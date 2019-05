Te contamos en directo la jornada electoral del 26M con la misma poca rigurosidad que otros medios pero con más risas. Sigue la información seria en el directo de Público.es

01.10.- Mirad el lado bueno, ahora podremos ir con el coche hasta por el Retiro

Todos en coche a Cibeles. — ???????????????????????? (@Arezno) 26 de mayo de 2019

Míradlo por el lado bueno. Volverán a estrechar las aceras de la gran vía. — ElNota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) 26 de mayo de 2019

01.07.- Un resultado bueno para el humor, malo para los ciudadanos

Madrid ha elegido darnos cuatro años buenísimos en Twitter. — Dani Bordas (@DaniBordas) 26 de mayo de 2019

El ayuntamiento de Madrid va a parecer un capítulo de Benny Hill. — Numeritos ???? (@08181) 26 de mayo de 2019

01.02.- La campaña de Almeida ha triunfado

0.55.- Parece que eso de hacer muchos partidos de izquierda no era una buena idea. Quién lo iba a decir.

Los políticos de izquierda en España. pic.twitter.com/eyart9SUDw — fortuhitos (@fortuhitos) 9 de julio de 2015

Yo creo que hacen falta 350.000 partidos de izquierda más. — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 26 de mayo de 2019

Derecha: vaya, nos ha salido mal lo de dividir el voto entre tantos partidos

Izquierda: sujétame el cubata — El Imbécil (@Imbecilismo) 26 de mayo de 2019

0.50.- Y parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo mismo

Es un sueño de Resines, ¿verdad?

Decidme que es un sueño de Resines ???? pic.twitter.com/b9s4wZEZOA — Max Pradera (@maxpradera) 26 de mayo de 2019

0.30.- Pues nada… Ahora a disfrutar el resultado:

Madre mía el Día del Orgullo el año que viene en Madrid. pic.twitter.com/S3ze3lln1C — El del Teto (@eldelteto) 26 de mayo de 2019

Desfile del Orgullo Gay. Madrid 2019 pic.twitter.com/4btw0XjC6H — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 26 de mayo de 2019

Espero que cumplan su palabra y esta misma noche, a las 4 de la madrugada, haya atascos en el centro de Madrid. — Jose A. Pérez Ledo (@mimesacojea) 26 de mayo de 2019

Miradlo por el lado bueno. A partir de mañana se acabarán los atascos. — ElNota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) 26 de mayo de 2019

En Madrid ya están pintando los carriles SUV. — ???????????????????????? (@Arezno) 26 de mayo de 2019

0.27.- Con el apoyo de los ultraderechistas de Vox, claro

Vox gobernando en el Ayuntamiento de Madrid pic.twitter.com/C1cpRLCLus — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 26 de mayo de 2019

Martinez Almeida será alcalde con el apoyo de un falangista. Madrid ha dictado. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 26 de mayo de 2019

Ni un solo segundo se discute que Ciudadanos apoyará al PP ayudado por VOX. Espero que nunca más se diga que son de "centro". Caretas fuera, eso está bien, que la vida es muy larga y todo se paga. #SuperDomingoL6 pic.twitter.com/DDhvALrqum — Luis Endera (@Luis_Endera) 26 de mayo de 2019

0.20.- Pues nada, al noventa y mucho escrutado, Carmena pierde el Ayuntamiento de Madrid y las derechas ganan. Y veremos qué pasa en la Comunidad...

El final de las elecciones en Madrid lo han escrito los guionistas de Juego de Tronos. — 🙁 (@Trwistte) 26 de mayo de 2019

Los próximos cuatro años del ayuntamiento de Madrid. pic.twitter.com/bgS2VtZDEe — Napoleon Dainamait (@NapoDainamait) 26 de mayo de 2019

QUÉ LARGA SE ME ESTÁ HACIENDO LA ALCALDÍA DE MARTÍNEZ ALMEIDA EN MADRID. — ???????????????????????? (@Arezno) 26 de mayo de 2019

Madrid no merece un alcalde pocosfollowers. pic.twitter.com/1vTuFQgwcG — Gambazo (@gambazo) 26 de mayo de 2019

0.12.- Seguimos esperando resultados definitivos, con todo ajustado. El resultado en Madrid sigue igual. Martínez Almeida tiene pinta de que será el próximo alcalde de la capital

Este señor de alcalde de Madrid. Como siga igual que en campaña, tenemos el trabajo hecho para los próximos cuatro años. pic.twitter.com/ZEFYd0q11X — El Jueves (@eljueves) 26 de mayo de 2019

23.30.- Al 72% escrutado, en Madrid ciudad siguen ganando las derechas.

