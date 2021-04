Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados sacando un adoquín, en el último espectáculo de la ultraderecha. El líder de Vox, utilizó su turno de palabra para volver al victimismo de los altercados de Vallecas sacando un adoquín en la tribuna de oradores, emulando a Albert Rivera o a Isabel Díaz Ayuso:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado sorprendido ante el show:

Errejón, también:

Abascal viene a la tribuna del Congreso a sacar un adoquín. No aprende. pic.twitter.com/xZWdJUCGdr

Los tuiteros, que ya no se sorprenden con nada, han aprovechado la imagen para dedicarle al político ultra lo mejor de su ironía en forma de memes:

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 14, 2021

"¿Para qué sirve esta mierda? ¿Para decirme a quién puedo deportar y a quién no?" pic.twitter.com/PnYvffxS8g

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 14, 2021

-... y solo he tardado seis días, JA! pic.twitter.com/m4cTEfWRBp

No hay derecho a que nos lancen estos adoquines. pic.twitter.com/ze9UQvYehC

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) April 14, 2021

Y me tiraron tofu los veganos. pic.twitter.com/uhQKUcCvc5

-... y huele a nata pero no es de nata! pic.twitter.com/yaOqIe0X3G

-... y resulta que está en alemán y no me entero de na, Hulio!!! pic.twitter.com/ggWEyxdGZn

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 14, 2021

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) April 14, 2021

-... y lo tiran al suelo en las duchas y te ponen mirando a Cuenca, que a mi no me ha pasado eh? me lo han contado! pic.twitter.com/X5KeLoluMK

— BAINK - El Regreso (@SuperbainK_2) April 14, 2021