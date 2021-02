"La piel de gallina"; "tremendo y emocionante"; "nudo en la garganta continuo, compartido con una sonrisa"... Son algunas de las reacciones en las redes a la enorme "lección de vida" de Pau Donés en la entrevista que el artista concedió a Jordi Évole quince días antes de morir, con 53 años. La charla se recogió en el documental Eso que tú me das, que se estrenó el 30 de septiembre de 2020 y que este domingo fue emitido en La Sexta.

Hoy es un día muy especial. #EsoQueTúMeDas es mucho más que una entrevista o un documental. Es la despedida llena de vida que me regaló un amigo. No tuitaré durante la emisión. Solo quiero leeros. Gracias por acompañarnos en un día tan especial. Te echo de menos, Pau. Va por tí.

"La vida son cuatro días y tres ya pasaron"; "El miedo bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo. El miedo es terrible"; "Mi vida ha sido un auténtico privilegio, me voy en paz". Son algunas de las reflexiones de un Pau lúcido, que quiso mostrarse ante las cámaras con franqueza, mental y físicamente. Que habló sobre la vida, sobre la familia, sobre la fama y sobre el éxito que cosechó en su carrera. También confesó que le hubiera gustado hacer una última gira de cinco conciertos.

Una emisión que no se ha sentido como una más en las redes:

Acabo de ver #EsoQueTuMeDas Qué bonito, Pau. Gracias por todo lo que nos has dado. "Jarabe de palo" fue la banda sonora de mi primer viaje con amigos, de mis primeras obras de teatro, de mis primeros amores... Una de las épocas más bonitas de mi vida. Nunca te olvidaremos ♥️ pic.twitter.com/Cv7s2QMd52

#EsoQueTuMeDas me está metiendo aire en los ojos.

Lo de que iba a llorar viendo #EsoQueTuMeDas ya lo sabía. Lo que no sabía era la cantidad de sabios pensamientos y reflexiones que nos dejó Pau.

"La vida son cuatro días y tres ya han pasado...Mata más el miedo que la muerte...A mi lo que me interesa es la vida...El miedo te corta la libertad...Procuro no preocuparme, solo ocuparme de las cosas que me gustan. Ahora estoy aquí, después ya veremos.

Pau Donés #EsoQueTuMeDas pic.twitter.com/fJ3gqb8Iig

