"Pues parece que el gobierno denegará a Madrid pasar a fase 1. Lo que sea con tal de empobrecernos". Así describe la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, la noticia de que el Gobierno se incline por rechazar el cambio de fase a Madrid, la comunidad más afectada por el coronavirus.

La decisión del Ejecutivo llega después del auténtico despropósito madrileño, de pedir avanzar en la desescalada con 24 horas de retraso en una petición sin firmar, y en contra del criterio de la directora de Salud Pública que ha acabado dimitiendo por este motivo.

Tras su mensaje, muchos tuiteros han salido a responderla, la representante pública se ha enzarzado con ellos y les ha acabado llamando "tontos", una palabra, por cierto, a la que Negro parece estar abonada, viendo su cuenta de Twitter. También ha anunciado el bloqueo a algunos de ellos.

Por si fuera poco, ha seguido el debate a ese mismo nivel y ha asegurado que ser socialista es "estar muerto en vida y empobrecer a los demás para trincar yo".

Estas son algunas de la reacciones que ha desatado:

Soy yo, o la diputada de la @asambleamadrid @almudenanegro acaba de llamar tonto a un usuario?

Ya no les es suficiente con jugar con la salud de los madrileños si no que cuando no estás de acuerdo te insultan. El nivel es barriobajero chungo.

