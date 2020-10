Figo y Rufián se enzarzan en Twitter: "Luis, deja de dar patadas que no soy César"

Tremenda enganchada la que han protagonizado en Twitter el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y el exfutbolista del Real Madrid y del Barcelona, Luis Figo, quien en los últimos tiempos se está prodigando mucho en las redes sociales, donde opina sin freno sobre la actualidad política.

Visto con perspectiva, el choque entre Rufián y Figo era inevitable: el primero es de izquierdas, republicano e independentista catalán; el segundo, a pesar de ser portugués, quiere mucho a España y es muy (y mucho) de derechas, al menos así lo ha acreditado en más de una ocasión en Twitter. Muy crítico con Pablo Iglesias y con todo lo que huela a Podemos, Figo se ha mostrado en más de una ocasión cercano a los postulados de Vox. Así que con estos antecedentes, ya pueden suponer que el encontronazo entre Rufián y Figo ha sido intenso.

Todo empezó cuando Figo criticó en Twitter la intervención de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados en la que el portavoz de ERC acusaba al rey Felipe VI de ser el diputado número 53 de Vox. "¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! Más productividad y respeto y menos crispación". escribió Figo en Twitter. Aquí está su tuit.

Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! más productividad y respecto y menos crispación ???? https://t.co/Ffn3j7JIzB — Luís Figo (@LuisFigo) September 30, 2020

Rufián, que en las redes sociales es ya perro viejo, no deja escapar una y respondió con prontitud y con su habitual sorna al futbolista, recordándole sus problemas con Hacienda en el pasado (Los tribunales obligaron en 2008 a Figo a pagar 2,4 millones a Hacienda en concepto de IRPF cuando era jugador del Barcelona a finales de los años 90).

Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís. https://t.co/jN8tcG22Q7 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 30, 2020

La cosa no quedó ahí. Figo no quiso morderse la lengua y lanzó otra puya a Rufián (con faltas de ortografía incluidas): "Caro

@gabrielrufian, para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! He pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida".

Caro @gabrielrufian para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! E pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida ???? — Luís Figo (@LuisFigo) October 1, 2020

Y claro, tampoco se iba a callar Rufián. Respondió el político con otro mandoble dialéctico. El portavoz de ERC recordó a Figo que sí finalmente pagó a Hacienda fue porque le obligó la Justicia. Tampoco pudo evitar Rufián, muy aficionado al fútbol, otra pequeña maldad dirigida a Figo: "Deja de dar patadas que no soy César". ¿Y quién es César?, se preguntarán. César fue un jugador del Zaragoza que tuvo que retirarse del fútbol tras una lesión provocada por una patada de Figo. Como ven, Rufián no da puntada sin hilo.

Porque te tuvieron que obligar, Luís. Deja de dar patadas que no soy César. https://t.co/y5yAH99OnC pic.twitter.com/wVn74yo1xK — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 1, 2020

Tampoco se podía quedar callado. Esta fue su respuesta a la invectiva de Rufián.

Crack Golpes es más tu estilo ???? — Luís Figo (@LuisFigo) October 1, 2020

la discusión de momento se ha parado ahí. Como podrán suponer, el enganchón entre Figo y Rufián ha corrido como la pólvora por Twitter. Con opiniones a favor y en contra de cada uno de los dos. Aquí dejamos algunas reacciones.

Señor Figo, va usted 1-4 perdiendo en el marcador. Y el árbitro ya pitó el final. Váyase al vestuario que no hay nada que hacer. — - M A U L E R - ???? (@Zerv4ntes) October 1, 2020

No sé para que las sigues buscando si vas a perder Figo. Se ha escuchado el zasca desde la India. — Xuiu (@xuiuMP) October 1, 2020