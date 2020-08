El Tour de Francia alcanza una cumbre contra el sexismo

La dirección del Tour de Francia ha tomado una histórica decisión esta semana contra las imagen sexista que llevan décadas proyectando. La icónica fotografía del podio en la que aparecían dos hermosas mujeres azafatas junto al ganador masculino de la prueba, se convertirá a partir de ahora en una imagen compartida entre una azafata y un azafato. acompañando al vencedor (que a pesar de los avances en ciclismo femenino, continuará siendo un hombre).

El hilo de La Rueda de Duchamp, una cuenta en Twitter para hablar de Arte y Ciclismo, recoge con acierto lo que ha supuesto este cambio y explica por qué mantener la actitud sexista era un error en pleno siglo XXI.

El Tour acaba de anunciar que ya no habrá más azafatas en el podium. Al leerlo me pareció una noticia lógica que venía a poner fin a una costumbre más pasada de moda que La Macarena. Pero he aquí mi sorpresa cuando veo que hay gente graznando en redes sobre el asunto.

Abro hilo. pic.twitter.com/w8gN1F0hoH

— La Rueda de Duchamp (@FAremberg) August 20, 2020