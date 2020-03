Quinto, día de confinamiento ¿o sexto? ¿Cuánto llevamos ya, por Dios?

Así de lenta se me está haciendo la cuarentena ???? pic.twitter.com/CiGVPS557S — Carl Winslow (@CarlWinslou) March 18, 2020

El espejo del aislamiento. ????️Edward Hopper pic.twitter.com/rxd2Zyiege — Señorita Pasternak (@misspasternak) March 17, 2020

Cuando pase esta crisis del coronavirus, jamás olvidaremos que hubo un día en el que discutíamos en casa por querer bajar la basura. — Moe de Triana (@moedetriana) March 17, 2020

Cinco días estando en casa sin hacer nada y ya nos subimos por las paredes. Para que luego digáis que lo que hace Felipe es fácil. — Proscojoncio (@Proscojoncio) March 17, 2020

Como pensaba que

seria el apocalipsis. Como es pic.twitter.com/hQZaR2f8iw — recluide ???????? (@Berttuus) March 16, 2020

Bienvenidos a un nuevo episodio de Tremending Topic, Crónicas de la Cuarentena:

¿No tenéis la sensación de que estamos jugando al apocalipsis en el NIVEL FÁCIL y aun así la computadora nos está metiendo una paliza? — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) March 17, 2020

Empezamos a ver situaciones dantescas...

La situación es tan trágica que hay quien intenta salir a la calle para correr. — gerardo tecé (@gerardotc) March 18, 2020

Día 7 de cuarentena ???? pic.twitter.com/bQasFc6OMQ — Carl Winslow (@CarlWinslou) March 17, 2020

- LUCAAS, ¿DÓNDE ESTÁS? QUE VAMOS A DAR OTRA VUELTA pic.twitter.com/nTLpwlMOfP — Tikko ® (@tikotikoh) March 15, 2020

Entre la aventura de encontrar papel higiénico, los 17 grupos de Whatsapp, salir al balcón a hacer cosas y ver conciertos en Youtube e Instagram estoy más agobiado de cuarentena que en la oficina. — Moe de Triana (@moedetriana) March 15, 2020

Grandes momentos de esta crisis. Con el número 1 -> Rafael Hernando con bozal.pic.twitter.com/w26UP3Ipnp — Mestoika Gando (@GandoMestoika) March 17, 2020

A los que tenéis hijos, mucho ánimo. Estamos con vosotros

A estas alturas, para sobrellevarlo, algunos intentan adaptar su rutina en la medida de lo posible a lo que era antes

Es poco tiempo aún el que llevamos, pero con la falta de costumbre, salir a la calle ya empieza a parecer una aventura

Cuando en tu cuarto día de cuarentena bajas a tirar la basura #coronavirus pic.twitter.com/li44RRweK0 — Christian González (@dalequetepego) March 16, 2020

Procuremos no perder la cabeza

Problemas del primer mundo en cuarentena ???? pic.twitter.com/UCKQC9diHc — Rubentonces (@Rubentonces) March 16, 2020

Por el momento las reservas básicas para la superviviencia humana siguen aguantando

El mayor vacile de Mercadona para deciros que sois monguers pic.twitter.com/OXOOHyaEfL — Laura Esclapez (@laurasclpz) March 16, 2020

A estas alturas queremos recordaros que no es obligatorio vestirse como una persona para estar en casa o teletrabajar, pero sí bastante recomendable

¿Qué pijama os vais a poner para ir a trabajar? — Elpirao (@ramiroquei) March 17, 2020

España teletrabajando con camisa de traje y pantalón de pijama. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) March 16, 2020

Cuando termine la cuarentena me van a tener que quitar el pijama con una Kärcher. — El del Teto (@eldelteto) March 17, 2020

El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal. — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) March 17, 2020

Ahora vamos a ver en qué queda eso de "no, si yo me arreglo para mí" — k o r a h (@Korah_FF) March 18, 2020

La cuarentena está empezando a hacer estragos, no podemos negarlo

Aunque en la mayoría de los casos, por lo que se lee en las redes, lo estamos llevando todos muy bien

Algunos ya andan así por casa. pic.twitter.com/aMntLGIuAp — ⚠Mɪɴúsᴄᴜʟᴏ⚠ (@KIud0) March 18, 2020

Estamos haciendo vida normal dentro de lo que cabe

Vida normal pic.twitter.com/87wuwJxK5O — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) March 18, 2020

Piensa que podría ser peor, podrías tener uno de esos vecinos que pone mákina, regetón o música melódica a todo trapo a sus vecinos. Esos son el auténtico virus que está sufriendo nuestro país en estos momentos.