Madrid va a tener de alcalde a un MEME. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 26 de mayo de 2019

Y os quejabais del final de Juego de Tronos. — Marta Fernández (@mrtfernandez) 26 de mayo de 2019

23.15.- ¡Atención! La cosa va a estar muy discutida hasta el final de la noche. En Madrid ahora mismo, según lo escrutado la derecha ganaría en el Ayuntamiento de Madrid...

¡A borrar memes! ???????? — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) 26 de mayo de 2019

¿A los americanos en las pelis les funciona la estrategia de dividirse para explorar? ¿No? Pues A LA IZQUIERDA TAMPOCO. — Marina Lobo (@marinaLobL) 26 de mayo de 2019

En Madrid ciudad, con el 55,18% escrutado, otro de los de Más Madrid pasa al PP. Más Madrid + PSOE 28 // PP + C's + Vox 29 — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de mayo de 2019

22.45.- En Euskadi el PNV consolida su mayoría y el PSE salvaría los papeles. El PP, en cambio, sigue en caída libre

Visto lo del PP en el País Vasco últimamente, Miki en Eurovisión no lo hizo tan mal. — Goku (@zarywello) 26 de mayo de 2019

El PP perdiendo concejales en Euskadi. pic.twitter.com/fc3x2V6U5V — Nerea Sevillano (@scuerni) 26 de mayo de 2019

22.33.- Otro de los grandes triunfadores de la noche, si se confirman las primeras encuestas y escrutinios, será Abel Caballero. Al alcalde de Vigo llegaría a 20 de los 27 ediles de la corporación con un rotundo 65% de los votos.

En Vigo los demás partidos también votan a Abel Caballero. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 26 de mayo de 2019

¡¡Madre mía Abel Caballero!! Es el Amancio Ortega de la política española. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 26 de mayo de 2019

Abel Caballero sube al Concello a preparar su discurso pic.twitter.com/pFyYUqcZWX — El Hematocrítico (@hematocritico) 26 de mayo de 2019

Abel Caballero se propone llamar por teléfono a los pocos habitantes de Vigo que no le han votado para ver que ha pasado — Danielsam (@Daniel_malvin) 26 de mayo de 2019

Abel Caballero batiendo records una vez más. Impaciente por ver su discurso de victoria. pic.twitter.com/S3ggJQGKAR — Ceci. (@cecigilm) 26 de mayo de 2019

¿En Vigo el PSOE ha prometido regalar yates o algo? pic.twitter.com/mKuEnNT3oE — El Jueves (@eljueves) 26 de mayo de 2019

Soy andaluz, vivo en Madrid y estoy dudando de si yo también he votado a Abel Caballero. — L (@eley_) 26 de mayo de 2019

VIGO, PREPÁRATE PARA LA NAVIDAD DE TU VIDA pic.twitter.com/j7E6i0Dm8Q — El Hematocrítico (@hematocritico) 26 de mayo de 2019

Abel Caballero va a poner luces de navidad hasta en la estación internacional. Le compensa. — Begotxu (@BegotxuBoo) 26 de mayo de 2019

22.15.- Los primeros datos vienen a confirmar lo que veníamos diciendo: con menos del 5% del escrutinio, Carmena obtendría 20 concejales y superaría holgadamente la mayoría absoluta en el Ayuntamiento con el apoyo del PSOE, pero seguimos pidiendo prudencia

En Madrid va bien pero... pic.twitter.com/F6bkDUHg5p — Max Pradera (@maxpradera) 26 de mayo de 2019

