Cuando tienes que recurrir a bulos y medias verdades a diario para defender una postura, eso es que ni tú mismo te crees lo que dices. Cuando publicas o difundes mentiras o medias verdades y no rectificas pese a que te demuestren que lo que dices no es así, es que la verdad te importa un pimiento. Pues esto es exactamente lo que está haciendo la ultraderecha en las redes para defender la censura parental.

Bulos que insinúan que hay clases sobre sexo para niños con hombres desnudos, otros que muestran charlas que se dieron en universidades o a adultos como si fuesen dirigidas a niños. Algunos de ellos difundidos por el partido ultraderechista Vox desde sus cuentas. A sabiendas de que algunos se los tragarán. Algunos tan burdos que se desmienten con sólo saber leer. Tan ridículos que insultan la inteligencia de los ciudadanos.

Estos son algunos de los bulos increíblemente burdos difundidos por la ultraderecha y en las redes:

La forma más burda y ridícula posible de manipular, en un ejemplo como pocos. En este caso se trata de un post publicado directamente en la cuenta oficial de Vox en Twitter: “Así adoctrinan a menores de 6 años en sexología en las escuelas de La Rioja. Por esto es fundamental el #PINParental que propone VOX”.

Una afirmación que se desmiente con sólo leer la misma información que incluyen en su mensaje porque el post se acompaña de un vídeo que dice: charla impartida “a padres de niños de infantil y primaria”. Es decir a padres y no a niños. En Maldita.es han hablado con la presidenta del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio, que ha confirmado que, efectivamente, charla fue para padres en horario de tarde. "Mandamos una circular para que fuera quien quisiera", explica.

Por si fuera poco, el vídeo identifica a dos mujeres que impartieron los cursos con nombres, apellidos y fotos. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos de La Rioja, Raquel Romero, ha denunciado que han sufrido coacciones.

Es una charla para PADRES !!! No para niños .

Hasta cuándo vais a seguir manipulando a la gente?

Yo soy de La Rioja y las he escuchado,y todas estas mentiras y difamaciones, no están generando nada más que odio. Infundado, porque los niños no reciben esa información

