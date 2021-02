No, Pablo Iglesias no dijo sobre Pablo Hasél en 2014 que le gustaría que "hubiera leyes para juzgar a gente como ésta". Es una noticia sobre el vicepresidente del Gobierno que este jueves publicó el diario El Mundo y de la que también se hicieron eco televisiones como Antena 3 o Telecinco y otros medios de comunicación y cuentas de Twitter, pero que simplemente no es cierta, como posteriormente ha reconocido El Mundo.

Pablo Iglesias afirmando que Hasel tiene problemas psiquiatricos. Las maravillas twitter!!! ???????????????? Hoy pide su indulto .... pic.twitter.com/J6RLJ7YrAW — ???? Arantxa GC (@ACaramany) February 18, 2021

Lo ha desmentido el propio periodista que hizo la entrevista de la que salieron esas declaraciones y que han sido descontextualizadas, haciendo que pierdan su sentido real, y van ya ni se sabe las veces que pasa esto...

Estáis mintiendo. La fuente de la «noticia» es una entrevista que hice yo a @PabloIglesias en 2014 e Iglesias jamás hizo esa afirmación sobre @PabloHasel. https://t.co/q5u9urrBxl — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) February 18, 2021

En la respuesta el vicepresidente hace referencia a que Juan Carlos de Borbón y Aznar reciban un juicio justo (en caso de cometer un delito, importante el contexto), no a Pablo Hasél. A Hasél le recrimina la frivolidad con la muerte y se distancia nítidamente de su discurso. — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) February 18, 2021

En la entrevista, realmente Iglesias se desligaba de las opiniones de Hasél, y manifestaba su "profundo desprecio por los que convierten la política en una cuestión de odio personal". Paralelamente, refiriéndose a la pregunta que el rapero le lanzaba sobre el rey Juan Carlos, Amancio Ortega y Aznar, aseguraba que le gustaría "que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta". Algo que resulta evidente si uno escucha el trozo completo.

Después de aparecer decenas de críticas en las redes, El Mundo ha modificado su titular y lo ha reconocido con una 'fe de errores' al final del texto donde explica esto mismo.

Las noticias de Antena 3 presentadas por Vicente Vallés también se hicieron eco de lo mismo y algunos medios (y tuiteros con banderita de España) le ensalzaron por ello:

De cuando Pablo Iglesias pedía leyes para meter en la cárcel a tipos como Pablo Hasél, que según él no tenía un problema político sino psiquiátrico.

Zasca retrospectivo a si mismo, a Pablo Echenique y a Unidas Podemos.

Con ustedes Vicente Vallés. pic.twitter.com/GIIK0uhYxU — No sé si me explico ???????? (@JMRoblesElezV) February 18, 2021

No fue el único presentador en hacerlo. También Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Susanna Griso (Antena 3) trasladaron a sus espectadores lo mismo, como ha denunciado Podemos en Twitter:

Por supuesto, @anarosaq, @susannagriso y tantos otros, se suman sin escrúpulos a la fiesta del bulo que publicó @elmundoes. El poder mediático a pleno rendimiento. Debe ser también normalidad democrática desinformar y engañar a la gente de forma premeditada. https://t.co/a9vtxDSSH7 pic.twitter.com/fIjXr2Ke4F — PODEMOS (@PODEMOS) February 19, 2021

El autor de la entrevista ya ha dicho que esta noticia es falsa. Un poco dd rigor (si saben lo que es). — Raúl Moreno (@RalMore2020) February 19, 2021

El propio Iglesias ha comentado el asunto en su cuenta de la red social, lamentando que la nota no compense "la difusión masiva de la mentira".

Varias televisiones se han hecho eco de una falsedad de El Mundo publicada ayer. Hoy El Mundo reconoce que mintieron en una "Fe de errores" ????????¿Alguien piensa que esta nota compensa la difusión masiva de la mentira? ¿Rectificarán los telediarios? pic.twitter.com/PUBgLnNvxY — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) February 19, 2021

Efectivamente, la noticia sigue publicada en muchos medios que no la han borrado y también se sigue moviendo en las redes. Es más, en el momento de publicar este artículo El Mundo aún no ha borrado algún tuit con el titular incorrecto, que sigue llegando a incautos con miles de retuits.