21.55.- ¡ÚLTIMA HORA! Empiezan a llegar los primeros datos reales

Ahora sí, sueltan los resultados pic.twitter.com/bE5a2pn9Wi — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de mayo de 2019

21.38.- En estos momentos estamos en condiciones de ofrecer una última hora:

ÚLTIMA HORA: Se confirman los peores augurios: mañana es lunes. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

21.32.- Aviso a la población, si vais a seguir los datos por la tele, usad gafas de sol

No tengo claro si esta la cosa igualadísima o se ha perdido la señal.#SuperDomingoL6 pic.twitter.com/6dCgPF7Ur9 — Profeta Baruc ????????????????⛪️????????‍???? (@Profeta_Baruc) 26 de mayo de 2019

Cuando te pasaban los apuntes subrayados con 10 niveles de importancia.#SuperDomingoL6 pic.twitter.com/PahIFokfJL — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 26 de mayo de 2019

He comenzado a seguir el resultado electoral con Ferreras #SuperDomingoL6 y he acabado eligiendo los colores para pintar la casa. — Kikolo (@kikolo777) 26 de mayo de 2019

21.13.- Malas noticias desde Francia: Le Pen ganaría las elecciones europeas, según las primeras estimaciones.

Abascal por las carreteras de Pirineos para ir a felicitar a Le Pen personalmente. pic.twitter.com/qS1qdZ8zcR — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 26 de mayo de 2019

21.00.- Más datos: Colau y Maragall empatarían en concejales en Barcelona, según una encuesta. Manuel Valls, la apuesta de Ciudadanos, quedaría quinto en la lista a la Alcaldía

20.45.- Todo el mundo quiere saber el resultado ya pero, insistimos, hay que esperar

¿Sabéis cuántos escaños va sacando Amancio Ortega? — Esmereldo Ceraviejo de Maximo y Litio (@piezas) 26 de mayo de 2019

20.40.- Y a nuestra redacción nos siguen llegando las divertidas y curiosas anécdotas de toda jornada electoral

Un apoderado de Vox en Sevilla ha sufrido un desmayo por el calor. Es la primera vez que a un facha le siente mal estar cara al sol. — PabloMM (@PabloMM) 26 de mayo de 2019

20.38.- Tenemos las primeras reacciones a estos datos

¿Puedo sacarlo ya o es pronto aún? pic.twitter.com/GWcjjXV8Ah — cristina fernandez (@juevesantes) 26 de mayo de 2019

20.31.- Repetimos, para despistados, esto son solo sondeos a pie de urna

20.30.- Aún así cuidado con hacerse ilusiones, para el escrutinio aún queda...

Importantísimos son estos sondeos a pie de urna para que no nos aburramos en estos 60 minutos hasta que empiece a salir el escrutinio oficial. — Tuan (@____tuan) 26 de mayo de 2019

Los sondeos a pie de urna fallan más que Roncero. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 26 de mayo de 2019

ESCROTINIO: Dícese de la acción de contar votos con los cojones. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

20.20.- Es sólo una encuesta, recordamos, pero de confirmarse sería una de las noticias de la noche

Pues iba a ir a Madrid, pero si gana la izquierda eso será un caos circulatorio, y a lo mejor un niño adoctrinado en los colegios públicos se me folla a la gallina. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

Miles de zoofílicos organizándose por WhatsApp para ir a la Cibeles, con sus mascotas, sí se confirman los resultados de las encuestas. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

¿Lo oyen?, ¿Oyen eso?

Es el silencio, el silencio que queda tras la ostia que se ha dado el PP en Madrid. https://t.co/Fv2gMTOQyO — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

No importa cuándo pongas este gif. pic.twitter.com/UAZVWhbze6 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 26 de mayo de 2019

20.05.- Atención, ÚLTIMA HORA, según el primer sondeo a pie de urna las izquierdas sumarían en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

Según el sondeo de Sigma2 para Telemadrid, Gabilondo y Carmena podrían gobernar con en apoyo de las otras fuerzas de izquierda, incluso en las horquillas más bajas.

