Este viernes 6 de diciembre, la Constitución Española cumple 41 años. En medio del debate sobre su reforma, muchos políticos y expertos reivindican su vigencia y los logros de España desde que rige la vida de los españoles, aunque algunos también recuerdan la importancia de que sus artículos sociales se cumplan.

En medio de esta jornada, las redes han recordado uno de los momentos que más ponen en duda la forma en la que se gestó nuestra democracia y nuestra Carta Magna: la entrevista en la que Suárez reconoció que no se hizo un referéndum sobre la monarquía porque las encuestas decían que lo perdían. O dicho de otro modo, cómo nos robaron la posibilidad de elegir entre república o monarquía.

Efectivamente, en 2016 La Sexta Columna desveló el bombazo al hacer público el fragmento de una entrevista del expresidente Aldofo Suárez con la periodista Victoria Prego que hasta ese momento no había visto la luz. Las palabras de Suárez no dejan lugar a dudas: “Entonces yo metí la palabra rey y la palabra monarquía en la ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”.

Efectivamente, un estudio de 1970 muestra que sólo el 20,8% de los españoles quería una monarquía “después de Franco”. Sin embargo, los españoles nunca pudieron pronunciarse a este respecto. Tampoco pudieron hacerlo tras la abdicación de Juan Carlos I. De hecho, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva varios años evitando preguntar a los ciudadanos por la monarquía y el jefe de Estado. Los españoles no pueden valorar a Felipe VI y a la Familia Real desde 2015, un año en que sí pudieron dar su nota, que fue un suspenso (4,34).

Mi madre siempre lo dice, nos llevan vendiendo esto cuarenta años, pero si nos llegan a dejar votar, sale q no a la monarquia! No nos dejaron! Y bueno, ya lo dijo Suárez... salía q no! Ahora ya no sabría decir si saldria q si o q no!

