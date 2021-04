Suma y sigue. El partido ultra Vox ha llenado la madrileña estación de Cercanías de Sol de una propaganda electoral en la que se sirve de bulos para criminalizar a un colectivo vulnerable, a través de datos falsos o contrapuestos de forma torticera:

Un cartel que la Fiscalía va a estudiar por si está cometiendo un delito de odio.

Una vez más, la ultraderecha utilizando a los más vulnerables para intentar rascar votos a la derecha de la derecha. Porque cuando Vox habla de "menas" hay que recordar que se refiere a niños desamparados.

MENA: "Menores Extranjeros No Acompañados. Denomina a los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años y de origen extranjero que están en España sin el cuidado o acompañamiento de ningún adulto". En resumen: niños desamparados. Los que he conocido me han hecho mejor.