Mi vecino ameniza la cuarentena con @pabloalboran ????❤️ pic.twitter.com/Y606kX6cp1 — Marina Palomar (@MarinaPalomar_) March 17, 2020

Firma la petición para que cierren los balcones de reguetón. — robotronk (@robotronk1) March 16, 2020

Los españoles pasamos estos días entretenidos, cada uno con sus cositas

Todas tenemos una amiga que reenvía TODOS los memes del coronavirus que le van llegando al chat de grupo de amigas.

Y si tú no la tienes, es que eres tú. — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 18, 2020

Una buena manera de pasar el tiempo es borrar los vídeos que mandan estos dias en los grupos de WhatsApp que tienes silenciados. — Proscojoncio (@Proscojoncio) March 16, 2020

Que mal perder pic.twitter.com/IDnqBSB0G5 — El Malafolla (@ElMalafolla3) March 17, 2020

Además con lo que habéis comprado en los supermercados parece que de inanición no se va a morir nadie

Me pasan este audio sobre lo que está pasando dentro de los Mercadona. ESCALOFRIANTE. pic.twitter.com/w7EH1vOIHs — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) March 14, 2020

Antes del confinamiento / después del confinamiento. pic.twitter.com/ISijdfVnqg — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 17, 2020

Cuando pase todo esto, cuarentena en parques, instalaciones deportivas y gimnasios. Para contener la Obesid-20. — Salva Portillo (@salvaportillo) March 18, 2020

Después del confinamiento en casa, la operación bikini va a ser una lucha titánica. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 17, 2020

Hay un montón de famosos y ricos mandándonos ánimos publicando vídeos mostrando cómo están pasando el encierro en sus mansiones con jardín y piscina climatizada. ¡Gracias por vuestros ánimos! Nosotros nos estamos acordando mucho de vosotros y de vuestras familias

Si ahora me pongo con mis padres en la ducha gracias Rafael https://t.co/bPQbM7Gw6e — La Birra es Bella (@MeLlamanPayo) March 17, 2020

No nos vamos a cansar de repetir lo básico: no hay que salir a la calle. Hay que permanecer en casa para no contagiar a los más débiles: ancianos y personas con patologías previas. Y si tenéis que trabajar o salir, usad medidas de protección:

-Usted es grupo de riesgo?

-Pues sí, tengo varias patologías. pic.twitter.com/44avMNNw3v — The Raven (@the_raven77) March 17, 2020

Al virus le vamos a ganar jugando como el Atleti. Encerrados y saliendo poco — Hugo CF (@HCFanego) March 16, 2020

Gente con mascarilla haciendo cola en el estanco para comprar tabaco #COVID2019 pic.twitter.com/euZDc19y7j — ookami ???? (@ookami23235904) March 17, 2020

Ya abro las puertas con codos y piernas con tal facilidad que han convalidado primero de GEO. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) March 17, 2020

En serio, esto no es una broma

Una cosa que os quiero decir como miembro de grupo de riesgo, como inmunodeprimido que soy: GRACIAS por quedaros en casa, porque también lo estáis haciendo por mí. — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) March 17, 2020

Por cierto, amigos antivacunas, ¿cómo va?

