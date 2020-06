Girauta desencadenado en Twitter, a sus excompañeros de Cs: "Me vais a comer la polla por tiempos"

La guerra soterrada que hace tiempo se vive en Ciudadanos entre la nueva dirección del partido y parte de la vieja guardia de Albert Rivera encabezada por Juan Carlos Girauta estalló esta pasada noche con toda su crudeza en Twitter, convertido en un campo de batalla donde ya no se hacen prisioneros. El apoyo del partido naranja a las dos últimas prórrogas del estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto de los nervios a la derecha y al propio Girauta, ahora columnista de ABC y que hace ya tiempo que se ha quitado la careta.

Las hostilidades se han desencadenado de forma indirecta y explosiva por un tuit de otro columnista de la derecha, Alfonso Ussía, quien haciendo gala de un vergonzoso machismo así como de un clasismo igualmente repugnante, publicó ayer un tuit contra Inés Arrimadas que reproducimos aquí, y disculpen, para aportar un poco de contexto.

Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 3, 2020

Las reacciones a este tuit no se hicieron esperar y muchos miembros de Ciudadanos salieron en tromba (con razón) a defender a su jefa de filas, algo que no gustó a Girauta, que ya no reconoce a su antiguo partido. Girauta defendió a Ussía y alguno de sus antiguos compañeros y, sobre todo, compañeras, se lo reprocharon. Eso le gustó a aún menos a Girauta, que ya desató del todo con un incendiario tuit que reproducimos aquí y disculpen de nuevo.

Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Por cierto, ¿no les suena de algo lo de comer el miembro sexual por tiempos? Girauta, además, de maleducado es un plagiador de tomo y lomo: eso ya lo dijo en su día el ínclito Arcadi Espada. Ni siquiera para el mal gusto Girauta es original.

Claro, las reacciones entre la legión tuitera no se han hecho esperar. Se mueven entre el cachondeo y la indignación. Aquí les dejamos algunas de las más destacadas.

¿Os acordáis de aquellos tiempos en lo que pensábamos que Albert Rivera podía ser presidente? Pues este hubiera sido vicepresidente o ministro. ¿Veis como no estamos tan mal? pic.twitter.com/Ebe189N5Yi — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 4, 2020

El juernes de Girauta tuvo que ser glorioso. pic.twitter.com/AFZZxXOwFo — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 5, 2020

Los Simpson ya predijeron lo de Girauta. pic.twitter.com/trRzH96T7W — George Kaplan (@GeorgeKplan) June 5, 2020

Girauta es de esos que creen que comer pollas es un castigo. Bueno, a ver, también es verdad que habla de SU polla... — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) June 4, 2020

Suelta ese vaso. — ????ofía ????ernández ???????????? (@larubiadeteleco) June 4, 2020

Suelta ese vaso. — ????ofía ????ernández ???????????? (@larubiadeteleco) June 4, 2020