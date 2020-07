Kike Sarasola abronca a sus empleados por vídeo y Twitter le recuerda lo de los apartamentos de Ayuso

El empresario hotelero Kike Sarasola, dueño de Room Mate, el mismo que cedió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos apartamentos de lujo en pleno centro de Madrid al inicio de la pandemia a un precio de risa, vuelve a los titulares tras publicarse un vídeo en el que abronca a sus trabajadores por poner "excusas" para no volver a trabajar. Se ha hecho eco del mismo el diario El País.

En el vídeo, de algo más de dos minutos de duración, Sarasola empieza tranquilo, explicando que ha tenido que cerrar un hotel en México, el hotel Valentina, y que la empresa "ha facturado cero" durante los meses de la pandemia, pero que aún así "ha complementado" el sueldo de los trabajadores, que en su mayoría –el 80% de la plantilla de Room Mate– están en un ERTE. Pero a continuación relata que desde el departamento de recursos humanos le han contado que, al ser llamados de vuelta al trabajo, hay trabajadores que han argumentado que "están de vacaciones" o que "les viene muy mal" regresar al tajo. "No estáis de vacaciones, estáis en un ERTE", llega a decir el empresario bastante indignado. Sarasola llega incluso a a lanzar una seria advertencia a sus empleados, en un tono claramente amenazante: "Como yo me entere de que alguien vuelve a poner una excusa para incorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. Y me fastidiaría mucho que por unos cuantos tengan que pagar muchos".

Pero lo mejor serán que lo vean.

El diario El País ha contactado con expertos en derecho laboral. Según estos expertos, salvo excepciones –vacaciones previamente pactadas o estar de baja laboral– un empleado en ERTE no puede negarse a volver al trabajo. Aún así, como han podido comprobar, el tono de Sarasola es muy duro, quizás excesivo. El empresario ha reconocido a El País que ha podido equivocarse: "¿Que hice mal porque me cogió cabreado? Igual", afirma.

Como podrán suponer los lectores habituales de Tremending, la legión tuitera no ha desperdiciado la oportunidad de comentar este vídeo de Kike Sarasola. Hay opiniones para todos los gustos: unos le dan la razón y otros le recuerdan lo del apartamento de Isabel Díaz Ayuso e incluso que pagó la vivienda en la que se alojó Albert Rivera durante dos años. Aquí les dejamos algunas reacciones.

