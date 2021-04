"¡El colmo de la censura!": un perro arrebata el micro a una reportera rusa en pleno directo

No es una imagen muy habitual, pero son los clásicos riesgos del directo. Ha ocurrido en Rusia, donde una reportera de un canal de noticias vio como durante una conexión desde la calle un perro le arrebató el micrófono y salió corriendo como si fuera un hueso que nadie le podía quitar. La reportera, sorprendida, salió detrás del can pero échale un galgo, nunca mejor dicho: no había forma de atrapar al animal. Pero mejor será que lo vean, que el momento ya está circulando por las redes sociales. No se pierdan la hierática cara de la presentadora en el estudio.

Dice un tuitero que es el colmo que te censure un perro. Hombre, no sabemos si era la intención del perro –lo más probable es que confundiera el micrófono con un hueso–, pero lo cierto es que la reportera se quedó con la palabra en la boca. Sin embargo, la historia acabó bien: la reportera recuperó su herramienta de trabajo, se reconcilió con el perro y hasta le dio un minuto de gloria. Quedaron tan amigos.

"Nadie resultó herido, pero el micrófono recibió un mordico o dos", comentó la reportera. Bueno, si sólo fue eso, ya nos quedamos más tranquilos.

Obviamente, la legión tuitera no ha dejado de comentar este curioso momento.

