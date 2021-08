¿Cuánto vale una medalla olímpica? ¿1.000?, ¿3.000?, ¿30.000 euros? Esto mismo se preguntó la deportista Maria Andrejczyk, ganadora de una medalla de plata en Tokio 2020 en lanzamiento de jabalina. ¿El motivo? Utilizar el dinero de la medalla para salvarle la vida a un niño. Una medalla olímpica a cambio de una operación para salvar la vida de Milos Malysa, un niño que tiene una malformación en el corazón y que necesita ser tratado en el hospital de la Universidad de Stanford.

Maria Andrejczyk subasta su medalla de plata en jabalina en los JJOO para pagar el carísimo tratamiento de un bebé de 8 meses. Una cadena de tiendas de Polonia gana la subasta por 125.000 euros y le devuelve la medalla. Hechos y no lecciones. ???? pic.twitter.com/xrmFksLMDA

La joven deportista decidió hacer una subasta solidaria poniendo a la venta su medalla y ha conseguido 125.000 dólares, que al cambio son unos 100.000 euros. La cadena de supermercados polaca Zabka Polska fue la ganadora de la puja y devolvió la medalla a la joven. "Nos conmovió mucho el gesto extremadamente hermoso y noble de nuestra atleta olímpica, así que decidimos apoyar la recaudación de fondos para Miłoszek. Decidimos que la medalla de plata de Tokio se quedará con María!", escribió la cadena de supermercados.

Aunque la historia ha emocionado a Polonia, muchos han querido recordar la importancia de que exista una sanidad pública que no deje tirado a nadie, ya que no todas las personas tienen la oportunidad que ha tenido este bebé, y debe ser la sanidad pública y universal, protegida por políticas sociales, la que vele por la salud y la vida de las personas, independientemente de su nivel de ingresos.

Lo de vivir sin sanidad me parece terrorífico. Lo de que una sociedad acepte que es lícito dejar morir a (en este caso) un niño porque su familia no puede pagar el tratamiento me parece barbarie https://t.co/2bRo679f0n

— Scream Queen ???? (@ReinaDeLosGatos) August 18, 2021