Y tampoco nos vamos a cansar de agradecer a las personas que estando en su sitio en estos momentos nos están ayudando a todos

Si alguien se merece un aplauso hoy es ella. Valentina. pic.twitter.com/EKOPoB5nrr — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 18, 2020

Pues está concienciando más Valentina que algunos políticos que han ido al Congreso. pic.twitter.com/sEDnsjPIET — Javier Durán (@tortondo) March 18, 2020

Dajad de darme las gracias por la gente que está en la UCI y se salva. No soy yo, son los sanitarios. ¡Los sanitarios! — Dios (@diostuitero) March 18, 2020

Cada uno aporta su granito de arena

Gracias Rafa, esto nos ayudará a superar esta pandemia. https://t.co/IGzn2goi8K — ???????????????????????? (@Arezno) March 17, 2020

Mucha gente incluso se está ofreciendo en lo que puede para ayudar a los demás

Hola, soy graduado en Historia del Arte y si queréis saber que tipo de capitel deberíais tirarle a la gente que se salta la cuarentena yo os recomiendo el corintio, que tiene hojas de acanto y se clavan mejor en el cuerpo Por favor, es muy urgente. Difundid — Danié ???? (@Siilesito) March 17, 2020

Ojalá Amancio Ortega matando el Coronavirus con sus propias manos — Dr. Santa Paciencia (@D_St_Patience) March 18, 2020

El agradecimiento de los españoles se puede ver reflejado en la gente aplaudiendo a los sanitarios desde sus ventanas y balcones

¿Cómo va lo de los aplausos de hoy a las 20 h?

Necesitamos crear el Ministerio de los Aplausos que regule todo esto. ???? — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 18, 2020

17.00h. Arrasar con el papel higiénico en Lidl y Carrefour. 20.00h. Salir a aplaudir ejemplarmente a nuestros sanitarios. — Moe de Triana (@moedetriana) March 16, 2020

Mañana a las 21:00 todo el mundo a los balcones para tirarnos. — Afilado (@jotajotabr) March 14, 2020

Vienen ahora los extraterrestres y nos ven a todos aplaudiendo en pijama en el balcón Y LO FLIPAN. — Dani Bordas (@DaniBordas) March 18, 2020

La Familia Real saldrá cada día al balcón de la Zarzuela a aplaudirnos por idiotas. pic.twitter.com/CoTuwyJ8fO — Javier Durán (@tortondo) March 16, 2020

En UK tienen que estar flipando viéndonos a todos en los balcones sin tirarnos — Marta???? (@mav_01) March 15, 2020

Siempre hay algunos que dicen que se tenía que haber hecho no se qué o no se cuál. Ya, amigos. Ya.

Estos días muchos os estáis comportando como el «Capitán a posteriori» ????‍♂️????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/WIzDwIBvx6 — Jesús Amieiro (@JesusAmieiro) March 17, 2020

Poco se habla de lo listos que somos todos a toro pasado. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) March 18, 2020

—Hoy tenemos a un famoso experto especialista en soluciones "a toro pasado". Buenos días, ¿qué medidas tomaría para atajar la pandemia en una semana?

—Le contesto de aquí a dos semanas. — Carlos Langa (@CarlosLanga) March 18, 2020

¿Os imagináis la crisis con el trifachito gobernando? Esto hubiera sido un circo de tres pistas

Medidas que hubiese adoptado el trifachito en esta situación: - Levantar un muro en la frontera.

- Inyectar 200 mil millones a la banca.

- Ayudas para Iglesia y cofradías.

- Privatizar hospitales.

- Blindar monarquía.

- Recortar en Ciencia y encomendarse a la Vírgen del Rocío. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) March 18, 2020

En el Yak42 estaban los cuerpos identificados

El Prestige, hilillos de plastilina.

Irak tenia armas de destrucción

El 11M fue ETA

El Sovaldi era muy caro

Y devolverían el rescate Bancario. Para cuando oigais a Casado criticar la gestión de la crisis...pic.twitter.com/BRWx2Reu96 — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 17, 2020

-Anda hay bichitos!!! ???????????? -Este es el que dice que el Gobierno se está parapetando en la ciencia para luchar contra el coronavirus?

-El mismo...

-¿Le meto?

-No, que hay fotógrafos... pic.twitter.com/A8s3SMHx4k — Protestona ???? (@protestona1) March 17, 2020

¿Os imagináis que durante la crisis del Coronavirus tuviésemos un país como claman los economistas neoliberales que tanto aparecen en los medios? ¿Un país sin sanidad pública, sin ayudas públicas, sin intervención alguna del Estado, sin pensiones públicas...? Madre mía... — Eduardo Garzón???? (@edugaresp) March 17, 2020

Me acabo de imaginar a Rajoy si hubiera tenido que decir 200.000 mil millones de euros y me he reído yo sólo en casa.#SecuelasDeLaCuarentena — Javier Durán (@tortondo) March 17, 2020

En estos momentos de locura, echo de menos a M. Rajoy.

