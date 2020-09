Vagones hasta la bandera en el Metro de Madrid, en pleno repunte de contagios por coronavirus. Una situación que hace completamente imposible guardar distancias de seguridad mientras la Comunidad sigue liderando las cifras del coronavirus y ya anuncia "confinamientos selectivos" de las zonas de más incidencia.

Imposible no contagiarse... pic.twitter.com/X3HSUIHmc8

La situación que vive el suburbano de la capital es ya un clamor en las redes sociales, donde cada día son muchos los usuarios que suben fotos denunciando la situación. La mayoría denuncia que es imposible guardar distancia alguna con otros pasajeros y apuntan a que la baja frecuencia de trenes hace que estos estén demasiado llenos. Desde Metro Madrid han asegurado a La Sexta que "es cierto que los trenes pueden ir más llenos en algunos momentos de las horas punta" pero rechazan "hablar de colapso o aglomeraciones".

Aunque expertos en salud pública y epidemiología han considerado bajo el riesgo de contagio en transporte público, lo cierto es que la OMS ya reconoció que la covid-19 podría transmitirse por el aire en sitios cerrados, abarrotados y con poca ventilación.

Estas son algunas de las fotos y las críticas de los tuiteros en los últimos días:

Imposible no contagiarse... pic.twitter.com/X3HSUIHmc8

Q no hombre, que hay un estudio q dice q ahí no se contagia nadie, en la calle si, pero ahí no. Buffff q virus más listo

— Maria (@MariaLagrecas) September 16, 2020