Es sólo un sondeo, la noche de hoy es muy larga. #26M — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 26 de mayo de 2019

Si la izquierda gana en la Comunidad de Madrid rapo a mi vecino. — Superlópez (@Superlopezxxl) 26 de mayo de 2019

20.01.- Todo el que ha querido ha podido votar con seguridad y respetando una de las máximas de la democracia: el voto secreto

Yo, ejerciendo mi derecho al voto secreto. pic.twitter.com/9ZHJ0Uc2qM — Comisario Político Pucelano (@forox01) 26 de mayo de 2019

20.00.- ¡Cierran los colegios! Esperemos que todo el mundo haya tenido tiempo de meter su papeleta

Los de mi mesa electoral cuando voy justo a la hora de cerrar #SuperDomingoL6 pic.twitter.com/ycA8Vthvcx — Jorge Carrillo (@Jorch_91) 26 de mayo de 2019

19.55.- Quedan cinco minutos

DATOS RIGUROSOS DE ÚLTIMA HORA: A falta de 5 minutos para el cierre de los colegios, ya podemos confirmar que en 5 minutos se cierran los colegios. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

19.50.- Cuenta atrás, ¡quedan 10 minutos para el cierre de las urnas!

Quedan 10 minutos para que cierren las urnas, a la izquierda aún le queda tiempo para fundar otro partido en Madrid. — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de mayo de 2019

19.33.- Nos siguen llegando imágenes de políticos votando:

19.20.- Todos los medios muy pendientes, con todos sus medios preparando análisis y gráficos

Cuando te compras una caja de Alpino. pic.twitter.com/iVKjJqPph1 — Tuan (@____tuan) 26 de mayo de 2019

19.06.- La participación en las municipales se mantiene en niveles similares a los de 2015 , Así que ya sabéis, a votar que luego no vale arrepentirse

19.00.- Ayuso, Almeida y Casado han votado juntos. También tenemos imágenes de esto

- que no me vean, que no me vean, que no me vean... Jo, al final me han visto ????. pic.twitter.com/avgWm8OlWF — ???????????????? ???????? ???????????????? (@absurddheces) 26 de mayo de 2019



18.58.- Esta mañana los candidatos han votado para dar ejemplo

He votado y no he hecho ninguna foto para subirla a Twitter, ni a IG, ni nada. ME ESTOY CARGANDO LAS REDES SOCIALES. — Cricri (@buttercri) 26 de mayo de 2019

18.56.- Y recordad, luego no vale de nada llorar...

-No has votado, pues ahora no llores.

-Es que se ha muerto mi padre.

-Ah. — Cricri (@buttercri) 26 de mayo de 2019

18.55.- Sin olvidar a nuestros representantes en Europa

Las elecciones europeas son importantísimas, porque dependiendo de a quién elijamos harán los que les dé la gana o lo que les salga de los huevos, y claro, no hay color.#Elecciones26M #EleccionesUE2019 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 26 de mayo de 2019

18.52.- Mañana muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos podrían cambiar de signo.

¿A qué año va a volver vuestro ayuntamiento o comunidad autónoma mañana? — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

18.50.- Así que en eso estamos los españoles. Tenemos imágenes

FOTO HISTÓRICA: Pablo Casado en un colegio. pic.twitter.com/dwLsX1X59Y — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

18.43.- Una vez más los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir a quién ponen al frente de sus instituciones. Todas y todos. También las feministas, claro que sí, señoros de Vox

Yo soy fea. Sé fea tú también, no votes a los nazis. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 26 de mayo de 2019

¿Habéis votado ya todas las feas, o vais a dejar que Bombillaman y sus amigos os representen en Europa, ciudades y comunidades autónomas? — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

18.42.- Porque en las democracias la gente decide a sus representante votando, por eso son democracias. Es lo que las define. ¿Verdad?

Vale que en las anteriores no, pero en estas elecciones sí se vota quién va a ser Rey, no?#Elecciones26M — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 26 de mayo de 2019

18.38.- Por si fuera poco una fiesta de la democracia, hoy tenemos tres

No serán tan demócratas cuando no me dejan votar dos veces. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) 26 de mayo de 2019

18.35.- Llegó el día: 26M. Elecciones municipales, autonómicas y europeas