Diría cosas como

"Somos virus y tenemos personas" "llamemos a la calma, que no a la tranquilidad"

"el coronavirus es cosa mayor, dicho de otra forma, no es cosa menor" Que manera de hacernos más amenas las crisis... — Azoth_Kyllar (@AzothKyllar) March 12, 2020

Los neoliberales supongo que estarán en cuarentena unas cuantas décadas a partir de ahora

-Paaadreeee, ¿cómo va lo de la batalla cultural?

- pic.twitter.com/QvOQ8MbTpf — Mortadela (@MortaSiciliana) March 18, 2020

En fin... Vaya 2020 que llevamos, ¿eh?

yo: espero que el 2020 sea tranquilito el 2020: pic.twitter.com/Yx8shg5LVA — Isomaeru (@Timainas_) March 18, 2020

Pensad que algún día todo esto acabará y podremos volver a salir

Informáticos cuando acabe la cuarentena pic.twitter.com/U2imI9wEYV — Juan Cano de Benito (@Jucanbe) March 16, 2020

Todo esto será un recuerdo

Monumento a la Batalla del Mercadona ( 2020 después de JC) pic.twitter.com/eAHOjyTU3J — Amentet ???? (@amentet1972) March 16, 2020

Esperemos que la cosa no dure más de lo que podamos soportar. Nuestra generación no está demasiado preparada para la vida de supervivencia...

Imaginemos que cierran los supermercados y tenemos que cazar para comer....

Yo ni sé dónde viven los Doritos — Butifarra5 telainco (@mungetes1) March 17, 2020

Por cierto, hoy el rey va a mandar un mensaje a los españoles

El rey Felipe VI se dirigirá hoy a las 21:00 a los españoles para recomendar películas. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 18, 2020

No hay colegio, todo el mundo engordando y mañana mensaje del Rey en la tele. Este año en lugar de Semana Santa repetimos la Navidad. — Dios (@diostuitero) March 17, 2020

Os imagináis que esta noche sale el rey y dice: Españoles, está to pagao.

.

.

.

.

.

Yo tampoco ???????????????????????? — cristina fernandez (@juevesantes) March 18, 2020

Felipe VI ya está preparado para el discurso pic.twitter.com/LgCwNFDVeh — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 18, 2020

Felipe VI saldrá al balcón del Palacio de la Zarzuela a las 21:00 a aplaudir a la Banca Suiza. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 18, 2020

Al parecer hay convocada una cacerola para recibir su discurso

Sed buena gente, hoy a las 21:00h CACEROLADA.#SoloElPuebloSalvaAlPueblo pic.twitter.com/anEVLmh5KY — Los Chikos del Maíz (@chikosdelmaiz) March 18, 2020

Los balcones dedican una sonora cacerolada al rey Juan Carlos y preparan otra para el discurso de Felipe VIhttps://t.co/UFDeMVTD9R — Tremending (@Tremending) March 18, 2020

Con el lío ese de las cuentas offshore, la cosa no le pinta muy bien a esa familia

- Oye, y ahora que estoy sin ingresos... ¿sabes cómo va lo de solicitar las ayudas que ha anunciado Sánchez? pic.twitter.com/k05kI7Hltf — Aquel Coche (@Aquel_Coche) March 17, 2020

— Papá, ¿mañana sales en la tele?

— Sí.

— ¿A explicar lo de las sociedades offshore?

— ¿A que te comes el plato? pic.twitter.com/fBsFkhkcPQ — SR.VEGETAL (@mejorchef) March 17, 2020

¿Tendré bastante papel higiénico para esta cagada? pic.twitter.com/qJNZurd9AL — Javier Durán (@tortondo) March 17, 2020



Venga, ánimo a todos. Este 2020 no ha empezado muy bien pero ya no puede ir a peor

"2020 sucks! It can't possibly get any worse" April: pic.twitter.com/jYj7uM0gw8 — secretlyyourfather (@despawnedfather) March 16, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

Importante:

-Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus