El impertinente comentario de Isabel Díaz Ayuso a Mónica García que solivianta a los tuiteros

Este jueves había pleno en la Asamblea de Madrid, lo que significa combate a muerte (ojo, es una exageración) entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien por incomparecencia de Iñaki Gabilondo, portavoz del PSOE madrileño, ha terminado por convertirse en la némesis de Ayuso a lo largo de esta pandemia.

Mónica es una competente anestesióloga del hospital 12 de Octubre que ejerce, además, de política. Como buena médica que es, Mónica García conoce perfectamente el estado de la sanidad pública madrileña. Por eso, cada vez que pregunta a Díaz Ayuso, ésta se pone de los nervios, porque sabe que García sabe, porque sabe que le va a poner en dificultades.

Este jueves Mónica García le preguntó a Ayuso por su ya famoso hospital de pandemias, el mismo en el que, tal como contaba ayer nuestra compañera Beatriz Asuar, ha muerto ya un trabajador mientras sus compañeros denuncian presiones para terminarlo cuanto antes. Esta ha sido la intervención de Mónica García, tuiteada por ella misma:

No me extraña que la Sra. Ayuso no quiera que le pregunten por el hospital de pandemias. Es la demostración de la política más anticientífica y prueba que la única solución de Ayuso a una pandemia es el ladrillo y solo el ladrillo pic.twitter.com/CVE6CuFSI1

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 5, 2020