¡Lunes!

Y menuda rasca…

Se va notando el nuevo Gobierno

Vamos al turrón: Murcia activa la censura parental

Sus partidarios lo llaman “pin parental” porque si le pones “pin” a cualquier cosa, suena moderna aunque sea medieval

Era un clamor ante los desmanes que demuestran las siempre rigurosas informaciones de Intereconomía, 13TV, Jiménez Losantos y la cuenta de Twitter de Vox

Hay miedo, temor, e incluso pavor ante el adoctrinamiento comunista en las aulas que había en Murcia… gobernada por el PP desde tiempos inmemoriales

Los padres están asustados ante la posibilidad de que una charla haga a sus hijos ser tolerantes con los demás. Y eso nunca…

Pero ¿y si les convierten en homosexuales?

Me parece enternecedora la fe que tiene la derecha en los profesores. No soy capaz de que pongan una tilde y voy a ser capaz de que se hagan maricones....

O peor, igual aprenden a reciclar. ¡Eso jamás!

Porque, como todos los profesores saben, los padres se preocupan muchísimo por la educación de sus hijos

¿Y qué problema hay con que los padres decidan? Hombre, pues ¿vosotros os imagináis a un padre maltratador firmando a su hijo el pin parental para ir a una charla contra la violencia de género? ¿O a una madre homófoba firmando para que enseñen a su hijo a respetar a gays y lesbianas? Pues eso.

No dejéis pensar a vuestros hijos por ellos mismos no vaya a ser que se conviertan en personas.

¡Dejad que los padres elijan si quieren que sus hijos sean personas tolerantes de su tiempo o no!

A ver, esto del pin parental ya lo resumieron Los Simpson en 1992, pero los de Vox y el PP van a su ritmo

El PP de Casado ha claudicado ante la ultraderecha de Vox y sus pretensiones, y ahora ya sabemos quién marca el paso de quién

Casado se ha metido de lleno en la polémica, porque seguir la agenda marcada por la ultraderecha les garantizará un buen futuro

Incluso ha puesto en duda a los que dicen que los hijos no son propiedad de los padres

¿Acaso no son los hijos propiedad de sus padres? Hombre ya…

Otro debate en el que ya entraron Los Simpson, por cierto

Bueno, pero ¿lo son o no lo son?

Además, el colega dice que el pin parental es una cortina de humo de Sánchez para no se qué…

No, pero el PP quiere tratar este tema con seriedad y por ello se han puesto a hablar de… ¡Stalin!

- Jefe, ¿poner a Stalin no es demasiado? - Era demasiado tener a medio partido en el trullo y ganamos las elecciones. Era demasiado una candidata que prometía recuperar los atascos y ahora es presidenta. ¿Demasiado? ¡Demasiado no existe! -¡UH, UH, UH! ???? https://t.co/GhqVDeGKEC

O Stan Lee, no sé

Me tendrían que dar un plus para evitar la vergüenza ajena. pic.twitter.com/42Wd6916vh

La cosa está tensa y el Gobierno ya ha advertido a Murcia de que irá a los tribunales... ¿Acabarán activando el 155 en Murcia? Sería una bonita ironía

Pobres niños…

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Estaba haciendo en la cola de la compra y un niño detrás de mí gritaba "NO PAPÁ, POR FAVOR, QUE YA ME TOCA, PAPÁ QUE YA ME TOCAAAA" mientras el padre iba a buscar algo. No me he sentido más identificada en la vida. Todos te apoyamos, niño del carro.

— Mel (@melhdezz) January 18, 2020