"No tenéis vergüenza", "sin comentarios", "no respetáis nada", "no tenéis conciencia"... Estos son algunos de los comentarios más suaves recibidos por la cuenta de Twitter de la revista Diez Minutos. El motivo es una cuestionable portada y un tuit aún más controvertido.

Este miércoles, la revista del corazón anunciaba el último número de su publicación que abre con una imagen en portada de la actriz y presentadora Ana Obregón en un cementerio con ocasión del cumpleaños de su hijo, recientemente fallecido Alejandro Lequio. Por si ya era cuestionable abrir una publicación con una imagen así, el mensaje utilizado en Twitter para promocionar su venta ya ha pasado los límites de muchos: "Diez Minutos ya está a la venta con las FOTOS EXCLUSIVAS de una hundida Ana Obregón en el cementerio el día del cumpleaños de Aless y el nuevo amor de Rosa López".

Es imposible dar más asco. pic.twitter.com/PNJz6L8CfL — laquintacolumna (@laquintacolumna) July 1, 2020

La revista aún está recibiendo críticas:

Tanto la portada como el comentario dejan mucho que desear...no todo vale por generar ventas o visitas web. — clgm (@clgm17) July 1, 2020

Que asco dais con esta portada, ya no respetais ni lo más duro de la vida,la intimidad de una madre que está destrozada... #asco #verguenza — óscar (@kikaxato) July 1, 2020

Qué horror de portada, qué horror de comentario. — Marta Cabernet (@VinosandTuits) July 1, 2020

si aun hacéis este tipo de portadas, al menos borraos de Twitter, porque os van a caer críticas y hostias. Esa portada es una absoluta falta de respeto a la privacidad y el dolor de alguien, aunque "es legal publicarlo". Dais bastante asco. — EvaLuna (@EvaLunaMad) July 1, 2020

Teneis conciencia? Dormís bien por la noche. Menudos carroñeros — Vico⚡ (@vic_greys) July 1, 2020

Bastante lamentable todo, en fin. — José Ortuño (@jose_f_ortuno) July 1, 2020

Me parece lamentable esta portada....no repetais ni siquiera esto — Vir (@shipeand_ot) July 1, 2020

Que falta de dignidad — Juan José Patón Alba (@JJPATONALBA) July 1, 2020

