda imagen que ha dado delante de los atletas de todo el mundo. pic.twitter.com/7ntl9EwM3F — Mar Serrano (@marserranog) 3 de mayo de 2019

Carmela Silva , presi de la diputación de Pontevedra por el psoe, retando a Ana Botella y su relaxing cup of café con leche. Los políticos que nos merecemos pic.twitter.com/itojph9KWk — Luis #Mr.H4t3R (@PaNnIcKaOs) 3 de mayo de 2019

Si se quieren reir a mandíbula batiente un rato, vean este video de El discurso en inglés de la presidenta socialista de la Diputación de Pontevedra. QUE NIVEL!!!https://t.co/t71DUaJY7x — SaritaCarr (@sarita311ca) 2 de mayo de 2019

Bonus track dictatorial

6. Francisco Franco

La historia no miente, y aunque no fue un político, Franco también tenía el inglés bastante limitado. La sátira y la burla es fácil sacarla con este vídeo, el cual a pesar de tener un nivel C1 te resultará muy complicado de entender.

Como podemos observar, el inglés nunca ha sido nuestro punto fuerte, sin embargo, nos gusta fardar de que la gente nos entiende. Aunque hayamos perdido dinero pagando las clases de inglés de nuestros líderes, los momentos graciosos que nos han dado no tienen valor económico.