Pablo Iglesias, sobre Pablo Hasel en 2014: "Me gustaría que hubiera leyes para juzgar a gente como ésta" https://t.co/h6QmTDam2L pic.twitter.com/0dX9daufUM — EL MUNDO (@elmundoes) February 18, 2021

No es ni mucho menos la primera vez que medios y también partidos políticos de la derecha, tergiversan unas palabras de Iglesias, como mínimo poniendo muy poco interés en comprobarlas antes de difundirlas. Desde hace años corren varios bulos que de vez en cuando regresan pese a que se hayan desmentido hasta la saciedad y de los que se han hecho eco desde Rajoy (en el Congreso) hasta Marcos de Quinto.

Muy a cuento vienen las palabras del otro día de Iglesias que demonizaron muchos medios de comunicación donde el vicepresidente desgranaba el papel del poder mediático en la democracia.

El vídeo de Iglesias en el que desgrana el papel del poder mediático en la democraciahttps://t.co/CO1Nn9ohJy pic.twitter.com/oufxOs4z5r — Tremending (@Tremending) February 17, 2021

Un ejemplo más dentro del curioso tratamiento que hacen algunos medios, que también incluye dar noticias a bombo y platillo con toda la fuerza que tienen cuando se hace una acusación contra determinados políticos y silenciar cuando la Justicia tumba esas acusaciones. Y lo hemos contado aquí en muchas ocasiones:

"Encuentra las 3.584 diferencias": el tratamiento de la prensa cuando sale algo contra Iglesias y cuando se archivahttps://t.co/CKjlsdmOaV pic.twitter.com/QwatEBCGwF — Tremending (@Tremending) January 28, 2021

Decenas de usuarios en las redes han tratado de demostrar lo que Iglesias decía en realidad. Nada al lado del poder de difusión de los medios que han dado la versión falsa:

El Mundo ha llegado ya a un punto en que se permite básicamente mentir sobre una cuestión grabada en vídeo. Por la sencilla razón de que sus adeptos, aún con el video delante, viéndolo una y otra vez, mantendrán la mentira de El Mundo, porque quieren, necesitan creerla. — César Sanz Pérez (@Cesarsanzperez) February 18, 2021

Parece que los amos de las empresas de comunicación han dado la orden de a degüello contra Unidas-Podemos hasta echarlos del gobierno, y los periodistas más serviles se han puesto mañana, tarde y noche a ese servicio. — Javi???? (@Javi46203848) February 19, 2021

Mira el original, el de El Mundo está recortado ...https://t.co/jUBBMJae8e — Poco pan y pésimo circo (@pocopan) February 18, 2021

Miente, miente, que algo queda... lo aplican a todo y asi nos va... gente votando a vox y todo. Eso de dar fe de erratas en chiquitito que basicamente no se lo lee nadie, creo que tambien es la nueva forma de mentir sin que les denuncien... — ???? Gabriel Navarro ???? (@GabrielNavHue) February 19, 2021

Ignacio, es mentira. El vicepresidente hace referencia a Juan Carlos de Borbón y Aznar, no a Pablo Hasél. — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) February 18, 2021

Es cierto. Se está refiriendo a los otros dos. Pido perdón y me dispongo a recoger el cable correspondiente. — Adnán Leal (@AdnanLeal) February 18, 2021

No paran de dar la razón a Pablo Iglesias. — ????Antifascismo???? (@YoCambio20D) February 18, 2021

Es su modus operandi de casi la totalidad del periodismo al servicio del poderoso.. Miente , miente y miente que algo queda,. Es su seña de identidad ???? — Navarro???? (@Navarro2530) February 19, 2021